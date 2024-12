Concert "Anh trai say hi": HIEUTHUHAI, Anh Tú bất ngờ hóa thành siêu nhân

Bữa tiệc âm nhạc nhiều cảm xúc

Dù thời tiết Hà Nội đầu tháng 12 bắt đầu chuyển rét nhưng concert (đêm nhạc trực tiếp) thứ 3 của Anh trai say hi đã biến Sân vận động (SVĐ) Quốc gia Mỹ Đình thành một không gian rực lửa với biển người, biển lightstick (gậy ánh sáng cổ vũ) phủ kín khán đài.

Từ giai điệu, ánh sáng, sân khấu được thiết kế ấn tượng, đến những màn pháo hoa rực rỡ và những màn trình diễn bùng nổ xua tan cái rét của thời tiết, tạo nên một bầu không khí nóng bỏng và nhiều cảm xúc.

Trước đó, từ 4h sáng, bất chấp thời tiết rét ẩm, một lượng đông đảo fan (người hâm mộ) đã xếp hàng trước cổng SVĐ Quốc gia Mỹ Đình "săn" suất đứng gần sân khấu để thỏa sức ngắm các "Anh trai". Nhiều nhóm fan của các "Anh trai" còn chuẩn bị quà, poster, banner… mang đến để cổ vũ cho thần tượng của mình, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Khán giả đã phủ kín khán đài, biến sân Mỹ Đình thành một biển người. 19h, sự xuất hiện của 33 "Anh trai" không chỉ làm bùng nổ không khí mà còn là lời đáp lại tình cảm đặc biệt của khán giả Thủ đô - những người đã luôn mong đợi chương trình Anh trai say hi.

Đêm nhạc Anh trai say hi tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội kéo dài hơn 3 tiếng. Mở đầu concert, 33 "Anh trai" biểu diễn ca khúc Khát vọng là người Việt.

Đây là tiết mục mới chưa từng được các nghệ sĩ thể hiện trước đó và cũng là lần đầu tiên kết hợp với màn bắn pháo ấn tượng cuối bài vô cùng mãn nhãn, mở ra một đêm concert bùng nổ.

Sân khấu "Khát vọng là người Việt" mở màn concert thứ 3 của "Anh trai say hi" trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp sau đó, dàn "Anh trai" "chiêu đãi" hàng chục nghìn khán giả Thủ đô loạt hit của chương trình đã "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng như: Ngáo ngơ, Kim phút kim giờ, I'm thinking about you, Tình đầu quá chén, Sao hạng A, Love sand, Walk…

Đặc biệt, sân khấu Ngáo ngơ khiến khán giả choáng và bất ngờ trước màn "lột đồ" hóa siêu nhân lầy lội nhưng rất đáng yêu của "boyband toàn năng": HIEUTHUHAI, JSOL, Erik, Anh Tú Atus và Orange.

Từ các nam thần, đội trưởng HIEUTHUHAI và các thành viên hóa thành các siêu nhân khiến fan không nhịn được cười và hò reo thích thú.

Đây cũng chính là sân khấu làm mưa làm gió của Anh trai say hi suốt 3 concert, Ngáo Ngơ luôn là ca khúc có fanchant bùng nổ nhất. Mang hit ra đến Hà Nội, "boyband toàn năng" cũng không quên tạo nét thêm cho Ngáo Ngơ.

Ngoài ra, ở Ngáo ngơ, Orange đã sáng tác thêm phần tiếng Anh để ca khúc thêm mới lạ.

Sân khấu "Ngáo ngơ" của các "Anh trai": HIEUTHUHAI, JSOL, Erik, Anh Tú Atus và Orange.

Một trong những tiết mục cũng được chờ đợi là Catch me if you can - bản hit thành công nhất của Anh trai say hi.

Mở đầu tiết mục, Phạm Đình Thái Ngân bất ngờ khoe chất giọng acoustic cùng khả năng trình diễn guitar điện, sau đó các anh trai cùng khán giả hòa thanh trong bài hát. Công Dương bất ngờ có thêm một đoạn rap bằng tiếng nước ngoài, không có trong các bản Catch me if you can đã biểu diễn ở các concert trước đó.

Ca khúc You had me at hello lần đầu tiên biểu diễn dành tặng riêng khán giả Thủ đô. Các "Anh trai" gồm: Lou Hoàng, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Đình Thái Ngân, Hải Đăng Doo lựa chọn hóa thân thành những thú bông đáng yêu để thể hiện ca khúc.

Trong khi đó, ở Đều là của em, các anh trai mặc trang phục cao bồi, biểu diễn vũ đạo đẹp mắt, ấn tượng. "Anh trai" Anh Tú (Atus) và anh trai Dương Domic được sự ủng hộ nhiều nhất từ người hâm mộ.

Ba mươi "Anh trai" xem lại khoảnh khắc đẹp nhất của chương trình "Anh trai say hi" khép lại đêm nhạc ở Hà Nội (ảnh trái).

Ca khúc Tình đầu quá chén là màn kết hợp của 5 anh trai: Erik, Negav, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD với bản phối mới, xúc động ở phần đầu hơn so với bản gốc trong chương trình, và dần thăng hoa ở giữa bài. Cũng trong tiết mục Tình đầu quá chén, các "Anh trai" đi xe đạp, vừa hát vừa đèo nhau trên sân khấu khiến khán giả cũng "đứng ngồi không yên".

Ngoài các bài hát sôi động, concert còn làm dịu không khí với những bản ballad sâu lắng như Thi sĩ và Hào quang. Đây là những ca khúc đã chạm đến trái tim hàng triệu người nghe với lời ca ý nghĩa và giai điệu dễ đi vào lòng người.

Khi ca khúc Hào quang vang lên với sự biểu diễn của Rhyder cùng Dương Domic và Pháp Kiều, khán giả đều thuộc và cùng hòa giọng vào bài hát. Đáng chú ý, thay vì kết thúc buồn như ca khúc Hào quang bản gốc, đoạn kết mới đã được thay đổi thành cái kết hạnh phúc hơn với tiếng hát của Đức Phúc. Ba anh trai biểu diễn trên bàn xoay cùng nữ vũ công, giống như trong sân khấu của chương trình Anh trai say hi.

Nhiều ca khúc lần đầu được dàn "Anh trai say hi" biểu diễn ở Hà Nội (Video: Tiến Bùi - Đinh Kiều Minh - Cẩm Tiên).

Không chỉ mang tới cho người xem những màn trình diễn chất lượng, concert còn có các màn giao lưu sôi động.

Tại phần dance battle (nhảy đối kháng), các anh trai biểu diễn vũ đạo, trong khi khán giả chính là người chấm điểm thông qua "âm lượng phát ra từ phía khán giả". MC Trấn Thành hài hước tiết lộ về giải thưởng: "Anh trai chiến thắng sẽ được cấp quyền làm chủ Fanpage Anh trai say hi trong thời gian giới hạn, có thể đăng bài và status bất kỳ".

Tiết mục kết, ca khúc mới Say hi never say Goodbye - sáng tác mới của Dương Domic với màn trình diễn của 33 "Anh trai" khiến tất cả mọi người vỡ òa cảm xúc.

Những điểm trừ tiếc nuối

Lần đầu biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình Hà Nội trong một sự kiện quy mô lớn, đa phần các nghệ sĩ đều bộc lộ niềm xúc động. Rapper HIEUTHUHAI cho biết: "Tôi luôn mơ ước được một lần đặt chân đến SVĐ Mỹ Đình để xem bóng đá. Chương trình này như một giấc mơ khi hôm nay tôi có cơ hội được đứng tại đây, biểu diễn cùng 29 anh trai còn lại".

Trong khi đó, Anh Tú thổ lộ đây là lần đầu tiên anh biểu diễn trên sân vận động của quê hương mình - thủ đô Hà Nội. MC Trấn Thành chia sẻ: "Bất cứ nghệ sĩ nào được biểu diễn và đứng trên SVĐ quốc gia đều vô cùng vinh dự".

Đêm nhạc kết thúc lúc nửa đêm khiến đông đảo khán giả hài lòng, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm trừ gây tiếc nuối. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Hoàng Mai (23 tuổi, Hải Phòng) cho hay: "Show diễn rất "cháy", không có giây phút nào mình muốn ngồi yên. Tuy nhiên, mình hơi thất vọng khu vực đứng của mình chật chội, đến đoạn diễn của thần tượng của một bạn nào đấy, mọi người lại chen lấn nên không thoải mái để quẩy hết mình".

Thanh Tùng (19 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng, khâu check-in hơi rườm rà, phải qua 3 lần soát giấy tờ tùy thân và vé nhưng như vậy mới đảm bảo an toàn cho mọi người.

Thanh Tùng cho biết mình là người hâm mộ của anh trai HIEUTHUHAI, tuy nhiên, trong concert lần này anh thất vọng vì thần tượng biểu diễn hơi ít. "Mình rất mong chờ ca khúc Love sand nhưng không có trong chương trình".

Nguyễn Bích Hạnh (32 tuổi, Hà Nam) cho biết cô rất mong ngóng chương trình, tuy nhiên chương trình bắt để toàn bộ thiết bị máy ảnh ở ngoài.

"Mình có mang một chiếc máy ảnh nhỏ để vào chụp ảnh làm kỷ niệm, nhưng chương trình không cho mang vào. Tuy nhiên, trải nghiệm âm nhạc mới là chính nên mình sẽ không để điều này khiến bản thân mất vui", Bích Hạnh nói.

Ảnh: Tiến Bùi