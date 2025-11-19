Hoa hậu Thùy Tiên vẫy tay chào người thân sau khi nhận án 2 năm tù

Chiều 19/11, sau một ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng".

HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án đối với hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và hai bị cáo khác trong vụ án "Lừa dối khách hàng", liên quan sản phẩm kẹo Kera.

Bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt nhận mức án 2 năm tù; Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt 3 năm tù.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) 2 năm tù. Về dân sự, HĐXX tuyên thu 12,4 tỷ đồng mà các bị cáo thu lợi bất chính sung công quỹ Nhà nước; Buộc Công ty Chị Em Rọt bồi thường cho các khách hàng có đơn yêu cầu bồi thường.

Một số luật sư bào chữa cho bị cáo Hằng Du Mục, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs cho rằng mức án VKS đề nghị quá nghiêm khắc, đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ để mong muốn tòa áp dụng hình phạt cho các bị cáo bằng thời gian tạm giam.

Kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Bị cáo Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cho biết rất ân hận về việc làm sai trái của mình. "Bản thân bị cáo là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội mà phát ngôn không được kiểm chứng, đã ảnh hưởng người tiêu dùng, người tin tưởng mua sản phẩm vì mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến các khách hàng đã luôn yêu thương và mua sản phẩm vì tin tưởng bị cáo, bị cáo đã làm cho họ thất vọng. Bị cáo mong HĐXX giảm mức án cho bị cáo để sớm về với bố mẹ, giúp ích cho xã hội", Linh kết thúc phần nói lời sau cùng.

Mong HĐXX cho bị cáo mức án khoan hồng để sớm trở về nuôi các con, góp sức vào việc phát triển giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác", bị cáo Hằng Du Mục nhiều lần nghẹn ngào.

Là người cuối cùng trình bày, Thùy Tiên gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc tới khách hàng vì yêu thương và tin tưởng bị cáo đã mua sản phẩm, khiến họ ảnh hưởng sức khỏe.

"Pháp luật không có chữ nếu, nên bị cáo hiểu cái sai của mình. Bị cáo mong chia sẻ thêm sự việc là mọi người đã bắt đầu dự án này với mục đích tốt đẹp, tính làm trang trại riêng để giúp đồng bào thiểu số tham gia canh tác, giúp mọi người. Nhưng chỉ vì hiểu biết non nớt nên đã dẫn tới hậu quả. Đây cũng là bài học cho mọi người", bị cáo Thùy Tiên nói.

Người thân của các bị cáo không giấu được sự xúc động khi nghe lời nói sau cùng của con em mình tại toà.

Khoảng 17h, sau 1 tiếng nghị án, HĐXX đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt, Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội Lừa dối khách hàng.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, HĐXX xác định cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên giữ thái độ bình tĩnh khi toà tuyên án.

Khoảng 18h, các bị cáo được áp giải rời TAND TPHCM.