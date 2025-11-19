Đám cháy lớn nhất trong gần 50 năm tại Nhật Bản, 170 ngôi nhà bị thiêu rụi

Khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy lớn thiêu rụi hơn 170 ngôi nhà ở Oita, Nhật Bản ngày 19/11 (Ảnh: Reuters).

Các cảnh quay trên không cho thấy hàng loạt ngôi nhà bị thiêu rụi thành đống đổ nát và những cột khói dày đặc bốc lên từ quận Saganoseki thuộc thành phố ven biển Oita, phía nam Nhật Bản vào ngày 19/11.

Đám cháy cũng lan sang các khu rừng lân cận và một đảo không người ở cách bờ biển hơn 1km, nguyên nhân có thể do gió mạnh.

Cơ quan Quản lý Cháy và Thảm họa Nhật Bản cho biết ngọn lửa bùng phát vào tối 18/11. Ước tính diện tích bị thiêu rụi lên tới 48.900m2.

Đám cháy lớn nhất trong gần 50 năm tại Nhật Bản (Nguồn: AP)

Đám cháy lớn khiến 175 cư dân trong quận, cách Tokyo khoảng 770km về phía tây nam, phải sơ tán đến nơi trú ẩn khẩn cấp.

Quân đội và trực thăng cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy đô thị nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản trong gần 50 năm qua.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết một người bị phát hiện đã tử vong, trong khi một phụ nữ ngoài 50 tuổi được cho là đã phải nhập viện vì bỏng nhẹ.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả người dân đang phải sơ tán trong giá lạnh. Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa có thể bằng cách phối hợp với chính quyền địa phương", Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Trực thăng phun nước sau vụ cháy ở Oita (Ảnh: Reuters).

Theo Công ty Điện lực Kyushu, vụ cháy đã gây mất điện cho khoảng 300 ngôi nhà trong quận.

Số lượng tòa nhà và diện tích khu vực bị thiêu rụi khiến vụ cháy lần này trở thành vụ cháy đô thị lớn nhất tại Nhật Bản kể từ vụ cháy năm 1976 ở Sakata, không tính các sự cố do động đất gây ra.

Năm 2016, một vụ cháy ở Itoigawa đã thiêu rụi 147 tòa nhà và khoảng 40.000m2. Không có ai thiệt mạng trong vụ cháy này.