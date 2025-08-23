NSND Thanh Thuý tự hào khi nhắc đến các concert "Anh trai"

Đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ luôn được đánh giá cao

Sáng 23/8, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025).

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành, phát triển của ngành Văn hóa.

Đồng thời nhìn lại những thành tựu, dấu ấn và kết quả nổi bật của toàn ngành Văn hóa trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Tại sự kiện, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - cho biết, trong sự phát triển của ngành Văn hoá, có một lực lượng luôn được đánh giá cao là đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ. Chính những người này góp phần vun đắp cho sự nghiệp văn hoá của đất nước.

"Nhìn lại chặng đường 80 năm, các thế hệ đi trước ngoài việc xây dựng nền văn hoá đất nước, họ còn để lại nhiều thành tích, tác phẩm, làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ. Chính họ là tấm gương sáng cho phẩm giá, nhân cách con người Việt Nam...", nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết.

Ông Đỗ Hồng Quân cũng nhận định rằng, văn hoá đã thấm sâu vào nhân dân, được thể hiện mọi chỗ, mọi nơi. Văn hoá tạo nên niềm tin vào xã hội, đất nước trong thời kỳ chuyển mình.

"Văn hóa cũng là nhịp cầu, gắn kết Việt Nam và thế giới, mời gọi thế giới đến Việt Nam. Các văn nghệ sĩ cần phải phấn đấu hơn nữa để có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật. Những tác phẩm in sâu trong lòng nhân dân sẽ được giữ mãi.

Muốn làm được điều đó, văn nghệ sĩ phải có sự rung động, nắm được tinh thần, hào khí đất nước, dân tộc. Chúng ta cũng hy vọng, thế hệ trẻ cũng sáng tạo nên nhiều tác phẩm hay, mang hơi thở cuộc sống...", ông Đỗ Hồng Quân chia sẻ.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho rằng, văn hóa luôn đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn lịch sử, là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh giúp vượt qua mọi thử thách.

Theo bà Thúy, văn hóa không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong suốt 80 năm qua, văn nghệ sĩ vừa giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, vừa không ngừng sáng tạo, đổi mới để thích ứng và phát triển trong bối cảnh hội nhập.

"Chúng ta đang hướng tới xây dựng một nền công nghiệp văn hóa chuyên nghiệp, bài bản, bền vững, góp phần tích cực vào tăng trưởng GDP và sự thịnh vượng của đất nước.

Tôi tin rằng dư địa để phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa là rất lớn và điều này đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược cụ thể, đổi mới tư duy và hành động để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, đồng thời tạo ra những giá trị tinh thần sâu sắc", bà Thúy nói.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - kỳ vọng, văn hóa sẽ kết nối sâu sắc trong cộng đồng (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM kỳ vọng, văn hóa sẽ kết nối sâu sắc trong cộng đồng và văn học nghệ thuật sẽ tiếp tục ra đời nhiều tác phẩm lớn, đi sâu vào đời sống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu nước, tạo ra sức mạnh mới cho dân tộc.

Theo bà Thúy, TPHCM là thị trường văn hóa lớn nhất cả nước với hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật sôi động, đa dạng. Thành phố đã ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, thành phố tập trung phát triển tám lĩnh vực trọng tâm, nhằm phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh riêng.

"Chúng ta có thể tự hào khi nền công nghiệp văn hóa tại TPHCM đã phát triển từ rất sớm, bắt đầu từ thời kỳ đổi mới, với những sáng tạo, mô hình mới làm kiểu mẫu cho các địa phương khác.

Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo là những lĩnh vực trọng tâm, với nền điện ảnh thành phố chiếm hơn 80% thị phần sản xuất phim cả nước, cùng các lễ hội âm nhạc, concert quốc tế thu hút công chúng.

Chúng tôi xác định trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá thì điện ảnh là một trong hai lĩnh vực trọng tâm hàng đầu, bên cạnh quảng cáo.

Ngoài ra, chúng tôi còn lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn với những show diễn, lễ hội kiểu mẫu như: Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM - HOZO, concert Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai...

Hoặc thời gian gần đây, các doanh nghiệp đang được tạo điều kiện rất lớn, được đơn giản hoá thủ tục hành chính. Họ góp sức cùng thành phố, xây dựng những mô hình âm nhạc rất mới", bà Thúy thông tin.

Nghệ thuật không bao giờ đứng yên mà luôn cần khám phá, đổi mới

TS Ngô Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - cho biết, điện ảnh Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển, không chỉ là ngành nghệ thuật mà còn là ngành kinh tế, có thể thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong gần một thập kỷ qua, điện ảnh đã tạo được niềm tin với khán giả, và đây là cơ hội để tiếp tục tiến bước mạnh mẽ.

Trong năm nay, bà rất vui mừng khi 2 bộ phim kể về cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam anh hùng đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

"Bộ phim Địa đạo, ra mắt dịp 30/4, đã lập kỷ lục là phim chiến tranh có doanh thu cao nhất từ trước đến thời điểm đó. Bộ phim Mưa đỏ, ra mắt dịp 2/9, cũng được cả nước đón chào, tạo ra “cơn sốt” phòng vé và dự kiến cũng sẽ lập kỷ lục về doanh thu", bà Ngô Phương Lan nhận định.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, những tác phẩm này không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn có ý nghĩa sâu sắc, bởi chúng khích lệ niềm tự hào dân tộc, tôn vinh lịch sử, chạm đến trái tim khán giả và có sức mạnh cuốn hút mạnh mẽ.

Bà Lan tin rằng từ nay về sau, các nhà sản xuất phim không còn mặc cảm khi thực hiện những bộ phim kỷ niệm lớn, bởi thực sự đây là những tác phẩm có giá trị lớn.

Để ngành điện ảnh phát triển bền vững, hợp tác công - tư (Nhà nước và tư nhân) là rất quan trọng. Các cấp bộ, ngành cũng cần trao quyền và tạo cơ chế cho các đơn vị ngoài nhà nước để xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam trong nước và quốc tế.

"Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh, một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đã mạnh dạn tham gia sáng lập và tổ chức Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng. Liên hoan phim này đã được tổ chức 3 kỳ, từ năm 2023 đến năm 2025, đạt được tiếng vang trong khu vực cũng như trên thế giới.

Đây là một sự kiện rất quan trọng, không chỉ quảng bá điện ảnh Việt Nam ra quốc tế, mà còn giới thiệu những tinh hoa của điện ảnh thế giới đến khán giả Việt Nam, trở thành một cầu nối và chất xúc tác quan trọng cho sự phát triển của điện ảnh", bà Phương Lan nói.

NSND Trần Ly Ly đề cao vai trò của báo chí trong việc xây dựng công nghiệp văn hoá (Ảnh: Nguyễn Hằng).

NSND Trần Ly Ly - Chủ tịch Hội đồng Học viện Múa Việt Nam - cũng cho rằng, nghệ thuật không bao giờ đứng yên mà luôn cần khám phá, đổi mới và vươn tới những giá trị đỉnh cao.

"Tôi đề xuất xây dựng công nghiệp văn hóa như một hệ sinh thái kết nối toàn diện: Từ người sản xuất, người sáng tạo, đến những người nuôi dưỡng sáng tạo, vận hành vòng tròn sáng tạo như PR, marketing và cả những người đánh giá giá trị sản phẩm.

Vai trò của báo chí trong hệ sinh thái này rất quan trọng, bởi nó cung cấp lời đánh giá khách quan từ nhân dân về giá trị của sản phẩm nghệ thuật", bà Trần Ly Ly nói.

NSND Trần Ly Ly cho rằng, việc Hà Nội đang hình thành những nhà hát chuyên nghiệp, có kế hoạch xây dựng thêm cơ sở mới là điều rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là nội hàm của nhà hát: Những tác phẩm sẽ được biểu diễn, hệ tác phẩm ra sao, để tạo môi trường giao lưu, học hỏi và phát triển sáng tạo.

Theo bà Ly, chương trình của nhà hát trong một năm là yếu tố sống còn; các nhà hát cần định hướng nghệ thuật, mang đến cho nhân dân nhiều “món ăn tinh thần” khác nhau, đa dạng, mới lạ, và chất lượng cao hơn, không đi theo lối mòn.

“Tôi tin rằng với sự quan tâm, đầu tư và chiến lược phù hợp, văn hóa nghệ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vừa giàu giá trị tinh thần, vừa góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nuôi dưỡng nguồn sáng tạo cho thế hệ mai sau”, NSND Trần Ly Ly nói.

Hà Myo phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (Ảnh: Vũ Toàn).

Đại diện thế hệ trẻ, ca sĩ Hà Myo phát biểu tại buổi lễ với niềm xúc động, cô nhắc lại vai trò của văn hóa trong kháng chiến và trong công cuộc đổi mới, hội nhập.

Theo Hà Myo, 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, ngành Văn hóa đã luôn đồng hành cùng những trang sử vẻ vang của dân tộc: Từ những năm tháng kháng chiến gian khổ, nơi lời ca, tiếng hát, tờ báo, bức tranh trở thành vũ khí tinh thần sắc bén… đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, khi văn hóa là sức mạnh mềm, báo chí, xuất bản là nền tảng tri thức, thể thao là sức mạnh, du lịch là nhịp cầu kết nối.

Ca sĩ Hà Myo khẳng định, hành trình sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay chính là sự tiếp nối. “Nếu như những người đi trước đã gieo mầm, chăm chút cho một nền văn hóa giàu bản sắc, thì thế hệ trẻ sẽ là những người tiếp bước, vun đắp và phát triển lên tầm cao mới”, cô chia sẻ.