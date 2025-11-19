NTK Cao Minh Tiến bị phản ứng vì nghi đạo nhái tại Tuần lễ thời trang

Lùm xùm đạo nhái tại Tuần lễ thời trang

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025 vừa khép lại với nhiều màu sắc phong phú, quy tụ dàn ngôi sao Việt và giới mộ điệu tham dự.

Trong chương trình này, bộ sưu tập (BST) Kẻ mộng du của NTK Cao Minh Tiến đảm nhận vị trí kết màn (vedette), vị trí quan trọng bậc nhất, thường dành cho những NTK tên tuổi, có dấu ấn sáng tạo riêng để lưu dấu ấn về một mùa thời trang đáng nhớ.

Tuy nhiên, ngay khi BST của NTK Cao Minh Tiến mới được ra mắt công chúng không lâu, những lùm xùm xung quanh một số mẫu thiết kế đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Cụ thể, nhiều tín đồ thời trang nhận ra vài thiết kế trong Kẻ mộng du có sự giống nhau với trang phục của một nhà mốt trẻ tại Việt Nam.

Áo họa tiết hình xăm trong BST của Cao Minh Tiến (bên trái) và của một thương hiệu khác (bên phải) bị cho là giống nhau tới mức độ dân mạng đặt ra nghi vấn sao chép, đạo nhái (Ảnh: Chụp màn hình).

Chiếc áo cao cổ màu da với nhiều họa tiết đan xen được trình diễn trong BST Kẻ mộng du của Cao Minh Tiến bị cho là giống với sản phẩm của thương hiệu D. Hình ảnh so sánh các mẫu trang phục đang lan truyền trên các hội nhóm thời trang.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với thương hiệu D. để hỏi về nghi vấn của cộng đồng thời trang. Tuy nhiên, đại diện thương hiệu D. cho biết: “Hiện tại thương hiệu chưa có nhu cầu trả lời các thông tin liên quan đến nghi ngờ đạo nhái thương hiệu”.

Cư dân mạng so sánh sự giống nhau giữa 2 trang phục, bên trái là hình ảnh ra mắt BST “Kẻ mộng du”, bên phải là của thương hiệu D. (Ảnh: Dân trí - Chụp màn hình).

Không chỉ vấp tranh cãi vì có sản phẩm giống thương hiệu D., cư dân mạng còn chú ý đến việc trong BST của NTK Cao Minh Tiến có những sản phẩm áo phao của thương hiệu G. bán trên sàn thương mại điện tử.

Trả lời phóng viên Dân trí, phía thương hiệu G. xác nhận rằng, NTK Cao Minh Tiến đã hỏi mượn sản phẩm để sử dụng trong show (buổi biểu diễn) thời trang.

Chị Phượng, nhà sáng lập thương hiệu G., cho biết đây là một hình thức hợp tác, trong đó NTK Cao Minh Tiến chọn một số sản phẩm của thương hiệu để phối đồ, có xử lý lại cho phù hợp tinh thần của BST.

Theo chị Phượng, NTK Cao Minh Tiến là người trực tiếp chỉnh sửa, kết hợp và tạo dáng mới từ sản phẩm gốc của thương hiệu G. với các sản phẩm của anh để hình thành thiết kế hoàn thiện.

Tuy nhiên, việc tên thương hiệu G. không xuất hiện trong phần giới thiệu về BST Kẻ mộng du đã gây ra nhiều tranh luận vì khiến khán giả hiểu lầm rằng 100% sản phẩm trong BST là của NTK Cao Minh Tiến thực hiện.

Áo phao của thương hiệu G. xuất hiện nhiều lần trong BST của NTK Cao Minh Tiến (Ảnh: Chụp màn hình).

Chị Phượng lý giải rằng, do thời gian chuẩn bị cho show thời trang gấp rút, chính chị Phượng cũng chưa rõ về quy trình khi cho mượn sản phẩm hay hợp tác thương hiệu, nên không được nhắc tên trong màn trình diễn.

Thông cáo báo chí của Ban tổ chức VIFW nêu: “Ngay từ khi được công bố giữ vị trí kết màn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025, NTK Cao Minh Tiến đã tạo nên sự kỳ vọng đặc biệt trong giới mộ điệu. Vị trí quan trọng này không chỉ khép lại toàn bộ hành trình của mùa Thu - Đông này mà còn mang trọng trách để lại dấu ấn sâu đậm nhất cho mùa thứ 20 của VIFW.

Bởi vậy, anh đã dồn trọn tâm huyết để dựng nên một không gian thời trang đầy cảm hứng và bùng nổ, đưa khán giả bước vào thế giới nghệ thuật vừa bí ẩn, vừa hoang dại của BST Kẻ mộng du”.

Trong thông cáo này không nhắc đến NTK hay thương hiệu thời trang nào khác có sự đóng góp trong BST Kẻ mộng du ngoài Cao Minh Tiến.

NTK Cao Minh Tiến thừa nhận thiết kế mua trên sàn điện tử

Trao đổi với phóng viên Dân trí, NTK Cao Minh Tiến cho biết, anh đã mua những trang phục có họa tiết hình xăm trên nền tảng trực tuyến để đưa vào BST của mình.

“Tôi đã mua sản phẩm này để đưa vào BST như một chiếc áo lót bên trong, nhưng sai khi không tìm hiểu kỹ về họa tiết chiếc áo này để xin phép nhãn hàng D., còn phía trang phục áo khoác của nhãn hàng G. và một số phụ kiện kèm theo trong BST của mình tôi đã có trao đổi từ trước”, NTK Cao Minh Tiến nói.

Ngay khi nhận ra vấn đề, anh Tiến đã liên hệ với thương hiệu D. để xin lỗi vì đã mua và sử dụng sản phẩm họa tiết hình xăm để đưa vào BST riêng mà chưa có sự đồng thuận.

NTK Cao Minh Tiến (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khi hỏi lý do tại sao lại đưa các trang phục của thương hiệu khác vào BST mới của mình, NTK Cao Minh Tiến lý giải: “Mục đích là nhằm xã hội hóa và muốn làm cho trang phục thiết kế trở nên gần gũi hơn với đời sống hàng ngày, đồng thời hy vọng có một góc nhìn khác cho thời trang nhanh”.

NTK Cao Minh Tiến nói rằng có sử dụng một số sản phẩm, phụ kiện mua sẵn trên nền tảng online (Ảnh: Chụp màn hình).

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Dân trí cũng đã liên hệ với Ban tổ chức Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam nhưng chưa nhận được phản hồi.

Sự việc này cho thấy ngành thời trang Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng cao về tính minh bạch, chuyên nghiệp và sáng tạo từ công chúng. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bản quyền và việc xây dựng hình ảnh một ngành thời trang chuyên nghiệp, tử tế và hội nhập.

Câu chuyện càng trở nên đáng chú ý bởi NTK Cao Minh Tiến (SN 1984) là gương mặt lâu năm trong làng mốt. Anh hiện là giảng viên một trường đại học, nơi đào tạo nhiều thế hệ NTK trẻ.

Hơn 20 năm làm nghề, Cao Minh Tiến được biết đến với các BST gắn liền với di sản văn hóa Việt. Anh cũng là gương mặt quen thuộc tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam và nhiều sự kiện lớn khác, đồng thời là NTK được nhiều nghệ sĩ lựa chọn trang phục cho các sân khấu và sự kiện.