Sau chuyến du lịch dài ngày, cặp đôi sốc khi thấy cảnh này ở phòng khách

Giữa tháng 8, anh Dương và vợ trở về nhà tại Vân Nam (Trung Quốc) sau chuyến du lịch kéo dài một tuần ở Côn Minh. Khi vừa mở cửa, cả hai tá hỏa khi phát hiện thấy một ổ rắn gồm 8 con rắn nhỏ đang bò khắp phòng khách.

Anh Dương cho biết, trước chuyến đi, hai vợ chồng đã đóng kín cửa cẩn thận. Suốt một tuần không có ai ra vào căn hộ, nên việc xuất hiện ổ rắn là điều bất thường.

Tổ rắn xuất hiện trong hộ gia đình khi gia chủ vắng nhà khoảng một tuần (Ảnh: News).

Ngay lập tức, cặp đôi vội vã rời khỏi nhà, gọi điện báo cảnh sát nhờ hỗ trợ.

Khi cảnh sát tiến hành kiểm tra, họ còn phát hiện thêm 2 con rắn nữa gồm một lớn và một nhỏ, ẩn nấp trong chậu hoa cảnh đặt ở phòng khách. Từ đó, lực lượng chức năng nhận định, có thể số rắn đã bò ra từ chậu cây này.

Số rắn nhanh chóng được nhân viên bắt rắn chuyên nghiệp tóm gọn. Đó là loài rắn nước không nọc độc.

Theo anh Dương, chậu hoa cảnh được anh đặt trên mạng ở Quảng Châu, vận chuyển tới nhà trước khi gia đình đi du lịch. Lúc nhận hàng, anh đã kiểm tra chậu hoa và không phát hiện thấy điều gì bất thường.

Lực lượng chức năng nhận định, có thể số rắn được nở ra từ trứng rắn lẫn trong đất của chậu cây cảnh (Ảnh: News).

Các chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng đất của chậu cây có chứa trứng rắn chưa nở. Loài rắn nước này thường sinh sống tại khu vực nơi chậu hoa cảnh được vận chuyển. Trong khoảng thời gian gia đình đi vắng, trứng rắn kịp nở thành con.

Phía cơ quan chức năng đã kiểm tra cả công ty vận chuyển và người bán hàng tại Quảng Châu nhưng chưa phát hiện ra sự khác thường. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, sự cố lần này cho thấy việc mua cây cảnh từ khu vực có nhiều động vật hoang dã có thể tiềm ẩn nguy cơ.