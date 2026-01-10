Cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của dàn sao nữ tham gia "Táo quân"

Nghệ sĩ Vân Dung

Ngày 7/1, VTV ra thông báo chính thức Táo quân - Gặp nhau cuối năm sẽ tạm nghỉ sau 22 năm. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình mới mang tên Quảng trường mùa xuân.

NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, NSND Tự Long (từ trái qua) trên sân khấu "Táo quân" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vân Dung cho biết, ê-kíp thường bắt đầu tập luyện vào tháng 1. Năm nay, khi chị chủ động liên hệ thì mọi thứ vẫn “im ắng”, chưa có kế hoạch triển khai, nên chị đã sắp xếp lịch làm việc khác. Chương trình mới thay thế Táo quân, chị cũng không thể tham gia.

"Tôi cho rằng đây chỉ là sự thay đổi format (định dạng - PV), không phải lời chào tạm biệt, dừng vĩnh viễn. Như trước đây, với chương trình Gặp nhau cuối tuần, khi phát sóng số cuối, VTV luôn có thông báo chính thức để khán giả và nghệ sĩ cùng biết.

Ở thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc Táo quân dừng hẳn. Năm nay chỉ đơn giản là có một chương trình khác thay thế trong đêm giao thừa. Và khi chưa có một lời chia tay rõ ràng, chính thức, tôi vẫn tin Táo quân còn đó, chưa hề khép lại", Vân Dung nói.

Hơn 20 năm gắn bó với Táo quân, Vân Dung được giao nhiều vai Táo khác nhau như: Táo Kinh tế, Táo Xã hội, Táo Điện lực, Táo Dân sinh… Trong đó, Táo Y tế vẫn là vai diễn thành công, để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhất.

Nhắc về kỷ niệm khi đóng Táo quân, nữ nghệ sĩ kể, chị từng bị treo mình trên cao và gặp sự cố nhớ đời, đến nay vẫn ám ảnh.

"Lúc đó chỉ có nhân vật Ngọc Hoàng (Quốc Khánh - PV) mới cho tôi xuống được. Anh Quốc Khánh lại quên mất phân đoạn này khiến cả ê-kíp tỏa đi tìm tôi khắp nơi", Vân Dung nhớ lại.

Vân Dung nói, những lần tập chương trình thường vào đêm muộn. Phải tập trong thời gian dài, thời tiết lạnh, nhiều nghệ sĩ bị ốm nhưng ai cũng cố gắng để hoàn thành vai diễn của mình.

Vân Dung cho biết, áp lực của những người tham gia Táo quân là rất lớn, các nghệ sĩ luôn trăn trở làm sao phải luôn mới, năm nay hay hơn năm trước.

"Nhiều năm, người người, nhà nhà quây quần xem Táo quân nhưng tôi "đứng ngồi không yên" vì hồi hộp đợi xem phản hồi của khán giả", chị tâm sự.

Khi được hỏi về vấn đề cát-xê, "Táo Y tế" Vân Dung bày tỏ: "Tôi nghĩ với Táo quân, không nên nói chuyện cát-xê mà chỉ có thể đo được bằng tình cảm thôi. Những gì tinh hoa nhất, hấp dẫn nhất, khó khăn nhất, áp lực nhất, chúng tôi đều dành trọn cho chương trình, với hy vọng mang đến món ăn tinh thần cho khán giả nhân dịp Tết đến xuân về".

Nhiều khán giả đã quen với hình ảnh nghệ sĩ Vân Dung chua ngoa, đanh đá trong các vai diễn của Táo quân. Ngoài đời, Vân Dung kín tiếng, thừa nhận sợ nơi đông người và thích việc chăm sóc nhà cửa.

Ở tuổi 51, Vân Dung đang có cuộc sống bình yên với con trai Long Vũ. Chị hạnh phúc khi con trai theo nghề diễn của mẹ. Nữ danh hài kể, Long Vũ là người rất tình cảm, biết quan tâm đến mẹ. Đi đâu về, con có thói quen mua tặng mẹ những món quà nho nhỏ.

"Con đi diễn có cát-xê cũng đưa mẹ giữ hết. Khi nhận được tháng lương đầu tiên, Long Vũ đã tặng mẹ một sợi dây chuyền vàng khiến tôi cảm động suýt khóc", Vân Dung kể về con trai.

Vân Dung và con trai Long Vũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về chuyện tình cảm, Vân Dung quan niệm phụ nữ ai cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng.

"Nhiều người nghĩ người làm nghệ thuật hay đổ vỡ tình cảm, nhưng không phải. Nhất là phụ nữ, nếu cuộc sống họ bình yên thì không ai muốn thay đổi, xáo trộn. Tất cả đều do số phận, hoàn cảnh. Phụ nữ ai cũng muốn được yêu. Nhưng có thể vì tính tôi giống đàn ông nên hơi khác người một chút", chị tâm sự.

Nghệ sĩ Hương Tươi

Nghệ sĩ Hương Tươi (tên thật Thu Hương) cho biết, năm 2003, chị được đạo diễn Khải Hưng mời đóng tiểu phẩm hài Tấm Cám (số thứ 2) của chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Nghệ sĩ Hương Tươi (phải) và Vân Dung trong chương trình "Táo quân" năm 2003 (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây là tiểu phẩm hài cũng có người lên chầu, tâu bẩm, có nhân vật Ngọc Hoàng và cũng diễn cùng Xuân Bắc, Công Lý. Nữ nghệ sĩ vào vai Táo Văn nghệ đóng cặp cùng nghệ sĩ hài Vân Dung (vai Táo Xã hội). Cả hai hóa thân thành chị em song sinh đanh đá.

Vì vậy, từ đó đến nay, nhiều khán giả vẫn gọi chị là "Táo Văn nghệ đầu tiên" của Táo quân và cùng với Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quốc Trượng… bởi chị là một trong những nghệ sĩ tham gia Táo quân mùa đầu tiên. Đây cũng là chương trình Táo quân duy nhất nữ nghệ sĩ tham gia.

Theo nữ nghệ sĩ, sau sinh con, chị không tập được buổi tối nên Táo quân giai đoạn về sau, chị không thể góp mặt được.

Chia sẻ về nghệ danh Hương Tươi, nữ nghệ sĩ cho hay: "Nhiều người cứ nghĩ, tên Hương Tươi của tôi có sau khi tham gia Gặp nhau cuối tuần nhưng không phải, mà chính nghệ sĩ Chí Trung đặt tên đó cho tôi vì khi về Nhà hát Tuổi trẻ, lúc nào tôi cũng cười, hay nhí nhảnh".

Nói về việc lâu nay không xuất hiện trên truyền hình, phim ảnh, Hương Tươi chia sẻ, lâu lâu vẫn có đạo diễn mời chị đóng phim truyền hình, nhưng chị không thấy hợp nên không nhận lời.

"Tôi vẫn tham gia các tiểu phẩm, phim hài của nhiều nhà sản xuất. Tôi vẫn ở đây, vẫn hoạt động nhưng chắc là vì không lên mạng xã hội nhiều nên nhiều người bảo "mất tích", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Hiện tại, gia đình chị sống ở một căn nhà trên đường Giải Phóng.

Nghệ sĩ Hương Tươi và con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Nghệ sĩ phải sống trong môi trường nhiều bon chen. Nếu không có nền tảng gia đình vững chắc tôi khó lòng có thể vượt qua và có chỗ đứng như ngày hôm nay được. Tôi có 2 con đã lớn. Các con cũng nghe lời bố mẹ, chăm chỉ học hành nên tôi yên tâm hơn nếu đi công tác xa", chị chia sẻ.

NSND Minh Hằng

NSND Minh Hằng lần đầu tiên tham gia chương trình Táo quân vào năm 2005. Chị tái hiện nhân vật đình đám Mama Chuê trong bộ phim Hàn Quốc Nàng Dea Jang Geum. Với vai diễn này, Minh Hằng đã thành công khi xây dựng một bếp trưởng đỏng đảnh, lả lơi nhưng cũng không kém phần sắc sảo.

Năm 2006, Minh Hằng nhận vai Táo Đầu tư, đề cập chính sách đầu tư "một dấu, một cửa", vấn nạn phong bì, đầu tư gây thất thoát ngân sách…

Năm 2009, NSND Minh Hằng đóng vai Táo Điện lực với tạo hình ấn tượng.

Đến năm 2011, khi câu chuyện bằng giả, chạy trường chạy lớp trong giáo dục khiến dư luận nhức nhối, Minh Hằng vào vai Táo Giáo dục.

Có thể nói, dù không thường xuyên xuất hiện trong chương trình Táo quân, nhưng mỗi lần góp mặt nghệ sĩ Minh Hằng đều để lại những dấu ấn riêng biệt.

Hình ảnh mới nhất của NSND Minh Hằng (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSND Minh Hằng sinh năm 1961, thuộc lớp diễn viên khóa I của Nhà hát Tuổi trẻ, cùng với NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung…

Nữ nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn nổi bật qua các phim truyền hình như: Những nhân viên gương mẫu, Ghen, Trở về giữa yêu thương, Đấu trí…

Có sự nghiệp thành công nhưng cuộc sống đời tư của NSND Minh Hằng lại khá lận đận. Tháng 3/2021, chồng của NSND Minh Hằng qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của ông khiến cho nữ diễn viên vô cùng buồn bã, đau đớn.

Đến tháng 4 cùng năm, NSND Minh Hằng lại phải tiễn biệt bố ruột mất do tuổi cao sức yếu. Sau loạt biến cố, nữ diễn viên sống kín tiếng một thời gian, dần quen với cuộc sống một mình.

Minh Hằng cho biết, hiện tại, bà sống chủ yếu tại một ngôi nhà vườn ở ngoại thành. Về tinh thần, nữ nghệ sĩ cho hay, bà không còn u uất, buồn bã như thời gian đầu khi chồng đi xa.

Khi được hỏi về việc đi bước nữa, Minh Hằng nói: "Tôi tâm niệm và hứa với lòng mình là sẽ không yêu ai, lấy ai nữa. Tôi hơn 60 tuổi rồi, nên ở vậy. Nói thật là giờ nhìn ông nào, tôi cũng coi như… bạn gái. Tôi không có nhu cầu có thêm bạn khác giới nữa".

NSND Minh Hằng cũng cho biết, bà đã dặn sẵn người thân, con nuôi về việc lo hậu sự sau khi qua đời: "Tôi biết có rất nhiều người đã mua trước phần mộ của mình nhưng họ lại rất sợ chia sẻ vấn đề đó ra. Nhưng với tôi, việc chuẩn bị phần mộ cho mình khi rời khỏi cõi tạm là trách nhiệm với bản thân mình, không làm phiền đến con cái.

Và may mắn hơn khi tôi đang còn khỏe, còn tìm được phần mộ ưng ý cho riêng mình", nữ nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nghệ sĩ Tú Oanh

Năm 2024, chương trình Táo quân "thay máu" dàn diễn viên khi những nghệ sĩ đã gắn bó 2 thập kỷ qua như: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung… không góp mặt.

Tú Oanh (trái) trên sân khấu của "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Thay vào đó là những gương mặt như: Nghệ sĩ Bá Anh vai Táo Giao thông, nghệ sĩ Quốc Quân đảm nhận vai Táo Kinh tế, Quân Anh vai Táo Xã hội, nghệ sĩ Tú Oanh vai Táo Văn thể…

Tú Oanh sinh năm 1968, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó gắn bó Nhà hát Tuổi trẻ gần 30 năm. Sau 16 năm tập trung làm sân khấu, nữ nghệ sĩ lui về chăm sóc gia đình.

Những năm gần đây, Tú Oanh mới xuất hiện trong một số tác phẩm truyền hình như: Nàng dâu order, Đấu trí, Đừng nói khi yêu, Hương vị tình thân, Hoa sữa về trong gió...

Nói về thời gian rời xa truyền hình, nữ diễn viên bộc bạch: "16 năm trước, tôi chọn gia đình vì tôi thích được chăm lo bữa cơm hay đưa đón con đi học về hơn. Thế nên, tôi hạn chế và hầu như không tham gia phim truyền hình".

Tú Oanh có quan điểm giữ kín chuyện cá nhân, gia đình nên ít khán giả biết rằng chị là vợ của đạo diễn, NSƯT Bùi Thạc Chuyên, người đứng sau thành công của loạt phim như: 12A và 4H, Lời nguyền huyết ngải, Tro tàn rực rỡ...

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chồng, Tú Oanh nói: "Anh Chuyên là một người cực kì chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm. Tôi vốn dĩ không muốn nhắc đến gia đình nhiều.

Thậm chí, trên Facebook, tôi chỉ đăng ảnh của mình thôi, còn chuyện con cái hay chồng, tôi giữ riêng cho mình. Tôi không thích chuyện riêng tư của mình được biết đến và bàn tán".

Diễn viên Tú Oanh ở tuổi 58 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Tú Oanh, hai vợ chồng cùng nghề nên dễ đồng cảm. Sau 30 năm chung sống, chị không có bí quyết đặc biệt gì để giữ gìn hôn nhân mà luôn nỗ lực và làm những gì bản thân thấy thuận lợi nhất cho gia đình.