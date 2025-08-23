Ông Hoàng Mạnh Cường làm Giám đốc bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới cho bác sĩ Hoàng Mạnh Cường, từ ngày 1/9.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM chúc mừng và ghi nhận những thành tích, đóng góp nổi bật của bác sĩ Hoàng Mạnh Cường trong quá trình công tác tại bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế tin tưởng với bề dày về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý cùng tinh thần trách nhiệm cao, ông Cường sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy, xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM ngày càng phát triển.

Trong đó, bệnh viện được kỳ vọng đột phá thêm nhiều kỹ thuật mới, đặc biệt là kỹ thuật robot, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, tiếp tục là đầu tàu về chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình của tất cả các tỉnh thành phía Nam.

Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường (bìa trái) nhận quà chúc mừng từ người tiền nhiệm là bác sĩ Châu Văn Đính (Ảnh: BV).

Ông Thượng cũng mong mỏi trong nhiệm kỳ 5 năm của bác sĩ Hoàng Mạnh Cường, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM sẽ xây dựng được cơ sở mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ Hoàng Mạnh Cường gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở Y tế, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đến bác sĩ Châu Văn Đính (Giám đốc tiền nhiệm sẽ nghỉ hưu theo chế độ), người luôn dìu dắt hỗ trợ mình.

Ông Cường khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy sức mạnh đoàn kết để đưa Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM trở thành đơn vị y tế hiện đại, chất lượng và thân thiện, góp phần nâng cao uy tín ngành y tế.

Ông Hoàng Mạnh Cường sinh năm 1970, là bác sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình. Từ năm 1998, ông bắt đầu công tác tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường có rất nhiều cống hiến về chuyên môn cho bệnh viện, đặc biệt trong lĩnh vực nội soi khớp vai, các phương pháp kết hợp xương chi trên. Ông giữ vị trí Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM từ năm 2015 đến nay.