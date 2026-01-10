Vượt qua U23 Lebanon, U23 Hàn Quốc có chiến thắng đầu tiên tại giải châu Á

Khác với trận đấu trước đó gặp U23 Iran, ở trận đấu với U23 Lebanon tối nay, U23 Hàn Quốc chủ động đẩy cao tốc độ tấn công ngay từ đầu.

U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Lebanon (Ảnh: AFC).

Dù vậy, chính U23 Lebanon là đội có bàn thắng mở tỷ số. Phút 13, Leonardo Shahin của đội bóng Tây Á sút bóng trong thế không bị ai kèm, ghi bàn giúp U23 Lebanon dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, U23 Hàn Quốc càng tấn công mạnh. Phút 20, đội bóng xứ sở kim chi có bàn gỡ hòa. Trong pha bóng này, Kim Han Seo đá phạt góc, để đội trưởng Lee Hyun Yong đánh đầu, san bằng cách biệt 1-1.

Đầu hiệp hai, một lần nữa U23 Lebanon vượt lên dẫn trước. Phút 48, Ali El Fadl bất ngờ sút bóng từ ngoài khu vực 16m50, ghi bàn giúp đội bóng Tây Á dẫn trước 2-1.

U23 Hàn Quốc có chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, đấy là tất cả những gì mà U23 Lebanon làm được trong trận đấu này. Phần còn lại của trận đấu thuộc về U23 Hàn Quốc. Phút 56, Jeong Jae Sang đánh đầu cận thành, gỡ hòa 2-2 cho U23 Hàn Quốc.

Sau đó, ở các phút 71 và 76, Kang Seong Jin và Kim Tae Won lần lượt ghi bàn, giúp U23 Hàn Quốc ấn định chiến thắng 4-2.

Chiến thắng này giúp U23 Hàn Quốc tạm vươn lên dẫn đầu bảng C, với 4 điểm sau hai lượt trận. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi sẽ giữ vị trí này ít nhất là cho đến khi trận đấu giữa đội đương kim Á quân Uzbekistan và U23 Iran kết thúc vào đêm nay.