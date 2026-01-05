Nữ diễn viên giờ vàng VTV gợi ý mặc đầm đẹp mùa lễ hội

Mặc đẹp mùa lễ hội theo gợi ý của diễn viên giờ vàng VTV (Video: Lê Phương Anh).

Vào vai Thủy trong bộ phim Lằn ranh, Bích Ngọc ghi dấu ấn với khán giả nhờ vẻ ngoài cuốn hút cùng lối diễn xuất tự nhiên. Ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 2001 duy trì hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng với vóc dáng cân đối 83-61-90cm và chiều cao 1,65m.

Theo Bích Ngọc, giai đoạn cận Tết Nguyên đán thường diễn ra nhiều buổi gặp gỡ, tiệc trà hay các sự kiện lễ hội, vì vậy việc lựa chọn trang phục phù hợp đóng vai trò quan trọng.

Nói về tiêu chí chọn đồ dự tiệc, nữ diễn viên cho rằng trang phục không cần quá phô trương mà nên ưu tiên phom dáng vừa vặn, mang lại cảm giác thoải mái để người mặc luôn tự tin trong suốt thời gian tham gia sự kiện.

Lựa chọn đầu tiên của nữ diễn viên cho những sự kiện trang trọng là mẫu váy cổ yếm sắc trắng tinh khôi, được làm từ chất liệu lụa bóng nhẹ. Thiết kế ghi điểm nhờ những đường xếp nếp dọc thân váy giúp che khuyết điểm và tôn lên đường cong mềm mại.

Điểm nhấn của trang phục nằm ở chi tiết xích kim loại tại phần cổ, tạo nét sang trọng nhưng không quá cầu kỳ, kết hợp cùng khuyên tai ngọc trai và nhẫn giúp tổng thể thêm hài hòa.

Với tổng chi phí khoảng 4 triệu đồng cho cả váy và phụ kiện, Bích Ngọc ưu tiên đầu tư vào trang phục là chính. Về phụ kiện, nữ diễn viên lựa chọn túi cầm tay màu kem vân đá, đồng điệu với sắc váy, giúp tổng thể trang phục trông thống nhất và chỉn chu hơn.

Ở những buổi tụ họp bạn bè, Bích Ngọc gợi ý phong cách trẻ trung pha chút quyến rũ nhẹ, hướng đến sự phóng khoáng nhưng không quá gợi cảm. Nổi bật nhất là mẫu váy lụa màu be ánh vàng với đường cắt xẻ được tiết chế ở phần ngực.

Kiểu dáng cổ yếm vắt chéo kết hợp với khoảng hở vừa phải giúp khoe khéo bờ vai trần và vòng một, tạo sức hút trong không gian tiệc tối mà vẫn giữ được sự chừng mực cần thiết.

Theo nữ diễn viên, cô thường ưu tiên những thiết kế có mức giá không quá đắt đỏ, dễ ứng dụng và có thể linh hoạt sử dụng trong nhiều dịp lễ hội khác nhau.

Ngoài ra, cô cũng gợi ý rằng, có thể biến hóa phong cách bằng cách kết hợp áo cúp ngực cùng chân váy ngắn để tăng vẻ năng động, trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo sự cuốn hút.

“Khi dự tiệc, tôi thường ưu tiên bảng màu trung tính như be, trắng hoặc các gam màu nhẹ nhàng, giúp tổng thể trang phục trông trang nhã và dễ ứng dụng”, Bích Ngọc cho hay.

Nữ diễn viên cũng hoàn thiện diện mạo bằng lối trang điểm tự nhiên, có chiều sâu cùng kiểu tóc uốn sóng nhẹ, mang đến vẻ sang trọng, trẻ trung.

Lựa chọn thứ ba của Bích Ngọc là mẫu váy 2 dây với phần cổ đổ mềm mại trên nền chất liệu bắt sáng. Thiết kế có mức giá khoảng 2 triệu đồng, mang tinh thần nhẹ nhàng, không quá hở hang, phù hợp với những ai yêu thích phong cách phóng khoáng nhưng vẫn muốn giữ nét nữ tính.

Nữ diễn viên cho rằng, để tổng thể trông hài hòa, người mặc chỉ cần chọn 1-2 phụ kiện làm điểm nhấn như khuyên tai tinh giản hoặc kẹp tóc có thiết kế đẹp, tránh ôm đồm quá nhiều chi tiết gây rối mắt.

Bên cạnh trang phục, nữ diễn viên sinh năm 2001 cũng chú trọng chăm chút kiểu tóc và lối trang điểm sao cho phù hợp với tính chất từng sự kiện. Những kiểu tóc uốn sóng nhẹ, buộc gọn gàng hoặc điểm xuyết kẹp tóc nhỏ đều dễ ứng dụng trong các dịp lễ hội.

Ngoài ra, Bích Ngọc cũng lưu ý đến việc bảo quản trang phục, đặc biệt với những chất liệu như lụa hay satin. Theo nữ diễn viên, việc giặt nhẹ, cất giữ cẩn thận và hạn chế ma sát sẽ giúp trang phục giữ được phom dáng và độ mới lâu dài.

Ở góc độ lựa chọn trang phục, cô cho rằng: “Khi hiểu rõ vóc dáng và cá tính cá nhân, phái đẹp hoàn toàn có thể linh hoạt biến hóa phong cách, tự tin xuất hiện trong nhiều không gian tiệc mà không cần đầu tư quá tốn kém”.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam