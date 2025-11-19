Diễn viên “Mưa đỏ" cầu cứu vì bố mẹ mắc kẹt trong vùng lũ, mất liên lạc

Mới đây, diễn viên Đình Khang (vai Tú trong phim Mưa đỏ) gây chú ý khi chia sẻ về tình hình của gia đình. Theo đó, khu vực bố mẹ anh sinh sống đang nằm trong vùng chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ, nước dâng cao bất thường.

Theo nam diễn viên, nước quanh nhà dâng cao, gần chạm mái nhà của hàng xóm. Trên trang cá nhân, nam diễn viên bày tỏ sự lo lắng cho bố mẹ ở quê và khẩn thiết tìm cách liên hệ đội cứu hộ.

Đình Khang chia sẻ ảnh ngập nặng được chụp từ nhà anh ở phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng 19/11, Đình Khang cho hay, anh đã mất liên lạc với bố mẹ từ rạng sáng nay.

"Khoảng 2h sáng tôi nhận được tin nhắn của bố báo nước đã vào sâu trong nhà, điện thoại sắp hết pin. Từ lúc đó đến nay, tôi gọi mãi nhưng không được nên rất lo", anh nói.

Theo Đình Khang, từ chiều hôm qua, mưa lớn không ngừng khiến nước dâng lên nhanh. Ban đầu, nhà anh chỉ ngập mức thấp nhưng đến nửa đêm nước lên cao khiến bố mẹ anh không kịp ứng phó. Tầng một của căn nhà đã bị ngập hoàn toàn, đồ đạc dù đã cố kê cao nhưng không đáng kể.

Gia đình anh có trữ thực phẩm trong tủ lạnh, nhưng khi toàn bộ tầng dưới ngập nước, việc nấu nướng hay sinh hoạt cũng trở nên khó khăn.

"Giờ chỉ còn trông chờ ca nô cứu hộ. Điện bị cúp, điện thoại bố mẹ hết pin, liên lạc bị cắt đứt khiến tôi ở xa càng đứng ngồi không yên", nam diễn viên chia sẻ.

Đình Khang nhận được nhiều chú ý khi tham gia phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đình Khang cho biết anh đã nhờ hàng xóm cập nhật tình hình, đồng thời gọi anh trai từ Đà Nẵng về hỗ trợ, nhưng do nước ngập nặng, nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa, không thể di chuyển.

Tối qua, nam diễn viên dự định đặt vé máy bay về quê nhà trong đêm nhưng đường từ sân bay về nhà cũng bị chia cắt hoàn toàn.

"Tôi lớn lên ở Quy Nhơn (cũ), chứng kiến cảnh lũ lụt nhiều năm nhưng năm nay nước lên rất nhanh, mưa lớn kéo dài. Bố mẹ tôi đều ngoài 50 tuổi, nghĩ tới cảnh họ một mình xoay xở mà tôi không thể về kịp, lòng đau lắm", Đình Khang nói.

Chia sẻ của Đình Khang khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Không chỉ gia đình anh, hàng loạt khu vực tại Quy Nhơn (cũ) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân cầu cứu. Công tác cứu hộ đang được triển khai nhưng gặp khó khăn do mưa lớn kéo dài và mực nước tăng liên tục.

Như Dân trí đã đưa tin, trưa 19/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã chạy đua với lũ, hỗ trợ di dời 2.266 hộ dân với khoảng 9.000 người đến nơi an toàn.

Lũ lên nhanh khiến nhiều khu dân cư ở trung tâm Quy Nhơn (cũ) ngập sâu hơn 2m, người dân phải leo lên mái nhà, gác lửng để gọi cứu hộ. Nhiều tuyến đường biến thành biển nước, ô tô và xe máy bị ngập hàng loạt.

Đêm 18/11, Công an tỉnh Gia Lai huy động 11 trung đội xung kích với 534 cán bộ, chiến sĩ xuống các khu vực ngập sâu, phối hợp công an xã giúp dân di dời, kê cao tài sản và sơ tán người mắc kẹt. Suốt đêm, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương liên tục ứng cứu trong tình trạng nước dâng nhanh bất ngờ.