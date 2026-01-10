"Nữ tiếp viên gợi cảm" Trâm Anh: Tôi thích bạn trai lớn hơn nhiều tuổi
(Dân trí) - Trong Showbiz 8, diễn viên Trâm Anh chia sẻ cảm xúc về những dấu ấn sự nghiệp, hình mẫu bạn trai lý tưởng, phản hồi tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh.
Trâm Anh (SN 1995) từng tham gia The Face Vietnam 2018 và giành ngôi á quân trong đội huấn luyện viên Minh Hằng. Sau chương trình, cô rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất.
Năm qua, Trâm Anh ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn nữ tiếp viên trong phim Tử chiến trên không. Dịp đầu năm mới, cô bất ngờ rũ bỏ hình tượng gợi cảm, hóa thân thành cô gái miền quê dịu dàng trong Ai thương ai mến.
Trong chương trình Showbiz 8, người đẹp thẳng thắn chia sẻ về những thăng trầm trên con đường làm nghề, cảm xúc khi được khán giả nhìn nhận là diễn viên thay vì "người mẫu đóng phim", cách cô đối diện với thị phi, ồn ào và thực hư tin đồn cô hẹn hò với ca sĩ, diễn viên Trương Thế Vinh.
"Showbiz 8" là talkshow do Dân trí thực hiện với khách mời là các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, giải trí. Đó có thể là những ngôi sao đình đám nhất hiện nay hoặc những nhân vật đang rất được khán giả quan tâm.
