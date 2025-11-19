Người dân Gia Lai vật lộn giữa lũ lịch sử, đưa bò đến trụ sở xã trú

Ngày 19/11, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) và các xã như Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây (huyện Tuy Phước cũ) bị nước tràn vào nhà. Theo người dân địa phương, nhiều khu vực nước ngập tới nóc nhà, nước sâu hơn 2m, vượt đỉnh lũ năm 2009.

Người dân xã Tuy Phước chật vật chạy lũ, người già, trẻ em được người thân chuyển đến khu vực an toàn.

Nhìn nước lũ dâng cao, ông Trần Đình Quân (59 tuổi, trú tại thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước) không khỏi xót xa khi đồ đạc trong nhà bị ngập. Ông cho biết lũ lịch sử năm 2009 không lớn bằng trận lũ này.

“Nước lũ dâng rất nhanh chúng tôi trở tay không kịp, nhiều đồ đạc bị ướt. Sau trận lũ lịch sử 2009 tôi sửa lại nhà, nâng nền cao thêm 50cm, nghĩ bây giờ chắc ổn nhưng không ngờ nước vào nhà hơn 50cm. Khu vực này là mặt tiền quốc lộ 1 còn vậy, phía sau nhà tôi nước ngập sâu tới mái nhà”, ông Quân nói.

Đưa bò đến trụ sở UBND thị trấn Diêu trì cũ (nay thuộc xã Tuy Phước), bà Lê Thị Thụ (68 tuổi), trú tại thôn Vân Hội 1 không khỏi bàng hoàng khi nước lũ lớn và dâng quá nhanh.

“Chỉ kịp lùa được 2 con bò mẹ với 3 con nghé con đến trụ sở của xã tránh lũ, còn mấy con bò lớn giờ ở dưới không biết sống chết sao. Nước lũ lên tới nóc nhà rồi, đồ đạc giờ hư hỏng hết”, bà nói.

Còn bà Trần Thị Tám (55 tuổi) thất thần nói: "Mất hết rồi còn đâu, ti vi, tủ lạnh ướt hết, chỉ kịp mang giấy tờ quan trọng”.

Nhiều người dân xã Tuy Phước trèo lên mái nhà theo dõi nước lũ dâng, để chủ động sơ tán.

Người dân xã Tuy Phước vật lộn với nước lũ lớn bất ngờ.

Người dân ở khu vực ngập sâu được lực lượng cứu hộ đưa đến trụ sở UBND thị trấn Diêu trị cũ (nay là xã Tuy Phước) để tránh lũ.

Ô tô, xe máy bị ngập trong nước lũ.

Người dân ở hai bên quốc lộ 1A đoạn qua xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cũng bị nước tràn vào nhà.

Người dân liều mình đi xe máy băng qua khu vực ngập sâu gần 1m.

Các lực lượng cứu hộ sẵn sàng hỗ trợ đưa người dân ở khu vực bị ngập sâu tại thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước đến nơi an toàn.

Vị trí thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước và các khu vực lân cận bị ngập sâu (Ảnh: Google Maps).