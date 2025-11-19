Phụ huynh “hoa mắt” tìm mua ghế trẻ em trước thềm áp dụng quy định mới

Theo quy định mới tại Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi được chở trên ô tô phải sử dụng các thiết bị an toàn (ghế phụ, ghế nâng...). Tài xế vi phạm sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo Nghị định 168/2024/NĐ‑CP.

Trước thông tin này, ghế trẻ em - mặt hàng vốn không thông dụng - bỗng trở nên “hot” trong những ngày qua, được nhiều phụ huynh tìm kiếm, trong đó có anh Lê Gia Bảo (Hà Nội). Sau hai ngày tham khảo các nền tảng, anh Bảo vẫn chưa chọn được sản phẩm ưng ý.

“Nhà tôi chưa dùng ghế trẻ em trên ô tô bao giờ, nên không có kinh nghiệm lựa chọn dòng sản phẩm này. Trên một số sàn thương mại điện tử, ghế trẻ em rẻ nhất cũng chỉ vài trăm nghìn, trong khi tại các cửa hàng thương hiệu lớn, giá bán có thể lên tới cả chục triệu đồng, mà tôi không rõ khác nhau ở những điểm gì, nên cứ đắn đo mãi”, anh Bảo chia sẻ với phóng viên báo Dân trí.

Một dòng ghế được quảng cáo là đạt chuẩn ECE R129 (i-Size) mới nhất của châu Âu cho ghế ngồi ô tô trẻ em, nhưng thương hiệu không phổ biến (Ảnh chụp màn hình).

Ngay khi thông tin về quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô được chia sẻ rộng rãi, nhiều “thương lái” đã tranh thủ quảng cáo và chào khách mua trên mạng xã hội, hay các hội nhóm dành cho “mẹ bỉm”. Tuy nhiên, chất lượng có thể chưa được kiểm chứng, khiến người dùng khó lòng lựa chọn.

Những dòng ghế ngồi ô tô cho trẻ em như trên sở dĩ có giá rẻ bởi chúng thường dùng vật liệu mềm và đai cố định bằng vải, lắp đặt bằng các dây đai mềm thông thường vòng qua lưng ghế ô tô. Do đó khi gặp va chạm, những dòng ghế này sẽ không có tính năng bảo vệ cao.

Trong khi đó, các dòng ghế trẻ em cao cấp có hệ thống ISOFIX và thậm chí là chân chống phụ, thường chắc chắn hơn, đồng thời tích hợp khung chịu lực bằng kim loại hoặc các lớp đệm xốp có khả năng hấp thụ xung lực tốt. Ngoài ra, ghế trẻ em cao cấp còn có một số tính năng “xịn xò” như xoay 360 độ, điều chỉnh độ ngả.

Trên một số sàn thương mại điện tử, không thiếu dòng sản phẩm có giá chỉ vài trăm nghìn đồng được mở bán, gây lo ngại về nguồn gốc (Ảnh chụp màn hình).

Hiện tại, thị trường ghế trẻ em trên ô tô ở Việt Nam đang có một số thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đang được mở bán chính hãng như: Joie, Chicco, Chilux hay Maxi Cosi. Đây có thể là lựa chọn an toàn cho người dùng nếu muốn sản phẩm được cam kết về chất lượng, nhưng giá không rẻ.

Tham khảo những thương hiệu trên, mức giá phổ biến từ hơn 2 triệu đồng cho tới 5 triệu đồng. Trong khi đó, dòng sản phẩm cao cấp có giá lên tới trên 10 triệu đồng.

Một dòng ghế cao cấp sau khi ưu đãi vẫn có giá hơn 10 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình).

Tùy vào nhu cầu sử dụng, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với “túi tiền”. Tuy nhiên, quy định mới từ Nhà nước được ban hành với mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em khi được chở bằng ô tô, nên người dùng cần nhìn nhận ghế ngồi cho trẻ em là thiết bị an toàn, từ đó lựa chọn đầu tư vào sản phẩm đúng chuẩn, có khả năng bảo vệ tốt.

Ghế ngồi cho trẻ em trên ô tô hiện tại có 3 loại chính, gồm: nôi sơ sinh, ghế ngồi quay mặt về phía trước và ghế nâng có lưng. Do đó, người dùng cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn sản phẩm phù hợp với con em, nhằm đảm bảo dây đai an toàn được sử dụng phù hợp, đúng theo thiết kế.