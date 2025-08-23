Bí thư Nguyễn Văn Nên: TPHCM đứng trước thời cơ, vận mệnh lịch sử

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 23/8, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định theo các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, sau sáp nhập, Đảng bộ UBND TPHCM gồm một bộ phận của Đảng bộ Dân - Chính - Đảng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Ban Cán sự Đảng UBND các tỉnh, thành trước đây. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ UBND TPHCM mới cần kế thừa các nhiệm vụ, chức năng của các tổ chức đảng trước đó và được áp dụng phù hợp với mô hình mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Xuân Đoàn).

“Vừa thực hiện sáp nhập, vừa ban hành quy định mới, tính toán cho bộ máy, tổ chức, cơ chế vận hành là điều không đơn giản. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, chúng ta đã hoàn thành, đồng thời nghiên cứu, phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ chính trị và quy định pháp luật, góp phần vào kết quả chung của TPHCM”, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đánh giá sau hơn 50 ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã từng bước phát huy hiệu quả việc phân cấp, phân quyền. Điều này đã tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động, linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Địa phương cũng đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ người dân, tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn mới.

Theo thống kê, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 90%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt hơn 95%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM nhận hoa chúc mừng từ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

"Cùng với những thành tựu có thể cân đong, đo đếm, thành phố còn đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Các kết quả đều rất đáng trân trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng, với quyết tâm năm nay tăng trưởng trên 8,5%, chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới", Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ rõ, thành phố còn nhiều hạn chế, vướng mắc, những việc chậm trễ, trì hoãn. Đảng bộ UBND TPHCM cần rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới để khắc phục, tìm kiếm giải pháp.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong đó, thành phố cần đặc biệt quan tâm đến những vấn đề mới phát sinh trong tổ chức bộ máy, quy chế, cơ chế vận hành; kịp thời phát hiện những vướng mắc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu năng, hiệu lực. Tinh thần chung là sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy vận hành theo cơ chế mới, TPHCM phải làm mọi việc tốt hơn.

"TPHCM đang đứng trước thời cơ, vận mệnh mới, mang tính lịch sử, với sứ mệnh tiên phong bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM yêu cầu Đảng bộ UBND thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tầm nhìn, đáp ứng yêu cầu vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Đảng bộ cần kiên quyết thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, dân chủ, vai trò nêu gương.

"Đảng bộ cần bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo phương châm "xây để chống", tích cực đẩy lùi tiêu cực. Thành phố cần xây dựng văn hóa liêm chính, đề cao lòng tự trọng, tinh thần tự quản, tự kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, trì trệ, không dám làm, ảnh hưởng đến kết quả chung", Bí thư Thành ủy TPHCM quán triệt.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, địa phương đã đi qua những giai đoạn khó khăn, có lúc tưởng như không thể hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Bài học quan trọng được đúc rút từ thực tiễn là giá trị không chỉ đến từ cá nhân lãnh đạo, mà nằm ở sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

"Đây là bài học quan trọng để TPHCM bước vào chặng đường mới, kỷ nguyên mới, tận dụng thời cơ vàng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân cả nước và sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.