Triển lãm văn hóa Việt, chiếu phim "Mưa đỏ" tại Nhật Bản

Ngày 4/1, chương trình “Xuân quê hương - Tết đại đoàn kết 2026” diễn ra tại công viên Ikuno, thành phố Osaka (Nhật Bản) trong không khí trang trọng, ấm áp, do Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền quận Ikuno.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm hoạt động gói bánh chưng (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình thu hút khoảng 1.000 du khách, trong đó có cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản cùng đông đảo bạn bè Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, lần đầu tiên có 20 hội đoàn người Việt từ nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản cùng hội tụ, tạo nên không khí đoàn kết, gắn bó và giàu ý nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai - cho biết, “Xuân quê hương - Tết đại đoàn kết 2026” là hoạt động văn hóa cộng đồng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, tăng cường gắn kết người Việt xa quê, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Bà con kiều bào xem phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật được tổ chức. Nổi bật là triển lãm tranh, ảnh giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam do Hội Nhiếp ảnh gia TPHCM và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) hỗ trợ, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, viết thư pháp, trình diễn áo dài, cổ phục để lại nhiều ấn tượng với giới trẻ. Nhiều bạn trẻ Việt Nam di chuyển quãng đường hơn 100km để tham dự chương trình, bày tỏ niềm xúc động khi được trực tiếp tham gia gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Những hoạt động này giúp du khách Việt Nam phần nào vơi đi nỗi nhớ quê hương trong quá trình học tập, sinh sống xa nhà.

Chương trình còn có các hoạt động giao lưu ẩm thực với mâm cơm Tết Việt, biểu diễn Việt phục, văn nghệ cộng đồng và chiếu phim “Mưa đỏ”, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Tại hội xuân, ca sĩ Lều Phương Anh và Nguyễn Đình Tuấn Dũng mang đến nhiều tiết mục biểu diễn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Lều Phương Anh cho biết, cô luôn sẵn sàng tham gia biểu diễn phục vụ bà con kiều bào khi có dịp, bởi cô từng du học tại Nhật Bản và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng người Việt.

Ca sĩ Lều Phương Anh biểu diễn ở chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong lần đầu đến Osaka, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng hậu của bà con, cùng hơn 1.000 người hòa giọng các ca khúc mùa xuân trong không khí hân hoan.

Chia sẻ tại chương trình, ông Ngô Trịnh Hà - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka - khẳng định đây không chỉ là dịp đón Tết cổ truyền, mà còn là cơ hội để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản hướng về cội nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, qua đó xây dựng hình ảnh người Việt năng động, đoàn kết và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.