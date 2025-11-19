Bức ảnh “tự sướng” đắt giá của Ronaldo tại Nhà Trắng

Trên trang cá nhân, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha đăng tải hình ảnh chụp tại Nhà Trắng cùng vợ Georgina Rodriguez, tỷ phú Elon Musk, Chủ tịch FIFA và nhiều doanh nhân, quan chức cấp cao. Ronaldo bày tỏ niềm hạnh phúc khi góp mặt trong sự kiện đặc biệt này.

Ronaldo là một trong khoảng 200 khách mời có mặt tại phòng Đông (East Room) - không gian lớn nhất của Nhà Trắng. Danh sách khách mời của sự kiện gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng như: CEO Apple Tim Cook, CEO Nvidia Jensen Huang, tỷ phú Elon Musk, cùng vận động viên golf Bryson DeChambeau.

Bức ảnh "tự sướng" của Ronaldo được anh đăng tải trên trang cá nhân (Ảnh: X).

Một trong những lý do Ronaldo được mời tham dự là mối liên hệ của anh với Saudi Arabia. Từ cuối năm 2022, Ronaldo thi đấu cho Al-Nassr - CLB thuộc quỹ tài sản quốc gia Saudi do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu.

Tháng 6 vừa qua, tiền đạo người Bồ Đào Nha ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với tổng giá trị khoảng 400 triệu USD. Theo Bloomberg, Ronaldo hiện là cầu thủ bóng đá đầu tiên trở thành tỷ phú với tài sản ròng ước tính 1,4 tỷ USD.

Bản hợp đồng “khổng lồ” này giúp Ronaldo trở thành biểu tượng toàn cầu của giải Saudi Pro League, đồng thời trở thành gương mặt phù hợp trong các sự kiện ngoại giao - kinh tế liên quan đến Saudi Arabia, như tiệc tối tại Nhà Trắng.

Cristiano Ronaldo là một trong những khách mời tại sự kiện ở Nhà Trắng, tối 18/11 (Ảnh: Reuters).

Theo The Washington Post, việc Ronaldo tham dự bữa tiệc được xác nhận bởi các quan chức giấu tên, do kế hoạch ban đầu được giữ kín. Không chỉ là khách mời danh dự, Ronaldo còn bày tỏ mong muốn được tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với MC Piers Morgan, Ronaldo từng nói anh muốn thảo luận về “hòa bình toàn cầu” và tin rằng Tổng thống Mỹ có thể tạo ra những thay đổi quan trọng.

Anh thậm chí từng tặng ông Trump chiếc áo đấu với dòng chữ: “President Donald J. Trump, playing for peace” (Tổng thống Donald Trump, thi đấu vì hòa bình).

Theo Times of India, Ronaldo được bố trí ngồi “gần phía trước” trong phòng Đông, gần khu vực Tổng thống Trump và Thái tử Mohammed bin Salman phát biểu.

Trong phần mở đầu buổi tiệc, Tổng thống Trump dành lời khen đặc biệt cho Ronaldo và tiết lộ con trai Barron rất hâm mộ siêu sao người Bồ Đào Nha. Chia sẻ trước buổi tiệc, Tổng thống Mỹ cho biết ông “vinh dự” khi gặp gỡ Ronaldo.