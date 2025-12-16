Hai lần khóc nghẹn của cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Ngày 15/12 - ngày đầu diễn ra phiên xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương như Vĩnh Phúc cũ, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tập trung làm rõ các tình tiết mới mà bị cáo đưa ra.

Những giọt nước mắt muộn màng

Tại phiên phúc thẩm, so với phiên sơ thẩm diễn ra cách đây 5 tháng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan nhìn khỏe hơn, không còn tiều tụy, gầy gò và tóc cũng đỡ bạc hơn.

Trong hơn 6 phút trình bày tại tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ hai lần khóc nghẹn khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng con đều có bệnh và sức khỏe bản thân rất yếu.

Bị cáo phân trần trong hơn 8 năm giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã dành hết thời gian, tâm huyết cho công việc để có thể đưa Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về kinh tế.

"Năm 2016 khi bị cáo nhận nhiệm vụ (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) kết quả thu ngân sách của địa phương khá thấp. Sau đó bị cáo cùng tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo đưa kinh tế tỉnh phát triển đi lên. Đến năm 2023 tốc độ tăng trưởng của địa phương cao nhất cả nước", bà Lan nói.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đối với hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo không có ý kiến gì nhiều. Song nữ cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ xin được trình bày về hoàn cảnh thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo cho biết, khi mới nhận nhiệm vụ bí thư tỉnh ủy không biết rõ, sâu về các dự án tại địa phương và các doanh nghiệp.

Quá trình làm việc, thấy có doanh nghiệp đầu tư vào dự án của địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người dân nên bị cáo ủng hộ nhưng không ký vào giấy tờ nào, không có hứa hẹn gì với doanh nghiệp.

Nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án

Về việc khắc phục hậu quả vụ án, ngay trong giai đoạn điều tra và quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền đã nhận hối lộ từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Song tại phiên tòa phúc thẩm, bà Lan đề xuất xin được bán hai mảnh đất đã mua để tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng khoan hồng để có thể sớm trở về chăm sóc gia đình.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ. Bà Lan bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Sai phạm của bà Lan còn bị xác định liên quan thẩm định, xác định giá đất dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền 200 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, bà Lan khai 3 lần nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu. Lần thứ nhất vào năm 2017, bị cáo nhận của Hậu 20 tỷ đồng.

Lần thứ 2 vào năm 2021, khi Hậu đến nhà chơi đã mượn 1 triệu USD. Lần thứ ba Hậu đến nhà đưa cho bị cáo gói quà bên trong có 5 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tại phiên xét xử phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ, cho biết đã cùng gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án, bản thân có nhiều hoạt động thiện nguyện để xin được hưởng khoan hồng, xin được giảm án.

Quá trình vụ án bị đưa ra xét xử, có hơn 2.000 cá nhân, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thành.

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Thành xin được nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả vụ án.

Luật sư Lê Ngọc Hà, người bào chữa cho cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ cho biết, gia đình bị cáo đã chuẩn bị 200 triệu đồng để nộp khắc phục.

Trước bục khai báo, ông Lê Duy Thành bày tỏ ăn năn, hối lỗi và nói nhận thức rõ được các sai phạm của bản thân, mong muốn đóng góp thêm ngoài phần khắc phục để thể hiện sự ăn năn và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, bị cáo Lê Duy Thành bị tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng xét xử thông báo sáng 16/12, Viện kiểm sát sẽ công bố bản luận tội, đề nghị mức án với các bị cáo.