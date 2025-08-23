Rơi tiêm kích MiG-29, phi công Ukraine thiệt mạng

Một tiêm kích MiG-29 của Ukraine (Ảnh minh họa: United24).

Trong thông báo, Không quân Ukraine cho hay phi công, Thiếu tá Serhii Bondar, đã tử nạn trong quá trình hạ cánh. Nguyên nhân và hoàn cảnh cụ thể của sự việc vẫn đang được làm rõ.

Không quân Ukraine không nêu rõ nhiệm vụ mà phi công Bondar thực hiện trước khi gặp nạn. Trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga ngày càng dồn dập và dữ dội trong những tháng gần đây, các phi công Ukraine thường phối hợp với lực lượng phòng không mặt đất để đánh chặn.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm cùng ngày, Nga đã tấn công bằng 49 máy bay không người lái Shahed, trong đó có cả thiết bị mồi nhử. Cụ thể, 13 chiếc đã đánh trúng mục tiêu, còn 36 chiếc bị bắn hạ.

Thiếu tá Bondar, sinh năm 1979, từng được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng huân chương vào tháng 6, cùng với nhiều quân nhân khác, để ghi nhận “lòng dũng cảm cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cũng như sự tận tụy trong thực thi nhiệm vụ quân sự”.

Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra năm 2022, nhiều phi công Ukraine đã thiệt mạng. Gần đây nhất là Trung tá Maksym Ustymenko, phi công F-16, tử trận hồi tháng 6 trong lúc đánh chặn một đợt tấn công đường không lớn của Nga gồm 477 máy bay không người lái và 60 tên lửa. Phi công Ustymenko đã bắn hạ bảy mục tiêu trong đêm hôm đó trước khi máy bay bị hư hại, mất độ cao và rơi.