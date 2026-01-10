Khởi tố tài xế xe khách chạy quá tốc độ, lạng lách truy đuổi ô tô tải

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam Nguyễn Đức Tín (SN 1982) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng. Tín là tài xế xe khách vượt ẩu, lạng lách truy đuổi xe tải khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Nguyễn Đức Tín tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận, ngày 7/1, y lái xe khách trên đường cao tốc hướng TPHCM về Trung Lương. Khi đến đường dẫn cao tốc thuộc ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, xe của Tín xảy ra va chạm với ôtô tải cùng chiều, khiến kính chiếu hậu bên phải xe Tín bị vỡ, còn ôtô tải bỏ chạy.

Thay vì bình tĩnh dừng xe lại tìm cách giải quyết sự việc, tài xế Tín đã điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài. Quá trình này, Tín đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe nên hành vi của Tín càng làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông.