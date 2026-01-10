Mỹ nhân “Vườn sao băng” trẻ như sinh viên ở tuổi 42, sắp học lên tiến sĩ

Mới đây, Goo Hye Sun thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, kèm theo thông báo đầy tự hào: “Tôi được trao giải Nghệ sĩ châu Á tỏa sáng tại Lễ trao giải Nhân vật Tiêu biểu của năm 2025 tại Thái Lan. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã vất vả vì tôi. Quyết thắng!”.

Goo Hye Sun trẻ đẹp ở tuổi 42 (Ảnh: Nate).

Trong những bức ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với phong cách thanh lịch và chỉn chu. Tổng thể trang phục mang hơi hướng trẻ trung, hiện đại, giúp Goo Hye Sun nổi bật giữa khung hình.

Nhiều khán giả nhận xét, ở thời điểm hiện tại, cô toát lên thần thái điềm tĩnh, chín chắn, khác với hình ảnh trong trẻo, ngây thơ từng gắn liền với cô trên màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh thông tin về giải thưởng quốc tế, Goo Hye Sun còn gây chú ý khi tiết lộ đang trong quá trình giảm cân với mục tiêu “giảm 13kg”. Chia sẻ này khiến nhiều người bất ngờ bởi nữ diễn viên hiện tại đã sở hữu vóc dáng thanh mảnh và trẻ trung.

Không chỉ ghi dấu ấn ở lĩnh vực nghệ thuật, Goo Hye Sun còn được ngưỡng mộ bởi hành trình học vấn ấn tượng. Cô theo học bậc cao học tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Goo Hye Sun vừa hoàn tất khoá học thạc sĩ và chuẩn bị học lên tiến sĩ (Ảnh: Instagram).

Song song với việc học, nữ diễn viên trực tiếp nghiên cứu, phát triển và đăng ký bằng sáng chế cho sản phẩm lô cuốn tóc, đồng thời đảm nhiệm vai trò giám đốc một doanh nghiệp khởi nghiệp.

Gần đây, Goo Hye Sun đăng tải hình ảnh tốt nghiệp và công bố việc cô đã hoàn thành chương trình thạc sĩ sớm tại KAIST. Trong bài viết chia sẻ tin vui, mỹ nhân Vườn sao băng còn úp mở kế hoạch học lên bậc tiến sĩ trong thời gian tới: “Tôi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và được tốt nghiệp sớm. Tiếp theo sẽ là tiến sĩ”.

Việc nữ diễn viên sinh năm 1984 có thể tốt nghiệp sớm tại KAIST - một trong những trường đại học danh giá hàng đầu Hàn Quốc - ở tuổi 42 khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Goo Hye Sun được xem là một trong những ngôi sao chăm chỉ, có thành tích học tập nổi bật trong làng giải trí xứ kim chi.

Trước đó, Goo Hye Sun bắt đầu theo học Khoa Nghệ thuật thị giác tại Đại học Sungkyunkwan từ năm 2011. Tuy nhiên, vì lịch trình làm việc dày đặc, cô buộc phải tạm dừng việc học.

Goo Hye Sun được xem là một trong những nữ diễn viên đa tài của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Đến năm 2020, nữ diễn viên mới nhận được giấy gọi quay lại giảng đường. Tháng 2/2024, Goo Hye Sun chính thức tốt nghiệp Đại học Sungkyunkwan với tấm bằng loại xuất sắc sau hơn 13 năm theo đuổi.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, cô tiếp tục học lên thạc sĩ tại KAIST và từng đảm nhận vai trò phó hiệu trưởng danh dự. Goo Hye Sun cho biết, học tập là cách giúp cô hoàn thiện bản thân và tìm lại cân bằng sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm.

Goo Hye Sun nổi tiếng qua các bộ phim như Vườn sao băng, Đức vua và tôi, Vũ điệu tình yêu… Cô từng là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc, sánh vai cùng Song Hye Kyo, Kim Tae Hee trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Ngoài diễn xuất, Goo Hye Sun còn hoạt động với vai trò biên kịch, đạo diễn phim ngắn, họa sĩ, ca sĩ và tác giả sách.

Goo Hye Sun trong bộ phim "Vườn sao băng" (Ảnh: Newsen).

Năm 2016, Goo Hye Sun kết hôn với nam diễn viên kém tuổi Ahn Jae Hyun. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ vì bất đồng trong lối sống. Vụ ly hôn của cặp đôi từng gây ồn ào truyền thông khi nữ diễn viên nhiều lần lên tiếng tố chồng cũ bội bạc và thao túng tinh thần.

Sau ly hôn, Goo Hye Sun dành phần lớn thời gian cho học tập và phát triển sự nghiệp riêng. Năm ngoái, cô gây chú ý khi tuyên bố thành lập công ty kinh doanh sản phẩm làm đẹp, chính thức bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, đánh dấu một chương mới trong cuộc sống và sự nghiệp.

Với ngoại hình trẻ mãi không già, Goo Hye Sun tiết lộ được nhiều chàng trai trẻ tuổi tại đại học tỏ tình, theo đuổi. Trước tình cảm của các chàng trai, Goo Hye Sun cho biết cô đều lịch sự từ chối vì hiện tại không muốn hẹn hò.