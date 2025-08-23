Cháy cây đa cổ thụ hơn 200 năm tuổi ở Quảng Ngãi

Chiều 23/8, lãnh đạo phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận cây đa cổ thụ tại núi Thiên Bút bị cháy.

Khoảng 15h cùng ngày, người dân gần núi Thiên Bút phát hiện cây đa bốc cháy. Ngọn lửa bốc lên từ gốc cây rồi lan nhanh, bao trùm toàn bộ thân cây.

Ngọn lửa bao trùm gốc đa trên 200 năm tuổi (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến hiện trường khống chế đám cháy. Nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến núi Thiên Bút theo dõi vụ việc.

“Nguyên nhân cháy có thể do người dân đốt nhang dưới gốc cây. Cây đa này rất lớn, có nhiều thân. Có thể một phần của gốc đa đã chết nên bắt lửa”, lãnh đạo phường Cẩm Thành nói.

Cây đa cổ thụ tại núi Thiên Bút đã hơn 200 năm tuổi. Cây có nguồn gốc tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình ảnh cây đa vào năm 2023 (Ảnh: Hà Xuyên).

Năm 2021, cây đa cổ thụ ngã, đè chết một người đi đường. Cây ngã chắn ngang một tuyến đường lớn tại phường Trương Quang Trọng suốt 5 ngày.

Cây đa này được cho là linh thiêng với người dân Quảng Ngãi, do đó chính quyền địa phương quyết định bảo tồn. Cây sau đó được cắt ngọn, chỉ để lại phần gốc nặng 70 tấn, đường kính hơn 4m. Phần gốc này được đưa về núi Thiên Bút để trồng.