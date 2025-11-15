Phần thi áo tắm năm nay thu hút sự chú ý lớn khi dàn thí sinh khoe hình thể trong trang phục bikini và trình diễn trên địa hình có độ khó, với cầu thang đặt cạnh hồ bơi.

Xuất hiện trong bộ bikini hai mảnh màu cam rực rỡ, Hương Giang để tóc uốn xoăn nhẹ, buông xõa tự nhiên. Màn trình diễn của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Hình ảnh Hương Giang thi trình diễn áo tắm xuất hiện trên trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: MU).

Tuy nhiên, một số khán giả nhận xét người đẹp để lộ sự căng thẳng, cách sải bước có phần thiếu năng lượng. Biểu cảm gương mặt của cô cũng được cho là chưa thật tự tin. Bên cạnh những góp ý, nhiều người gửi lời động viên, mong Hương Giang lấy lại phong độ ở các phần thi tiếp theo.

Chia sẻ sau phần thi, Hương Giang tự chấm mình 5/10 điểm và thừa nhận chưa hài lòng. Cô tiết lộ một sự cố hậu trường khiến tinh thần bị ảnh hưởng và trình diễn không trọn vẹn.

“Hôm nay tôi chỉ cố gắng catwalk sao cho không ngã, không gặp tai nạn, thật sự thiếu năng lượng. Vì lúc đó tôi không tập trung, trong đầu có nhiều lo lắng”, cô nói.

Người đẹp cho biết đã phát hiện bị lộ chi tiết nhạy cảm trong một video của ê-kíp Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đăng tải ngay trước giờ thi. Khi đó, cô sắp đến lượt trình diễn nên buộc phải vội vàng gặp Ban tổ chức để tìm phương án xử lý và đồ bảo hộ.

Hương Giang bày tỏ sự xúc động trước tình cảm khích lệ từ khán giả và khẳng định sẽ nỗ lực hơn ở những phần thi quan trọng sắp tới.

Ở phần thi áo tắm, nhiều đại diện được đánh giá cao về hình thể và kỹ năng trình diễn, gồm Venezuela, Colombia, Peru, Philippines, Thái Lan, Puerto Rico…

Hương Giang trình diễn áo tắm tại Hoa hậu Hoàn vũ (Video: Grand TV).

Ngày 15/11, Hương Giang bước vào vòng Phỏng vấn kín - phần thi có vai trò quan trọng trong việc đánh giá điểm số và cơ hội lọt top. “Tôi xem đây không chỉ là một phần thi, mà là cơ hội để chia sẻ về bản thân, quan điểm sống và lý do tôi có mặt tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh”, cô chia sẻ.

Người đẹp cho biết cô tin tưởng vào sự chuẩn bị cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, tự tin thể hiện cảm xúc và câu chuyện cá nhân với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Những ngày qua, Hương Giang được nhận xét luôn chỉn chu trong trang phục và phong cách trang điểm mỗi lần xuất hiện. Trước vòng Phỏng vấn kín, cô khẳng định bản thân “rất tự tin và sẵn sàng”.

Ngày 15/11, Hương Giang bước vào phần thi Phỏng vấn kín của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUT).

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 2/11 đến 21/11, quy tụ 123 thí sinh. Cuộc thi năm nay vướng nhiều ồn ào liên quan đến cách vận hành và những sự cố trong khâu tổ chức.

Tính tới hiện tại, Hương Giang nằm trong nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao ở các hạng mục như: Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa), Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng), People’s Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).

Cô cũng được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán có khả năng lọt top 20. Đây là lần đầu tiên Việt Nam và châu Á có đại diện chuyển giới thi đấu tại Hoa hậu Hoàn vũ. Cô cũng là thí sinh chuyển giới duy nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.