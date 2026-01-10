Nga bắn tên lửa vận tốc 13.000km/h vào Ukraine: "Vung thanh gươm" răn đe

Một vụ phóng tên lửa của Nga (Ảnh minh họa: Quân đội Nga).

Nga đã tập kích khu vực Lviv bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào ngày 9/1 nhằm phát đi cảnh báo phương Tây và răn đe việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine, ISW, tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận định.

Các nhà phân tích cho rằng Nga cố ý chọn khu vực Lviv làm mục tiêu của đòn đánh bằng Oreshnik để phô trương năng lực quân sự với phương Tây.

ISW gọi cuộc tập kích này là một phần trong hoạt động “vung thanh gươm hạt nhân” của Nga, nhằm răn đe các nước phương Tây để không triển khai binh sĩ tới Ukraine.

ISW nhắc lại rằng các nước trong “Liên minh sẵn sàng hành động” đã nhất trí tại cuộc họp ở Paris, Pháp ngày 6/1 về việc sẽ đưa quân tới Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, như một phần của các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố rằng các bảo đảm an ninh như vậy của phương Tây là “không thể chấp nhận được” đối với Nga và rằng quân đội nước ngoài sẽ là “mục tiêu hợp pháp” của lực lượng Nga.

Các nhà phân tích lưu ý rằng việc sử dụng Oreshnik, loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, để bắn vào khu vực Lviv là lời cảnh báo trực tiếp đối với Liên minh sẵn sàng hành động, đồng thời là thông điệp răn đe phương Tây liên quan tới việc triển khai quân đội nước ngoài, vốn nhiều khả năng sẽ diễn ra ở miền Tây Ukraine.

Đây là lần thứ 2 Nga sử dụng Oreshnik, loại vũ khí mà Nga tuyên bố không thể đánh chặn. Nga cũng khẳng định, chỉ cần 1 vụ tập kích thông thường, sức công phá tối đa của Oreshnik có thể ngang với vũ khí hạt nhân.

ISW cũng nhắc lại rằng Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên sử dụng Oreshnik nhằm vào Ukraine vào tháng 11/2024, để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev bằng tên lửa ATACMS và Storm Shadow vào lãnh thổ Nga. Khi đó, Điện Kremlin cũng phát đi thông điệp cảnh báo phương Tây về việc chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Trong đêm 9/1, một loạt vụ nổ đã được ghi nhận tại khu vực Lviv sau khi có thông tin Nga phóng tên lửa từ bãi thử Kapustin Yar.

Sau đó, chính quyền địa phương thông báo có 1 cơ sở trọng yếu đã bị đánh trúng và nguồn cung khí đốt bị cắt giảm một phần.

Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Không quân miền Tây cho biết tên lửa đạn đạo tấn công khu vực Lviv bay với tốc độ khoảng 13.000km/h.

Phía Nga xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo vào Lviv, tuyên bố đây là đòn đáp trả cho cáo buộc Ukraine thực hiện “cuộc tấn công UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin". Kiev nhiều lần bác bỏ thông tin này.

Trong một diễn biến có liên quan, Anh thông báo đã phân bổ một khoản ngân sách khoảng 270 triệu USD cho kịch bản đưa binh sĩ nước ngoài tới Ukraine hậu ngừng bắn.

Mặt khác, theo báo Le Monde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dường như đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch triển khai 6.000 binh sĩ Pháp tới Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Theo những người tham dự, ông Macron đã trình bày các chi tiết về đóng góp tiềm tàng của Pháp đối với các bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh rằng các lực lượng này sẽ không hoạt động trên tuyến đầu.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp Fabien Mandon giải thích rằng đây sẽ không phải là lực lượng răn đe hay lực lượng ổn định, mà là “các lực lượng hỗ trợ quân đội Ukraine”.