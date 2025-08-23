Jisoo gây sốt khi xách túi Dior "may mắn" được mở bán vào... năm sau

Trở về từ chuyến lưu diễn châu Âu gần đây, Jisoo (Blackpink) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại sân bay Hàn Quốc, dù đã đội mũ và đeo khẩu trang kín. Nữ ca sĩ diện trang phục tối màu đơn giản, tay xách theo chiếc túi Lady Dior của nhà mốt lừng danh.

Cách đây không lâu, Jisoo đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh dạo chơi, tạo dáng bên chiếc túi. Bài đăng nhanh chóng nhận về hơn một triệu lượt tương tác chỉ sau vài giờ, cùng hàng nghìn bình luận thể hiện sự quan tâm dành cho Jisoo lẫn chiếc túi mới lạ.

Đây là mẫu túi Lady Dior nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của nhà thiết kế Jonathan Anderson. Hồi tháng 7, thương hiệu công bố hình ảnh về thiết kế này, đồng thời cho biết túi sẽ chính thức được lên kệ vào tháng 1/2026.

Jisoo tạo dáng bên mẫu túi Lady Dior mới ra mắt, chưa được mở bán chính thức (Ảnh: Instagram nhân vật, Dior).

Dù chưa được mở bán, Jisoo đã cầm trên tay một trong những mẫu túi mới nhất. Điều này cho thấy sự ưu ái của nhà mốt dành cho nàng đại sứ thương hiệu.

Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới gần đây, Jisoo chia sẻ trên trang cá nhân những bộ cánh mặc trên sân khấu. Theo đó, một số trang phục được thiết kế riêng bởi Jonathan Anderson. Nhờ đãi ngộ đặc biệt và mối quan hệ sâu sắc, thành viên nhóm Blackpink được người hâm mộ gọi với cái tên trìu mến "Công chúa Dior".

Từng gắn liền với Công nương Diana và thường được xem là biểu tượng của phong cách Paris thanh lịch, Lady Dior hiếm khi thoát khỏi vẻ ngoài chần bông nữ tính của mình.

Tuy nhiên, cú chạm tay của Jonathan Anderson đã khiến thiết kế này trở nên mới mẻ, tinh nghịch hơn. Sáng tạo mới mang trên mình "lớp áo" xanh, phủ đầy hình cỏ 4 lá - biểu tượng cho sự may mắn - thay thế cho họa tiết chần bông quen thuộc.

Trên bề mặt đầy màu xanh, nhà thiết kế còn để chú bọ rùa màu đỏ như một chi tiết tạo sự thú vị. Giống các mẫu Lady Dior thông thường, phiên bản này vẫn có phụ kiện là các chữ cái tên thương hiệu, móc ở vị trí quai cầm.

Ngoài phiên bản túi "may mắn", nhà mốt còn giới thiệu hai phiên bản khác, vẫn mang họa tiết chần bông. Chúng được làm mới với chi tiết phụ kiện chiếc nơ. Song trong cả 3 biến thể, phiên bản túi "may mắn" của Jisoo nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

Jisoo diện hai bộ váy do Jonathan Anderson thiết kế trong chuyến lưu diễn thế giới gần đây (Ảnh: Instagram nhân vật).

Không ít người dùng mạng xã hội bày tỏ thái độ thích thú, mong muốn sở hữu thiết kế túi màu xanh. "Người phụ nữ nào có được chiếc túi này sẽ gặp rất nhiều may mắn đây", "Cảnh báo túi xách trong mơ", "Chắc chắn đây sẽ là chiếc túi tiếp theo trong tủ đồ của tôi"... là những lượt bình luận nổi bật.

Những họa tiết này có vẻ mới mẻ với thương hiệu Pháp. Dẫu vậy, chúng không hề xa lạ với Jonathan Anderson. Trước khi gia nhập Dior hồi tháng 6 và giữ chức giám đốc sáng tạo cho tất cả bộ sưu tập của thương hiệu, Jonathan Anderson từng có 11 năm làm giám đốc sáng tạo của Loewe.

Trong hơn một thập kỷ đó, Jonathan Anderson thường xuyên hướng đến sự kỳ lạ và tình cảm. Anh lồng ghép chủ đề thiên nhiên, các chi tiết thủ công vào phụ kiện, trang phục may sẵn.

Những điều này góp phần tạo nên màu sắc riêng biệt cho nhà thiết kế sinh năm 1984. Khi bắt đầu chương mới tại nhà mốt Pháp, Jonathan Anderson dường như tiếp nối dòng chảy đó nhưng với một chút tinh tế hơn.

Cách đây hai tháng, anh đã giới thiệu bộ sưu tập Dior nam đầu tiên của mình tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) Xuân/Hè 2026. Bộ sưu tập được đánh giá không chỉ đẹp mà còn ấn tượng.

Bộ sưu tập nữ của anh sẽ được giới thiệu vào tháng 10 tại Tuần lễ thời trang Paris. Giới mộ điệu đang hướng sự quan tâm vào màn trình làng này của anh.

Jisoo đã gắn bó với thương hiệu Pháp từ năm 2019, khi cô được bổ nhiệm làm đại sứ cho mảng làm đẹp. Đến năm 2021, nữ ca sĩ trở thành đại sứ toàn cầu cho các dòng sản phẩm thời trang và làm đẹp của nhà mốt.

Chị cả nhóm Blackpink từng xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo túi Lady Dior và son môi. Trong bộ sưu tập Thu Đông 2021, Jisoo là nguồn cảm hứng chính cho nhà thiết kế Maria Grazia Chiuri.

Trên bìa tạp chí Vogue Hàn Quốc tháng 4, Jisoo diện các trang phục được thiết kế bởi 7 giám đốc sáng tạo trong lịch sử của thương hiệu. Thông qua loạt ảnh bìa, nữ ca sĩ gói gọn tinh thần và phản ánh di sản của nhà mốt, đồng thời củng cố vị thế là nàng thơ thời trang đương đại.