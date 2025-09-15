Tân Hoa hậu Yến Nhi: Nhan sắc đời thường trong trẻo, hé lộ lý do đăng quang

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004, quê Đắk Lắk). Cô cao 1,72m, số đo 81-64-92cm, hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).

Ngay từ đầu hành trình, Yến Nhi đã được nhận xét là gương mặt sáng giá, thường xuyên ghi dấu ấn ở các vòng thi phụ với thành tích Top 10 Grand (Giọng hát), Top 5 Miss Fashion (Thời trang)...

Trước khi trở thành hoa hậu, cô là người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi á quân tại một cuộc thi ảnh.

Đời thường, Yến Nhi giữ vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt thanh tú, hài hòa. Với thân hình mảnh khảnh, cô dễ dàng biến hóa trong nhiều phong cách, từ váy đầm gợi cảm đến trang phục trẻ trung, năng động.

Sau khoảnh khắc đăng quang, câu chuyện về gia cảnh của tân hoa hậu nhận được sự quan tâm của công chúng. Yến Nhi lớn lên trong một gia đình nghèo khó, có bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm để nuôi 3 anh em ăn học. Những năm gần đây, khi việc bán vé số không đủ chi phí, mẹ cô cũng đi phụ hồ để tăng thu nhập.

Bản thân Yến Nhi sớm tự lập, tự trang trải chi phí sinh hoạt khi học xa nhà. Chia sẻ về việc cho con gái thi hoa hậu, mẹ của Yến Nhi khẳng định gia đình luôn ủng hộ tinh thần, nhưng chi phí tham gia cuộc thi là do con tự xoay xở.

Bà cũng nhấn mạnh: "Dù gia cảnh nghèo khó, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ con gái đăng quang để bố mẹ đổi đời, nằm không hưởng thụ".

Theo giám khảo Hà Kiều Anh, Yến Nhi hội tụ đầy đủ các yếu tố của một hoa hậu. "Yến Nhi có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng bạn đã nỗ lực vượt qua để đi đến hôm nay. Bạn điềm tĩnh, bản lĩnh, hài hòa và biết chia sẻ. Cả hành trình, từ top 15 tại Miss Grand Vietnam 2024 đến khi trở lại vào năm nay, Yến Nhi cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, xứng đáng đại diện Việt Nam ở đấu trường quốc tế", giám khảo chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức - đạo diễn Hoàng Nhật Nam - cũng đánh giá cao Yến Nhi ở sự chân thành. Dù có gia cảnh đặc biệt, cô chưa bao giờ kể khổ hay tìm kiếm sự thương cảm. Theo ông, trong các buổi phỏng vấn kín, Yến Nhi nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về bố mẹ và mong muốn có thể làm điều gì đó để đền đáp công lao nuôi dưỡng.

Ngoài sắc vóc và sự tự tin trên sân khấu, Yến Nhi còn có năng khiếu ca hát, nhảy múa.

Ảnh: Facebook nhân vật