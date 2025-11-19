Chí Nhân "Cách em 1 milimet" nói về tin đồn đào hoa, nhận khó yêu hơn xưa

“Khán giả ghét nhân vật là mình diễn thành công”

Vai Nghiêm trong phim “Cách em 1 milimet” đang bị khán giả “ghét cay ghét đắng” khi thể hiện tính cách ích kỷ, ghen tuông và khó đoán. Lúc đọc kịch bản anh có áp lực?

- Tôi không áp lực mà thấy thích. Tôi có quan niệm, nghệ thuật phản ánh cuộc sống, làm sao để đóng phim, khán giả tin được nhân vật của mình giống ai đó ngoài đời.

Nghiêm không phải tuyến nhân vật chính nhưng tôi muốn vai diễn này tốt hơn, có chiều sâu, tâm lý phức tạp hơn nên trước khi quay, tôi cũng bàn với đạo diễn để khi phim phát sóng gây ấn tượng với khán giả.

Khi phim chiếu một thời gian, khán giả nhận xét về tôi nhiều lắm, như: “Chí Nhân đóng vai đểu hợp thật”, “Mặt Chí Nhân búng ra vai phản diện”, “Nhìn mặt đã thấy hãm, đóng vai nào cũng đáng ghét”...

Đọc các bình luận ấy, tôi vui khi khán giả quên tôi là Chí Nhân, xem mình là Nghiêm trong phim để rồi bức xúc, ghét nhân vật.

Mọi người có tâm lý chung là sẽ ghét vai phản diện. Khi đóng người xấu, diễn viên phải tìm ra thần thái, cách thể hiện đặc biệt và khi bị khán giả “ghét cay ghét đắng” là nghệ sĩ đã thành công.

Chí Nhân trong buổi trò chuyện cùng phóng viên Dân trí.

Trong phim, có cảnh anh bị Huyền Lizzie tát "lật mặt", đoạn diễn này có làm khó anh ​​và đồng nghiệp?

- Khán giả giờ rất thông thái và tinh tế, khi nhìn thấy tát giả, họ biết ngay. Trước khi tát, Huyền (vai Ngân) có trao đổi với tôi để… đánh thật ​​và tôi đồng ý ngay. Bây giờ khi làm phim, các đạo diễn cũng yêu cầu các diễn ​​viên phải ​​va chạm thật, tát thật mới đẩy cảm xúc chân thật của diễn viên lên.

Trong phim Ngân có thể bỏ qua mọi thứ nhưng khi Nghiêm vượt quá giới hạn cho phép, cảm xúc của Ngân sẽ lên đỉnh điểm. Cú đánh đó đúng kiểu: Một người ăn tát, cả nước ăn mừng hả hê (cười).

Thú thực là khi hoàn thành cảnh diễn này, chúng tôi thấy rất… đã và nghĩ mình làm tốt, tròn vai. Hy vọng khán giả sẽ thấy được nỗ lực của chúng tôi trong diễn xuất và đồng cảm với nhân vật.

Anh nhận xét gì về vai diễn của Huyền Lizzie?

- Tôi thấy Huyền trưởng thành hơn nhiều về diễn xuất, kinh nghiệm sống. Tôi và Huyền từng làm nhiều dự án, phim đầu tiên là Giao mùa, sau đó là Lời thì thầm quá khứ và Điều bí mật.

Từ Điều bí mật, 10 năm sau, chúng tôi diễn chung phim Cách em 1 milimet. Vì làm việc với nhau nhiều nên chúng tôi tung hứng, diễn tự nhiên hơn. Hầu như các cảnh quay, chúng tôi chỉ làm một lần, trừ khi quay phim lấy thêm góc nào khác.

Nam diễn viên không ngại đóng vai phản diện.

Cùng với dàn diễn viên như: Hà Việt Dũng, Mạnh Trường, Việt Anh… người ta gọi anh là “nam thần phim VTV”, anh thấy sao về danh xưng đó?

- Ôi, nam thần mà mấy năm mới làm 1 phim thì có ít không (cười). Tôi thấy danh xưng kia cũng hay đấy chứ. Mỗi khi làm phim, tôi đều cố gắng để các nhân vật của mình không bị trùng lặp, có nhiều cơ hội cống hiến cho khán giả hơn.

Ở tuổi này, tôi cũng có ý thức giữ gìn hình thể, thường xuyên chơi thể thao để có hình thể đẹp, diện mạo tươi sáng, khi làm phim sẽ tự tin hơn.

Anh có mong muốn mình sẽ vào vai tổng tài “bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền” trên phim truyền hình?

- Ai cũng muốn một lần vào vai công chúa, hoàng tử hay tổng tài để thử sức xem thế nào. Tôi không tìm mọi cách để vào một vai tổng tài. Tôi muốn mình có những vai có chiều sâu tâm lý để chạm được các tầng cảm xúc trong tác phẩm.

Nhiều người hay nói, vào vai phản diện sẽ nhiều đất diễn hơn nhưng tôi cho rằng, là một diễn viên chuyên nghiệp thì phải đóng được cả người tốt và người xấu. Trong người xấu vẫn có phần thiện lương, trong người tốt, vẫn có phần cần hoàn thiện.

Chí Nhân và Huyền Lizzie trong phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chí Nhân thường đóng với bạn diễn nữ xinh đẹp như: Huyền Lizzie, Lã Thanh Huyền, Trang Mây… Anh có khi nào “say nắng” bạn diễn?

- Tôi hết tuổi “say nắng” rồi. Khi mới vào nghề, có thể nhiều bạn nhầm lẫn cảm xúc của nhân vật và cảm xúc ngoài đời nhưng chúng tôi làm nghề lâu, sẽ phân biệt được đâu là phim, đâu là cuộc sống.

Ngoài làm phim truyền hình, anh đang là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Bên cạnh đó, anh còn làm cộng tác viên mảng thể thao của một kênh truyền hình… nghe có vẻ hơi mâu thuẫn anh nhỉ?

- Không mâu thuẫn đâu. Tôi rất thích chơi thể thao và theo dõi mảng bóng đá đã lâu. Tôi có vài lần chơi gameshow, bình luận trên VTV nên ê-kíp mời tôi làm MC mảng này.

Khi dẫn chương trình thể thao, tôi phải dậy sớm. Nếu làm bản tin sáng, 6h30 lên sóng, 4h tôi phải dậy, chuẩn bị ra chỗ làm. Rất may là nhà cũng gần nên tôi không mất nhiều thời gian di chuyển đến Đài.

Trước kia, một tuần tôi dẫn 2 buổi trực tiếp, làm đêm. Bây giờ chương trình ghi hình phát sóng nên giờ giấc cũng thoải mái hơn.

Chí Nhân nói, mình đã hết tuổi "say nắng" bạn diễn.

Dẫn chương trình trên sóng truyền hình, nhiều người sợ nhất mình “lỡ lời”. Chí Nhân làm thế nào để tránh những sự cố đáng tiếc?

- Là nghệ sĩ nên khi dẫn chương trình, tôi thường chia sẻ cảm xúc của một nghệ sĩ xem thể thao, không phải ý kiến của chuyên gia nên mọi việc dễ dàng hơn.

Khi dẫn thể thao, tôi đặt mình là một người xem để hiểu khán giả muốn xem, muốn nghe gì nên thấy mọi thứ rất thoải mái.

Anh có “sống được” từ thu nhập làm phim, bình luận thể thao?

- Tôi sống được với nghề, tuy không giàu nhưng cũng không thấy thiếu thốn. May mắn là từ khi làm nghệ thuật, tôi vẫn giữ được đam mê mà chưa khi nào thấy chán nản, muốn bỏ nghề.

“Ở tuổi này, tôi thấy khó yêu hơn”

Nghe Chí Nhân nói nhiều về phim ảnh, thể thao, vậy sân khấu ở đâu trong anh?

- Sân khấu là đam mê lớn nhất của tôi. Tôi luôn biết ơn lãnh đạo - những người thầy ở Nhà hát Kịch Hà Nội - nhờ họ mới có Chí Nhân ngày hôm nay.

Các nghệ sĩ như: NSND Hoàng Dũng, NSND Tiến Đạt, NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý, NSND Thu Hà… luôn chỉ bảo tận tình để chúng tôi trưởng thành hơn.

Lứa diễn viên thế hệ tôi may mắn hơn các bạn trẻ hiện nay là chúng tôi được làm việc trực tiếp với các nghệ sĩ ấy. Được ngồi cánh gà xem các anh chị, các thầy diễn nên được học hỏi rất nhiều.

Như NSND Công Lý là một người rất thú vị, anh rất hay trêu diễn viên trẻ nên nhiều khi chúng tôi không biết lúc nào anh ấy trêu, lúc nào anh ấy nói thật. Khi diễn với anh ấy, tôi rất căng thẳng nhưng sau này mới hiểu rằng, chúng tôi trưởng thành hơn, diễn tốt hơn nhờ những chỉ bảo ấy.

Chí Nhân coi sân khấu là đam mê lớn nhất của mình.

Còn NSND Hoàng Dũng là một người rất đặc biệt với anh?

- Tôi gọi NSND Hoàng Dũng là ba và được thầy nhận làm con nuôi trong gia đình. Khi thầy mất, tôi cũng chịu tang thầy.

Sinh thời, NSND Hoàng Dũng là một người nghiêm khắc trong công việc. Ở vở Huyết lệnh, tôi đóng con của thầy, trong vở diễn, tôi “ăn” 2 cái tát liên tục từ thầy.

Hôm nào tôi diễn tốt thì thầy tát nhẹ, hôm nào không tập trung, thầy tát rất mạnh đến nỗi chảy cả máu miệng. Thầy nói: “Mày càng tránh, tao càng tát mạnh”. Nhưng tôi hiểu rằng, cái tát đó là lời nhắc nhở để tôi diễn tập trung hơn, tốt hơn.

Tôi cũng ở bên thầy những ngày cuối đời. Khi bị ốm, thầy Hoàng Dũng đón nhận thông tin về bệnh tật của mình rất bình tĩnh. Trước khi lên bàn mổ, thầy còn sắp xếp công việc đâu ra đấy như: Điện thoại gửi lớp, gửi sinh viên trong trường, gọi đến đoàn phim để báo hoãn lịch quay... Thầy lo mọi việc chu toàn mới yên tâm vào phòng phẫu thuật.

Ngoài đời, Chí Nhân là người như nào? Anh có đóng “vai ác” với con?

- Thi thoảng, tôi vẫn tự hỏi rằng, mình là ai? Tôi thấy mình là người mềm mỏng, không “lên gân lên cốt” trước mọi vấn đề. Ngay cả với Be (con trai của Chí Nhân và Thu Quỳnh), tôi cũng chưa bao giờ quát, chứ chưa nói đến đánh con. Tôi chọn cách đối thoại, không áp đặt con.

Tôi từng cãi bố mẹ, đó là khi học Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tôi được giải Quốc gia môn Địa lý, được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi ấy, bố mẹ cũng muốn tôi trở thành giáo viên nhưng cuộc đời lại rẽ sang hướng khác khi tôi quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Tôi nghĩ, con trai cũng sẽ có những quyết định, suy nghĩ riêng của mình, như việc tôi đã tự chọn nghề nghiệp. Vì thế, tôi muốn đồng hành, làm bạn cùng con.

Nhiều người tò mò, cuộc sống của Chí Nhân thế nào sau những thăng trầm vừa qua?

- Ở tuổi này, tôi cẩn trọng, kỹ tính hơn nên thấy mình khó yêu hơn. Tôi đang độc thân nhưng sẽ yêu như yêu lần đầu nếu gặp người thực sự phù hợp (cười). Cũng may là bố mẹ luôn tôn trọng nên không giục tôi lấy vợ.

Anh nói, mình và người cũ ứng xử văn minh, cùng chăm lo cho con.

Người ta nói Chí Nhân đào hoa lắm?

- Tôi không đào hoa như nhiều người nghĩ. Khi yêu, tôi quan trọng chuyện cảm xúc. Tôi cũng mong tìm được một người có thể chia sẻ mọi chuyện, hiểu công việc, nghề nghiệp của tôi.

Chuyện của anh và Thu Quỳnh từng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Anh phản ứng thế nào nếu có người “ném đá” chuyện riêng của mình?

- Nếu người ta chưa hiểu thì tôi cũng không buồn. Thời trẻ, tôi quen được khán giả yêu thương nên khi nhận bình luận trái chiều, tôi bị sốc. Nhưng bây giờ, khi thấy mọi người “ném đá”, tôi bình tĩnh hơn và bình thản đón nhận như một phần tất yếu của cuộc sống.

Vì tôi không thể đi giải thích với từng người rằng mình là người thế nào nên bản thân cứ sống tốt, làm việc nghiêm túc, chỉn chu nhất có thể, còn để những vai diễn, quá trình làm nghệ thuật trả lời.

Mối quan hệ của anh và Thu Quỳnh hiện nay thế nào?

- Chúng tôi ứng xử văn minh, thường xuyên trao đổi những chuyện liên quan đến con. Khi Quỳnh sinh thêm em bé, con trai tôi cũng hay kể về em. Tôi vui khi Thu Quỳnh có được hạnh phúc mới.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Chí Nhân (SN 1988) tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh hiện công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Nam diễn viên được khán giả biết đến khi tham gia một số phim như: Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Giọt nước rơi, Hôn Nhân trong ngõ hẹp, Những cô gái trong thành phố, Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ người yêu cũ… Ngoài công việc diễn viên, anh còn tham gia dẫn chương trình thể thao.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam