Diễn viên Phương Nam gặp tai nạn khi quay phim, bị chấn thương đầu

Diễn viên Nguyễn Phương Nam vừa gặp tai nạn trên phim trường, dẫn đến chấn thương đầu, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra cách đây ít ngày, khiến nam diễn viên rơi vào tình trạng hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn.

Theo chia sẻ từ chị Yến, vợ của diễn viên Phương Nam, gia đình đã trải qua những giờ phút lo lắng, mất ngủ sau khi nhận được tin báo.

"Tai nạn xảy ra vào rạng sáng. Khoảng 1h, trợ lý của Phương Nam gọi điện báo cho gia đình biết anh phải đi cấp cứu vì chấn thương trong một cảnh quay tại Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa - PV). Thời điểm đó, tôi đang cùng con gái ở Hà Nội", chị Yến kể lại.

Diễn viên Phương Nam được kiểm tra y tế sau khi bị chấn thương vùng đầu (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Đáng nói, dù bị chấn thương và có các triệu chứng nghiêm trọng, Phương Nam vẫn kiên quyết hoàn thành cảnh quay trước khi chịu đến bệnh viện kiểm tra.

Theo kết luận của bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, nam diễn viên có kết quả chụp CLTV (chụp cắt lớp vi tính) sọ não bình thường, không phát hiện tụ máu não. Do vậy, bệnh viện kết luận vụ tai nạn không ảnh hưởng quá nghiêm trọng tới sức khỏe của nam diễn viên.

Sau khi kiểm tra, Phương Nam nghỉ ngơi và được bác sĩ cho về nhà theo dõi thêm.

Về tai nạn bất ngờ của Phương Nam, vợ của nam diễn viên bày tỏ: "Khi đó tôi ở xa, không thể làm gì được mà chỉ liên tục nhắc nhở trợ lý của anh thường xuyên kiểm tra phản ứng tư duy của anh xem có ổn không.

Khi được nói chuyện với chồng, câu đầu tiên tôi hỏi là: "Anh có nhớ đây là ai không?". Anh trả lời đúng thì tôi mới yên tâm là vẫn bình thường".

Con gái Nguyên Ốc của Phương Nam dù còn bé vẫn rất quan tâm sức khỏe của bố. Cô bé cũng bắt chước mẹ hỏi: "Bố biết con là ai không?".

Vợ chồng diễn viên Phương Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hai ngày sau vụ tai nạn, diễn viên Phương Nam đã bay về Hà Nội để nghỉ ngơi cùng gia đình. Tuy nhiên, khi kiểm tra, chị Yến phát hiện có một vết sưng khá lớn ở gáy chồng.

Gia đình tiếp tục chăm sóc y tế cho Phương Nam. Cho tới hôm nay, sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định trở lại. Anh đang trong quá trình nghỉ ngơi và theo dõi thêm theo chỉ định của bác sĩ.

Gia đình bày tỏ, mong muốn lớn nhất lúc này là nam diễn viên sớm hồi phục hoàn toàn để có thể trở lại với công việc và cuộc sống thường ngày.

Được biết, diễn viên Phương Nam đang tham gia một dự án phim. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật nên chưa thể tiết lộ về thể loại và nội dung bộ phim.

Sắp tới đây, Phương Nam sẽ tham gia giải thưởng Ngôi Sao Xanh và Cánh Diều Vàng.