Thành Long day dứt vì con cái: Nỗi ân hận muộn màng của huyền thoại giàu có

Thành Long được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh châu Á. Sau hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông không chỉ sở hữu sự nghiệp đồ sộ mà còn có khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo Sina, mỗi bộ phim tại Trung Quốc mang về cho Thành Long trung bình khoảng 12 triệu USD. Việc dự sự kiện giúp ông thu về khoảng 1 triệu USD, trong khi các hợp đồng quảng cáo mang lại thêm 2-3 triệu USD mỗi năm.

Thành Long là ngôi sao nổi tiếng sở hữu khối tài sản ấn tượng (Ảnh: Sina).

Không chỉ thành công ở thị trường nội địa, Thành Long còn góp mặt trong nhiều dự án của Hollywood. Năm 2020, ông lọt top 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới với thu nhập 40 triệu USD. Tổng tài sản ước tính của nam diễn viên hiện vượt mốc 463 triệu USD.

Hai người con, hai số phận đối lập

Thành Long có một con trai hợp pháp và một cô con gái ngoài giá thú chưa từng được ông công khai thừa nhận. Hai đứa trẻ mang chung dòng máu nhưng có cuộc sống và số phận hoàn toàn trái ngược.

Ngô Trác Lâm (SN 1999) là kết quả của mối quan hệ ngoài luồng giữa Thành Long và cựu Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi. Từ khi Ngô Trác Lâm chào đời, Thành Long tuyên bố không nhận con và cho rằng mình bị “gài bẫy”. Ngô Ỷ Lợi nhiều lần khẳng định ông chưa từng hỏi han, chu cấp hay tham gia nuôi dạy con gái.

Ngô Trác Lâm là con gái "rơi" của Thành Long (Ảnh: Sina).

Trong các cuộc phỏng vấn, Ngô Trác Lâm cho biết cô chưa từng gặp cha. “Về mặt huyết thống, ông ấy là bố tôi. Nhưng trong những năm tháng trưởng thành, ông ấy không phải là một người cha”, cô chia sẻ.

Mang ngoại hình giống cha, Ngô Trác Lâm từng bị giới săn tin bám theo từ nhỏ và chịu nhiều áp lực, kỳ thị từ bạn bè. Thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất, cô sớm gặp vấn đề tâm lý. Năm 16 tuổi, Ngô Trác Lâm tố cáo mẹ bạo hành, sau đó bỏ nhà ra đi và cắt đứt liên lạc với gia đình.

Năm 2018, cô công khai là người đồng tính và đăng ký kết hôn với bạn gái người Canada tên Andi. Cuộc sống của hai người gặp nhiều khó khăn, không có công việc ổn định, từng bị bắt gặp xếp hàng nhận trợ cấp dành cho người nghèo. Hiện tại, Ngô Trác Lâm sống chật vật, làm nhiều công việc tạm bợ để mưu sinh.

Con trai duy nhất được thừa kế gia tài

Trái ngược với Ngô Trác Lâm, Phùng Tổ Danh - con trai của Thành Long và vợ hợp pháp Lâm Phụng Kiều - lớn lên trong nhung lụa nhưng lại thiếu vắng sự hiện diện của cha. Anh từng chia sẻ: “Trong 6 năm, tôi chỉ gặp cha đúng 6 lần. Ông ấy quá bận rộn”.

Phùng Tổ Danh là con trai của Thành Long và Lâm Phụng Kiều (Ảnh: Sina).

Phùng Tổ Danh gia nhập làng giải trí sớm và được bố nâng đỡ. Anh góp mặt trong nhiều dự án lớn như: Truy ảnh, Hoa Mộc Lan, Cách mạng Tân Hợi, Mặt trời mọc như thường lệ… Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của Thành Long khiến anh không thể tạo được dấu ấn riêng.

Năm 2014, Phùng Tổ Danh bị bắt vì sử dụng và tàng trữ ma túy, nhận án phạt 6 tháng tù. Sau bê bối này, anh gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Những năm qua, anh sống kín tiếng và vẫn ấp ủ mong muốn trở lại làng giải trí, nhưng không được khán giả đón nhận. "Tôi vẫn ổn. Mấy năm nay, tôi làm vài việc linh tinh ở hậu trường. Năm ngoái, tôi phát triển công việc kinh doanh, làm đạo diễn phim. Cuộc đời tôi cứ bình bình mà trải qua", anh từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi vào năm 2023.

Phùng Tổ Danh đang gây dựng sự nghiệp riêng (Ảnh: Sina).

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nam diễn viên bị xếp vào nhóm nghệ sĩ có “vết nhơ”, không còn cơ hội trở lại làng giải trí.

Nỗi ân hận muộn màng của người cha

Gần đây, trong một cuộc trò chuyện hiếm hoi với truyền thông, Thành Long công khai xin lỗi con trai và thừa nhận bản thân đã dạy con quá hà khắc.

“Mỗi lần gặp con là tôi mắng, không có một câu nào nhẹ nhàng. Ngay cả khi con gọi điện chúc mừng sinh nhật, tôi cũng không biết nói lời dịu dàng”, ông chia sẻ.

Theo Thành Long, sự nghiêm khắc và lạnh lùng ấy khiến hai cha con ngày càng xa cách, có thời điểm mỗi năm chỉ nói chuyện một lần rồi gần như cắt đứt liên lạc. Chỉ đến khi có tuổi, ông mới nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thời gian quý giá bên con.

Thành Long đã chuẩn bị cho hậu sự của chính mình (Ảnh: Sina).

Hiện tại, nam diễn viên 72 tuổi cho biết đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Phùng Tổ Danh thông qua việc trò chuyện thường xuyên, đi du lịch cùng nhau. Ông cũng tiết lộ đã chuẩn bị sẵn một ca khúc đặc biệt để phát hành vào ngày mình qua đời.

“Tôi chỉ cần hát hai câu là mọi người sẽ khóc. Hãy giữ bài hát đó lại, đến ngày tôi rời đi thì hãy phát. Già đi là một điều hạnh phúc, vì ai rồi cũng sẽ già”, Thành Long nói.

Ở tuổi xế chiều, huyền thoại võ thuật thừa nhận thời gian của mình không còn nhiều và mong muốn nói ra những điều chưa kịp nói: “Nếu muốn làm gì, muốn nói gì, hãy nói ngay. Tương lai không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra”.

Ngôi sao điện ảnh đình đám cũng trao quyền quản lý và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD của ông cho vợ và con trai quản lý. Phùng Tổ Danh là người duy nhất thừa kế tài sản của nam nghệ sĩ.