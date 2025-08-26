Cục trưởng Xuân Bắc, Đen Vâu cùng dàn nghệ sĩ thăm Nhà sàn Bác Hồ

Dù Hà Nội sáng nay mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông khó khăn, gần 200 đại biểu khối Văn hóa - Thể thao cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên tham gia lễ diễu binh, diễu hành đại lễ A80 vẫn có mặt đông đủ.

Trong trang phục chỉnh tề, họ mang theo tấm lòng thành kính dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông (giữa) cùng đoàn nghệ sĩ, vận động viên tiến vào Lăng viếng Bác.

Đoàn nghệ sĩ, vận động viên ngành Văn hóa - Thể thao thành kính dâng hương và vòng hoa tưởng niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đội tiêu binh nghi lễ trang trọng dâng vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi lễ sáng 26/8.

Hoạt động sáng 26/8 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ và vận động viên sẽ góp mặt trong khối Văn hóa - Thể thao tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

NSND Xuân Bắc (ảnh trên) - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - trực tiếp điều phối nội dung nghệ thuật của chương trình, bên cạnh đó là sự tham gia của rapper Đen Vâu, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Erik, Đức Phúc, diễn viên Khả Ngân...

Diễn viên Lâm Thanh Nhã (trái) và Đình Khang đóng phim Mưa đỏ cũng góp mặt.

Sau nghi thức viếng Lăng, đoàn di chuyển ra Phủ Chủ tịch chụp ảnh lưu niệm. Khoảnh khắc nghệ sĩ, vận động viên và cán bộ ngành Văn hóa - Thể thao đứng tại nơi thiêng liêng của đất nước trở thành dấu ấn tinh thần sâu sắc, thể hiện quyết tâm đồng lòng góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Sau đó đoàn dâng hương tại Nhà thờ 67 nơi Bác Hồ đã sống và làm việc trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Tiếp đó, các thành viên tham quan Nhà sàn Bác Hồ cùng khu trưng bày hiện vật, lắng nghe những câu chuyện giản dị nhưng xúc động về cuộc sống và phong cách làm việc của Người, qua đó hiểu thêm về những cống hiến vĩ đại của Bác cho dân tộc.

Từ trái qua phải: NSND Xuân Bắc, MC Nguyên Khang, diễn viên Khả Ngân, ca sĩ Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Erik.

Diễn viên Bảo Thanh và các nghệ sĩ thuộc đơn vị nghệ thuật ngành công an chụp cùng NSND Xuân Bắc và rapper Đen Vâu.

Thay mặt Cục Nghệ thuật Biểu diễn, NSND Nguyễn Xuân Bắc gửi lời cảm ơn chân thành đến Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông, Ban lãnh đạo Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn thể nghệ sĩ, diễn viên đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt để tham dự chương trình, thể hiện tình cảm, lòng tri ân đối với Bác.

Các ca sĩ, diễn viên chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Ảnh: Cục Nghệ thuật Biểu diễn