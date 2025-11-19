"Tiếp viên gợi cảm" Trâm Anh và Trương Thế Vinh né tránh nhau trên thảm đỏ

Tối 18/11, phim Bẫy tiền tổ chức buổi chiếu ra mắt tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn Oscar Dương, nhà sản xuất Hằng Trịnh cùng dàn diễn viên: Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh, Mai Cát Vi, Võ Huy...

Bẫy tiền là phim tâm lý giật gân, khai thác vấn nạn lừa đảo qua điện thoại. Đạo diễn Oscar Dương cho biết, đoàn phim đã tham khảo sự tư vấn từ Cục An ninh mạng, luật sư cùng các chuyên gia tài chính để có những tình tiết chân thực trong tác phẩm.

Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát hé lộ, nhân vật của anh có hành trình tâm lý nhiều thử thách, mang đến những giây phút căng thẳng "nín thở" cho người xem.

Trước câu hỏi về việc Liên Bỉnh Phát hiện có 2 phim ra rạp cùng lúc là Bẫy tiền và Quán Kỳ Nam, nam diễn viên cho rằng mỗi vai diễn đều là cơ hội. Anh không kiểm soát được thời điểm ra mắt của các phim, nên thay vì lo lắng, áp lực, anh tận hưởng mọi thứ đến theo cách tự nhiên.

Nữ chính Tam Triều Dâng diện bộ đầm ôm sát khoe vóc dáng gợi cảm. Lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh, "sao nhí" một thời bày tỏ niềm hạnh phúc. Cô mong khán giả nhìn thấy sự trưởng thành, khác biệt của chính mình với vai diễn trong phim.

"Kiều nữ làng hài" Kiều Oanh hiếm hoi đóng phim điện ảnh sau nhiều năm làm nghề. Chị đóng vai mẹ của nhân vật Thanh Tâm (Tam Triều Dâng).

Trước thắc mắc về việc thời lượng đất diễn khá ít của Kiều Oanh trong phim Bẫy tiền, nữ nghệ sĩ lý giải, phim tập trung nhấn mạnh đề tài xã hội thay vì tình cảm gia đình.

Thảm đỏ ra mắt Bẫy tiền còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Việt. Trong đó, tình huống Trương Thế Vinh và "bạn gái tin đồn" Trâm Anh xuất hiện gây chú ý.

Trước ống kính truyền thông, Trương Thế Vinh và Trâm Anh tỏ ra né tránh nhau.

Khi chụp ảnh cùng những diễn viên khác, hai người cũng nhất quyết không đứng cạnh dù được các đồng nghiệp "đẩy thuyền". Động thái này gây thắc mắc cho nhiều người hâm mộ vì trước đó, Trương Thế Vinh và Trâm Anh thoải mái tương tác chung trong những lần xuất hiện cùng sự kiện.

Nam diễn viên Trần Ngọc Vàng có mặt ủng hộ đoàn phim.

Ca sĩ Đăng Khôi là người bạn thân thiết với Liên Bỉnh Phát từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Diễn viên Katleen Phan Võ khoe sắc vóc mặn mà ở tuổi 28. Thời gian qua, con gái của võ sư Nam Anh (chưởng môn Vịnh Xuân chính thống phái) có nhiều hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Thanh Duy có mặt ủng hộ Liên Bỉnh Phát và đoàn phim.

Á hậu Thuý Vân gây bất ngờ khi xuất hiện sau quãng thời gian im ắng.

Bẫy tiền kể về Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát), một nhân viên tài chính, vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc vì ứng dụng lừa đảo qua điện thoại. Từ đây, mọi quyết định và lựa chọn của anh không chỉ gây nguy hiểm tính mạng mà còn kéo theo bi kịch cho những người anh yêu thương, trong đó có bạn gái Thanh Tâm (Tam Triều Dâng). Phim khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21/11.

