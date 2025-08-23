Tiêu Minh Phụng: Tuổi thơ cơ cực, gây chú ý khi đưa cải lương vào rap

Trong chương trình Tự hào là người Việt Nam diễn ra ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vừa qua, tiết mục Bắc Trung Nam một nhà do Tiêu Minh Phụng và RamC biểu diễn gây chú ý khi kết hợp giữa điệu lý, ca cổ và rap. Video tiết mục này lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trước đó, Tiêu Minh Phụng cũng được nhiều người biết đến khi đưa cải lương vào rap trong chương trình Rap Việt 2024. Dù vấp phải nhiều tranh cãi, giọng ca trẻ vẫn để lại nhiều dấu ấn, kiên trì với lối đi riêng của mình.

Tiêu Minh Phụng được khán giả biết đến khi đưa cải lương vào rap (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên, Tiêu Minh Phụng cho biết anh xuất thân là hướng dẫn viên du lịch nhưng vì đam mê nghệ thuật nên quyết định rẽ hướng. Gần 10 năm "lăn lộn" với nghề, anh từng thử sức với nhiều vai trò khác nhau, khởi đầu là những vai quần chúng, vai phụ...

Trưởng thành từ sân khấu của nghệ sĩ Minh Nhí, Tiêu Minh Phụng từng tham gia Cười xuyên Việt 2023. Tết 2024, anh góp mặt trong phim chiếu rạp Sáng đèn (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường). Với sở trường dân ca, cải lương, Tiêu Minh Phụng mạnh dạn lấn sân sang rap, gây chú ý tại Rap Việt mùa 4.

Ca sĩ chia sẻ: "Cải lương là "đặc sản" quê hương, gắn liền với tuổi thơ của tôi. Khi thử sức với rap, tôi cũng mong khán giả trẻ có thể biết đến và yêu mến bộ môn này".

Ít ai biết, Tiêu Minh Phụng có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ. Tiêu Minh Phụng ở trong căn chòi lá dựng trên mảnh đất thuê, một tay chăm sóc em trai. Vượt qua nhiều khó khăn, anh lớn lên bằng ý chí, nghị lực nhưng chưa từng trách số phận.

Ca sĩ quan niệm rằng: "Những khó khăn ấy chỉ cho tôi thấy cuộc đời thật đẹp và tôi luôn muốn mang đến những năng lượng tích cực nhất đến mọi người thông qua các sản phẩm âm nhạc của mình".

Tiêu Minh Phụng luôn giữ năng lượng tích cực dù trải qua nhiều năm tháng khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ sau Rap Việt 2024, Tiêu Minh Phụng được biết đến nhiều hơn, cuộc sống phần nào được cải thiện nhờ có thêm show diễn. Dẫu vậy, đến nay anh vẫn ở nhà thuê, dồn tiền cho các dự án nghệ thuật.

Hôm 22/8, Tiêu Minh Phụng ra mắt MV Vết chân hằn trên lửa với sự tham gia của gần 30 nghệ sĩ. Bài hát ca ngợi Công an nhân dân Việt Nam và những người chiến sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất nước.

Sắp tới đây, nam ca sĩ úp mở sẽ ra mắt dự án mới kết hợp cùng Phương Mỹ Chi. Tiêu Minh Phụng tiết lộ anh và Phương Mỹ Chi thân thiết nhiều năm. Dự án lần này, nam ca sĩ dành toàn bộ tiền tích cóp, thậm chí vay mượn để thực hiện.