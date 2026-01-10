Cao Minh Đạt và vợ "cầu con" suốt 10 năm, lần đầu làm bố ở tuổi 51

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trúc Phương - bà xã của diễn viên Cao Minh Đạt - cho biết cô vừa sinh con đầu lòng. Hiện tại, Trúc Phương nghỉ ngơi, hồi phục sau sinh.

Thông tin Cao Minh Đạt lần đầu lên chức bố ở tuổi 51 nhanh chóng nhận được sự quan tâm và lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả. Trên trang cá nhân, diễn viên đăng tải khoảnh khắc xúc động khi đón con chào đời, kèm dòng chia sẻ: "Một hành trình diệu kỳ, một tình yêu vô bờ. Cảm ơn con đã đến với bố mẹ, con yêu".

Cao Minh Đạt kết hôn với Trúc Phương vào năm 2016, sau 3 năm hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra giản dị, kín đáo. Những năm đầu hôn nhân, hai vợ chồng quan niệm con cái là lộc trời nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tuy nhiên, sau nhiều năm chưa có tin vui, tuổi cũng đã lớn, cả hai quyết định tìm đến phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Trong hành trình tìm con, vợ chồng Cao Minh Đạt trải qua không ít lần thất bại. Nam diễn viên cho biết cả hai luôn động viên, an ủi nhau để giữ tinh thần lạc quan. Anh cũng chủ động sắp xếp công việc, đồng hành cùng vợ trong quá trình thăm khám và thực hiện IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).

Đến tháng 6/2025, Cao Minh Đạt vui mừng thông báo bà xã đang mang thai con đầu lòng. Trong suốt thai kỳ của vợ, nam diễn viên chủ động giảm bớt lịch quay, dành nhiều thời gian chăm sóc, đưa bà xã đi khám thai đều đặn.

Có con muộn, cả hai không giấu được niềm hạnh phúc, mong chờ từng ngày được gặp "thiên thần nhỏ", đồng thời thực hiện nhiều bộ ảnh kỷ niệm để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt.

Chia sẻ về vợ, Cao Minh Đạt cho biết Trúc Phương là người đảm đang, giỏi quán xuyến gia đình, nấu ăn ngon và luôn âm thầm chăm sóc chồng. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô luôn thấu hiểu và ủng hộ công việc của anh bằng những hành động nhỏ.

Nam diễn viên cũng cho biết, bà xã không ghen tuông khi anh thường xuyên tiếp xúc với bạn diễn nữ. "Ngoài đời tôi như thế nào mới quan trọng, còn trong phim ra sao thì bà xã không đặt nặng. Tôi đàng hoàng thì mới yên ổn được", anh từng chia sẻ.

Suốt gần 10 năm bên nhau, cặp đôi duy trì sự gắn bó, lãng mạn bằng những cử chỉ quan tâm giản dị trong đời sống thường ngày, đặc biệt vào các dịp kỷ niệm. Trúc Phương từng bày tỏ lòng biết ơn trước tình yêu, sự đồng hành và chăm sóc của chồng.

Cao Minh Đạt từng là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình nhờ sở hữu ngoại hình điển trai và lối diễn xuất ấn tượng. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng thẳng thắn thừa nhận có giai đoạn sự nghiệp chững lại khi lớp diễn viên trẻ xuất hiện ngày càng nhiều.

Chia sẻ trong chương trình Chuyện đời chuyện nghề, Cao Minh Đạt cho rằng sự thay thế là quy luật tất yếu của nghề diễn. Với anh, điều quan trọng nhất là giữ được đạo đức, nhân cách và tình yêu với nghề.

Hiện tại, Cao Minh Đạt vẫn đều đặn tham gia diễn xuất, song song hỗ trợ công việc kinh doanh của vợ. Anh thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí và luôn có bà xã đồng hành, hậu thuẫn phía sau.

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt từ đầu thập niên 2000. Anh ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như Blouse trắng, Vòng xoáy tình yêu, Mùi ngò gai, Tình yêu còn lại, Lục Vân Tiên, Hoa thiên điểu, Tiếng sét trong mưa… cho thấy khả năng hóa thân linh hoạt ở cả tuyến vai chính diện lẫn phản diện. Nam diễn viên từng là bạn học cùng lớp với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Hạnh Thúy, Việt Hương, Tiết Cương, Thúy Nga… tại Trường Sân khấu Nghệ thuật II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM).

Ảnh: Facebook nhân vật