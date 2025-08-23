Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 23/8 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Ban chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 41 ủy viên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM khóa mới đã ra mắt với 41 Ủy viên. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM khóa mới gồm 11 ủy viên.

Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Phó bí thư thường trực Đảng uỷ là ông Nguyễn Lộc Hà; các Phó bí thư Đảng ủy (chuyên trách): Trần Văn Nam, Huỳnh Tân Định, Ngô Thành Tuấn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thành phố và đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ UBND TPHCM đề ra 28 chỉ tiêu. Trong đó, 19 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 9 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, TPHCM hướng tới tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm địa bàn) bình quân 10-11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm chiếm 35-40% GRDP.

Đến cuối năm 2030, thành phố có số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn (20.000 căn).

Tại phiên trù bị diễn ra sáng cùng ngày, các đại biểu đã biểu quyết bầu đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 thành viên gồm: Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch đoàn; các Phó bí thư Đảng ủy gồm: Ông Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Nam, Huỳnh Tân Định, Ngô Thành Tuấn.