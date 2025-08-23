Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Lâm Vỹ Dạ sẽ tham gia diễu hành tại đại lễ A80

Thông tin này được ông Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho biết tại họp báo liên quan đến chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9, do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức.

NSND Xuân Bắc (áo xanh) và dàn nghệ sĩ trong buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu hành vào tối 21/8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Cục trưởng, NSND Xuân Bắc, ngoài các nghệ sĩ kể trên, còn có vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội”, NSND Lê Khanh, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân, MC Khánh Vy, diễn viên Hồng Diễm, diễn viên Duy Nam, Trung Ruồi, ca sĩ Mono... các hoa hậu, các vận động viên tiêu biểu tham gia diễu hành ở khối Văn hóa - Thể thao.

NSND Xuân Bắc cho biết, các nghệ sĩ tập luyện rất hăng say vì hoạt động chung của đất nước, các nghệ sĩ đều thấy vinh dự khi tham gia vào đại lễ A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

"NSND Thanh Lam đăng ký muộn nên đã đăng ký... đội hình dự bị", ông Xuân Bắc thông tin. NSND Xuân Bắc cũng cho biết thêm, những ngày qua, các khối tham gia diễu binh, diễu hành đều tập luyện với tinh thần rất cao.

Tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cũng nói vui rằng đã loại đơn đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành của NSND Xuân Bắc.

“Trong rất nhiều đơn xin được tham gia diễu binh, diễu hành… chúng tôi loại đơn của NSND Xuân Bắc vì anh còn làm công tác quản lý", Thứ trưởng Lê Hải Bình chia sẻ.

Theo đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch giao làm đầu mối phụ trách đội hình diễu binh, diễu hành của 13 khối quần chúng, gồm: Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối cựu chiến binh Việt Nam; khối cựu Công an nhân dân; khối công nhân Việt Nam; khối nông dân Việt Nam; khối tri thức Việt Nam; khối báo chí cách mạng Việt Nam; khối doanh nhân Việt Nam; khối phụ nữ Việt Nam; khối kiều bào Việt Nam; khối thanh niên Việt Nam; khối văn hóa - thể thao...

Dàn nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam rạng rỡ trong buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành trong 2/9 tới đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Mọi người đều tập luyện trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, ngã khụyu mới chịu thua, tinh thần hừng hực khí thế, muốn đóng góp sức mình cho ngày lễ lớn của dân tộc", Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn kể lại.