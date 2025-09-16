Dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương 2025 diện bikini khoe sắc vóc gợi cảm

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 vừa tung bộ ảnh bikini nóng bỏng của các thí sinh. Trong ảnh, dàn người đẹp diện áo tắm hai mảnh của nhà thiết kế Eric Moon. Gam màu xanh dương nổi bật cùng thiết kế cắt xẻ gợi cảm giúp các thí sinh khoe hình thể nóng bỏng, vòng eo săn chắc cùng đôi chân thon dài.

Bộ ảnh được thực hiện bên biển và hồ bơi tại Vĩnh Hy, nơi ánh nắng rực rỡ làm nổi bật vẻ khỏe khoắn, cuốn hút của từng thí sinh. Theo ban tổ chức, toàn bộ thiết kế bikini này sẽ xuất hiện trong phần thi đồng diễn tại đêm chung kết.

Để có được hình thể cân đối và sự tự tin trước ống kính, các thí sinh đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, từ rèn thể lực, giữ chế độ ăn uống khoa học cho đến học kỹ năng tạo dáng, biểu cảm trước máy quay.

Bên cạnh đó, các người đẹp cũng thả dáng với những thiết kế dạ hội sang trọng tại biển Vĩnh Hy. Trong bộ ảnh, dàn thí sinh thể hiện sự đa dạng trong phong cách, từ váy đuôi cá, đầm cúp ngực cho đến những bộ dạ hội đính đá, ngọc trai lấp lánh.

Nguyễn Thị Diễm Châu (Tây Ninh), 31 tuổi, gây ấn tượng nhờ thân hình săn chắc, chiều cao nổi bật cùng sự tự tin khi tạo dáng.

Thí sinh Lê Nguyễn Xuân Thảo đến từ TPHCM thu hút bằng thần thái sắc sảo, cá tính.

Nguyễn Thanh Thảo (TPHCM), du học sinh thông thạo 4 ngoại ngữ, ghi điểm với vẻ thanh tú, thân hình cân đối và nhan sắc trong trẻo.

Châu Tố Uyên (Khánh Hòa) là thủ khoa Đại học Tôn Đức Thắng. Cô chiếm cảm tình nhờ gương mặt khả ái.

Phan Thị Mỹ Tiên (Lâm Đồng) kết hợp hài hòa giữa nét dịu dàng và vẻ hiện đại, cộng thêm phong thái ứng xử lưu loát.

Hiện các thí sinh tích cực tham gia hoạt động quảng bá du lịch và tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, lan tỏa đúng tinh thần của Hoa hậu Đại dương. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 19/9.

Ảnh: Ban tổ chức