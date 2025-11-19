Tạm giữ hình sự tài xế xe tải "đuổi bắt" với CSGT trên đại lộ Thăng Long

Tối 19/11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Trần Văn Phương (38 tuổi, ở phường Trần Liễu, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, lúc 23h20 ngày 13/11, trên vành đai 3, đoạn lối xuống quốc lộ 1b, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 14 Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện ô tô tải do Phương điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Trần Văn Phương (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe chở các thùng có nhãn mác chữ nước ngoài, bên trong là các túi nilon trong suốt chứa nhiều gói nhỏ, in hình chân gà bên ngoài.

Khi tổ công tác yêu cầu Phương xuất trình giấy tờ xe và chứng từ liên quan đến hàng hóa, tài xế lại lên xe, điều khiển bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã bám đuổi theo xe, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Phương không chấp hành.

Khi đến ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu Thọ, Phương đã lao xe thẳng vào một cán bộ của tổ rồi tiếp tục đi về hướng Nguyễn Hữu Thọ, sau đó rẽ ra đường Giải Phóng.

Đối tượng điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố về hướng đại lộ Thăng Long để thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Đến ngày 15/11, Trần Văn Phương đến Công an phường Hoàng Mai đầu thú.