CSGT và người dân bắt cướp trên phố Hà Nội

Khoảng 17h ngày 18/11, Trung tá Nguyễn Hồng Quang, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang thực hiện nhiệm vụ tại nút giao Phương Mai - Giải Phóng (phường Bạch Mai), thì nghe tiếng người dân hô hoán “cướp”.

Đối tượng T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, Trung tá Quang khi ấy phát hiện một đối tượng mặc áo mưa, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao về hướng nút giao Phương Mai - Giải Phóng. Ngay lập tức, vị Trung tá CSGT đã dừng một số phương tiện khác để tạo vật cản, đồng thời trực tiếp khống chế đối tượng nghi vấn.

Nhà chức trách cho hay, thời điểm đó, đối tượng khai nhận vừa cướp chiếc xe máy BKS 29BF-134.xx tại khu vực chân cầu đi bộ (trước số 185 Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai) rồi bỏ chạy.

Trung tá Quang sau đó đã phối hợp với người dân và Công an phường Bạch Mai đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Chị V. vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Đ.N.T. (SN 1980, trú tại Hà Nội), có 2 tiền án liên quan đến ma túy.

Chị P.T.V. (nữ sinh bị mất xe) cho biết, khi chị để xe máy trên phố Trần Đại Nghĩa, chìa khóa còn cắm ở ổ khóa, đối tượng T. vờ đến hỏi chuyện rồi bất ngờ nhảy lên xe của chị rồi phóng đi. Lúc này chị V. cố giữ chiếc xe máy lại nhưng không được nên đã hô hoán người dân hỗ trợ truy đuổi.