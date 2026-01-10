Hai nhóm thanh niên cầm dao, kiếm truy đuổi nhau vì "thích thể hiện"

Ngày 10/1, Công an xã Minh Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc xảy ra trên tuyến đường thuộc địa phận xã Minh Châu hôm 2/1. Khi đó, 2 nhóm thanh, thiếu niên che kín mặt, đi xe máy không có biển kiểm soát, cầm theo dao phóng lợn, kiếm, bình xịt hơi cay... truy đuổi, đánh nhau.

Hai nhóm thanh thiếu niên cùng xe máy và hung khí tại Công an xã Minh Châu (Ảnh: Tuấn Anh).

Công an xã Minh Châu đã tổ chức xác minh, triệu tập 21 thanh, thiếu niên trú tại các xã: Diễn Châu, An Châu, Quảng Châu và Minh Châu (Nghệ An), để làm rõ vụ việc.

Nhóm thanh, thiếu niên này khai nhận hai bên không có mâu thuẫn trước đó. Hai nhóm đuổi đánh nhau trên đường là do "thích thể hiện”.

Công an lấy lời khai một trong số thanh niên tham gia gây rối (Ảnh: Tuấn Anh).

Sau khi làm rõ hành vi cũng như vai trò của từng người, Công an xã Minh Châu đã khởi tố 9 thanh niên liên quan đến vụ việc. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 5 xe máy cùng dao phóng lợn, kiếm, ba chĩa, mặt nạ và bình xịt hơi cay.