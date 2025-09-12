Hoa hậu Chuyển giới Nong Poy hạnh phúc bên chồng đại gia, ngày càng đẹp

Nong Poy đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế vào năm 2004. Cô được ngợi ca là người đẹp chuyển giới nổi tiếng nhất Thái Lan với chiều cao 1,71m, số đo chuẩn chỉnh và gương mặt hoàn hảo.

Nong Poy quyết định chuyển giới từ nam thành nữ khi vừa tròn 17 tuổi. Cô từng tâm sự về hành trình chuyển giới của bản thân và nhận được sự cảm thông của người hâm mộ.

Nong Poy đăng quang Hoa hậu Chuyển giới vào năm 2004 (Ảnh: Thairath).

Khi được phóng viên hỏi lần đầu biết mình xinh đẹp là khi nào, Nong Poy cho biết, đó là vào năm 4 tuổi. Cậu bé Poy Treechada (tên trước khi chuyển giới của Nong Poy) đã lấy khăn lau người cuốn lên đầu làm tóc, đứng trước gương và nhận ra bản thân rất xinh đẹp. Tuy nhiên, việc giả làm con gái được Nong Poy giữ kín nhiều năm vì cậu lo sợ bị mọi người cấm cản.

Mỹ nhân chuyển giới kể lại, lần đầu tiên trong đời được ai đó khen đẹp là trong một cuộc thi nhan sắc ở trường vào năm lớp 8. Mỗi lớp được cử một đại diện đi thi. Trong khi các lớp khác cử bạn nữ dự thi, Poy nhất định phải tham dự.

Vẻ đẹp của Nong Poy ngày càng hoàn thiện sau 20 năm tiến hành chuyển giới (Ảnh: Instagram).

Vào ngày hội thả hoa đăng, Poy đi làm tóc, mặc váy và không ai nhận ra, đó là một cậu bé. Khi cuộc thi kết thúc, Poy đoạt giải nhì. Nói về giải thưởng nhan sắc đầu tiên trong đời, Nong Poy thừa nhận, bản thân chỉ muốn mặc đẹp và được làm phụ nữ.

Trong nhiều năm, Nong Poy sống trong thân phận một cậu bé nhưng luôn khát khao được ăn mặc, hành xử và công nhận là một cô gái.

Ở trường đại học, Nong Poy trở thành hotgirl và có nhiều người theo đuổi bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Năm 17 tuổi, Nong Poy có quyết định táo bạo nhất cuộc đời, chính là chuyển giới từ nam thành nữ.

Nong Poy được xem là hoa hậu chuyển giới thành công nhất lịch sử (Ảnh: News).

Hai năm sau ca chuyển giới, Nong Poy tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới tại Thái Lan (Miss Tiffany) và đăng quang danh hiệu cao nhất. Trong năm 2004, cô giành thêm giải hoa hậu tại cuộc thi Miss International Queen, cũng là một cuộc thi sắc đẹp dành cho những người đẹp chuyển giới đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Với 2 danh hiệu này, Nong Poy dễ dàng bước chân vào làng giải trí. Cô thử sức trong nhiều lĩnh vực như: Chụp hình quảng cáo, làm người mẫu ảnh, làm diễn viên và dẫn chương trình. Nong Poy không chỉ sở hữu những số đo hoàn hảo và gương mặt ăn hình, cô còn có vốn tiếng Pháp, Hàn, Nhật, Anh thông thạo.

Gương mặt đẹp hoàn hảo của mỹ nhân chuyển giới khi không trang điểm đậm (Ảnh: Sina).

Chấp nhận rút ngắn tuổi thọ để được là chính mình và theo đuổi hạnh phúc

Người đẹp chuyển giới nổi tiếng nhất Thái Lan từng nói: "Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ mình là con gái và ước mơ trở thành một cô gái. Nhưng đứng trước mặt cha mẹ, tôi luôn cố gắng "đóng kịch" là một cậu con trai. Tôi không thấy dễ chịu khi là đàn ông vì thế tôi quyết định chuyển giới ở tuổi 17. Tôi cảm thấy như mình được tái sinh sau ca phẫu thuật chuyển giới".

Nong Poy kể, khi cô tiến hành phẫu thuật, bác sĩ cảnh báo cô chỉ có thể sống đến ngoài 40 tuổi. Cô chấp nhận vì muốn được sống thực với chính mình. Cô nói: “Họ hỏi tôi có sợ không? Tôi trả lời rằng chỉ cần được đẹp là tôi làm hết. Sau khi chuyển giới, tôi cảm thấy mình như được sinh ra lần nữa và tôi dường như có thể lựa chọn cuộc sống cho riêng mình”.

Nong Poy chấp nhận giảm tuổi thọ để được là chính mình (Ảnh: Instagram).

Ở tuổi tứ tuần và đăng quang từ lâu, Nong Poy vẫn duy trì được vẻ ngoài hoàn hảo và nữ tính của mình. Cô được xem là biểu tượng sắc đẹp trong cộng đồng người chuyển giới, song tính.

"Nếu đã dứt khoát trở thành phụ nữ, hãy sống đúng như một người phụ nữ bình thường", Nong Poy nói trong một bài phỏng vấn. Cô thừa nhận, cuộc sống của cô hiện tại rất hoàn hảo, hạnh phúc bởi những người thân đã chấp nhận con người thật của cô.

Hiện tại, Nong Poy ít tham gia vào các hoạt động cũng như sự kiện lớn của làng giải trí. Cô tập trung cho công việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống gia đình.

Mỹ nhân chuyển giới hiện hạnh phúc bên chồng doanh nhân (Ảnh: News).

Tháng 2/2023, người đẹp bất ngờ thông báo lên xe hoa cùng bạn trai doanh nhân Oak Phakwa Hongyok sau một năm công khai mối quan hệ. Cuộc sống hôn nhân màu hồng khiến mỹ nhân chuyển giới ngày càng rạng rỡ và xinh đẹp.

Chồng của Nong Poy sở hữu tập đoàn Baan Ar Jor - doanh nghiệp sở hữu chuỗi bảo tàng, nhà hàng và quán cà phê nổi tiếng tại tỉnh Phuket, Thái Lan. Sau khi lập gia đình, người đẹp tích cực hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh.

Nong Poy theo đuổi gu thời trang đa dạng, tinh tế và hiện đại ở tuổi tứ tuần (Ảnh: Instagram).

Chia sẻ về bí quyết để có vẻ ngoài trẻ đẹp như hiện tại, Nong Poy tiết lộ, cô chăm chỉ tập luyện, kết hợp gym và yoga để giữ cơ thể thon gọn, dẻo dai. Ngoài ra, người đẹp không phủ nhận, tình yêu thương của chồng và gia đình chồng giúp cô luôn sống trong những tháng ngày thoải mái.

Sau khi lập gia đình, Nong Poy thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống thường nhật lên trang cá nhân. Theo đó, cô vẫn tiếp tục với công việc kinh doanh và dành thời gian đi du lịch cùng ông xã. Mỹ nhân chuyển giới cũng xuất hiện với tư cách người đại diện của một số nhãn hàng và luôn là tâm điểm tại các sự kiện cô tham dự.