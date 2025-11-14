Ở phần thi này, đại diện Việt Nam hoàn thành tương đối trọn vẹn và an toàn. Mặc áo tắm hai mảnh màu cam, Hương Giang tự tin thực hiện các cú xoay, sải bước chắc chắn và nhận được nhiều bình luận ủng hộ từ khán giả theo dõi trực tiếp và qua video.

Tuy nhiên, so với các đại diện Nam Mỹ và một số thí sinh mạnh đến từ châu Á, phần trình diễn của Hương Giang được đánh giá là khá an toàn.

Hương Giang trình diễn áo tắm tại Hoa hậu Hoàn vũ (Video: Grand TV).

Chỉ số hình thể cũng không phải là lợi thế của đại diện Việt Nam. Với chiều cao 1,68m và số đo 86-62-90cm, Hương Giang được đánh giá là cân đối nhưng chưa thật sự nổi bật so với chuẩn hình thể "hoa hậu quốc tế", vốn ưu ái thí sinh trên 1,73m với tỷ lệ hình thể ấn tượng.

Theo Ban tổ chức, điểm số chung cuộc được tổng hợp từ các phần thi gồm: Trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội, trang phục dân tộc và phỏng vấn kín. Đây là những hạng mục quan trọng quyết định khả năng lọt vào vòng trong của thí sinh.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 2/11 đến 21/11 với 123 thí sinh. Ngay từ khi khởi động, cuộc thi đã vướng nhiều tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức, khiến người hâm mộ lo ngại về chất lượng sự kiện.

Hương Giang đang dần tiến tới chặng cuối của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUV).

Sau các hoạt động tại Bangkok và Phuket, thí sinh đã đến Pattaya để tham gia những sự kiện cuối trước khi bước vào đêm thi bán kết và chung kết vào ngày 21/11.

Trong suốt hành trình, Hương Giang gây ấn tượng nhờ sự tự tin, chuyên nghiệp và kinh nghiệm sân khấu tích lũy từ nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Tính đến ngày 14/11, cô nằm trong nhóm thí sinh dẫn đầu ở các hạng mục bình chọn như: Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa), Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng) và People’s Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).

Hương Giang luôn mang đến năng lượng tích cực suốt hành trình dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUT).

Chia sẻ với chuyên trang Missosology, Hương Giang nói: “Tôi tin đã đến lúc viết nên lịch sử. Sự xuất hiện của tôi tại cuộc thi này mang theo hy vọng của một cộng đồng, góp thêm ý nghĩa cho vẻ đẹp và giá trị của người phụ nữ. Tôi tin rằng lòng dũng cảm thực sự có thể thay đổi định mệnh”.

Là thí sinh chuyển giới duy nhất và cũng thuộc nhóm thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi, Hương Giang vẫn duy trì phong độ ổn định, lan tỏa năng lượng tích cực suốt hành trình dự thi.

Các chuyên trang sắc đẹp như Missosology và Sash Factor (Philippines) đều đánh giá cao phần thể hiện của cô, dự đoán đại diện Việt Nam có thể lọt vào top 15. Sash Factor nhận xét Hương Giang sở hữu "phong thái sân khấu chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp tốt và nguồn năng lượng tích cực".