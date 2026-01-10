Quỳnh Trang “Cách em 1 milimet” lên tiếng trước ồn ào đời tư

Tối 9/1, tài khoản của nhiếp ảnh gia Bắc Vũ - người được cho là bạn trai cũ của Quỳnh Trang (nghệ danh Chang Mây) - đăng bài tố nữ diễn viên có những hành xử thiếu minh bạch trong chuyện yêu đương.

Theo nội dung chia sẻ, Bắc Vũ cho rằng trong thời gian hẹn hò, Quỳnh Trang duy trì liên lạc thân mật với người khác, đồng thời có biểu hiện “dẫn dắt, thao túng” trong mối quan hệ. Thông tin này lập tức gây xôn xao mạng xã hội.

Nhan sắc xinh xắn, ngọt ngào của Quỳnh Trang (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện của Quỳnh Trang khẳng định các nội dung đang được chia sẻ trên mạng là “vô căn cứ, hoàn toàn bịa đặt và mang tính vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cũng như công việc của Quỳnh Trang”.

Đại diện của nữ diễn viên cho biết, ê-kíp đang làm việc với luật sư, tiến hành thu thập chứng cứ, lập vi bằng đối với những bài đăng sai sự thật và sẽ khởi kiện theo quy định pháp luật.

Liên quan đến mối quan hệ giữa Quỳnh Trang và nhiếp ảnh gia Bắc Vũ, phía nữ diễn viên cho biết cả hai đã chia tay từ lâu.

Đại diện Chang Mây nhấn mạnh các thông tin đang lan truyền không phản ánh đúng bản chất sự việc và nữ diễn viên sẽ có bài chia sẻ riêng để làm rõ khi tinh thần ổn định và đầy đủ căn cứ pháp lý.

Nữ diễn viên đang nhận được sự quan tâm khi phủ sóng phim giờ vàng VTV (Ảnh: VFC).

Quỳnh Trang (tên đầy đủ Nguyễn Quỳnh Trang, SN 2001, Hà Nội) từng được công chúng biết đến rộng rãi với danh xưng “hot girl mùa thi” sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Quỳnh Trang từng chia sẻ rằng, cô luôn nhìn nhận danh xưng ấy với sự biết ơn, vì nhờ vậy bản thân mới có cơ hội tiếp cận khán giả sớm, được các ê-kíp chú ý và có thêm nhiều cơ hội về sự nghiệp.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất với nữ diễn viên là làm sao thoát khỏi suy nghĩ rằng mình chỉ là một “hot girl đi diễn” hay đơn thuần là “bình hoa di động”.

“Chính vì thế, tôi lựa chọn con đường học hành bài bản: Thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, học diễn xuất một cách nghiêm túc, tốt nghiệp với tấm bằng tròn trịa rồi tiếp tục học thạc sĩ. Việc được đào tạo chuyên nghiệp giúp tôi tự tin hơn khi đối diện với những định kiến.

Đến thời điểm này, tôi tin mình đã phần nào được nhìn nhận như một diễn viên đúng nghĩa - không chỉ qua quá trình học tập, mà còn ở việc đang làm nghề một cách nghiêm túc tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam”, Quỳnh Trang bộc bạch.

Trên màn ảnh nhỏ, Quỳnh Trang ghi dấu ấn qua nhiều dự án như: Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Cha tôi người ở lại... Gần đây, cô gây chú ý khi đảm nhận vai Ngân (lúc nhỏ) trong Cách em 1 milimet với hình ảnh trong trẻo, lối diễn tự nhiên, cũng như vai Dương - nữ sinh Nhạc viện xinh đẹp, đa tài trong phim Gia đình trái dấu.

Nữ diễn viên sinh năm 2001 từng cho biết khát khao lớn nhất là của cô là được trải nghiệm nhiều số phận khác nhau, trở thành “tắc kè hoa” trên màn ảnh, thay vì tự đóng khung mình trong một kiểu nhân vật.

“Tôi không sợ xấu, chỉ cần thể hiện được nhân vật một cách chân thực nhất. Trong tương lai, tôi mong có cơ hội thử sức với những vai đằm thắm hơn, thậm chí là phản diện, và đủ tự tin để thể hiện trọn vẹn màu sắc của những nhân vật ấy”, nữ diễn viên nói.