"Tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế 100% để được chữa bệnh đến lúc hết đời..."

Sáng sớm 23/8, bà Nguyễn Thị Lương Tôn (74 tuổi) đã được chồng đẩy xe lăn khó nhọc đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Bệnh viện TP Thủ Đức cũ, TPHCM), để chờ nhận những suất quà hỗ trợ trong lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và triển khai các hoạt động an sinh xã hội của đơn vị trên.

Vợ chồng bà Lương Tôn tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Ảnh: Hoàng Lê).

Chỉ vào vùng chân băng bó kín, bà Tôn nghẹn ngào kể, mình vừa phải phẫu thuật lần thứ 3 vì căn bệnh đái tháo đường gây biến chứng hoại tử, nhiễm trùng ở bàn chân. Ngoài ra, bà đã nhiều lần vào ra viện xử lý tình trạng hẹp van tim.

Mấy năm trước, chồng bà là ông Đoàn Văn Dũng cũng bị suy giảm sức khỏe nặng nề, khó khăn trong di chuyển sau một cơn tai biến. Kể từ đó, vợ chồng họ cầm cự sống dựa vào những đồng tiền làm mướn của đứa con trai. Nhưng càng ngày, bệnh tình của họ càng trầm trọng.

Người phụ nữ bật khóc kể hoàn cảnh khó khăn của mình (Ảnh: Hoàng Lê).

“Lần mổ gần nhất tốn đến mười mấy triệu đồng, không biết tôi còn cầm cự được đến lúc nào. Hôm nay được bệnh viện và tổ chức an sinh xem xét cho phiếu nhận hỗ trợ, vợ chồng tôi rất cảm ơn.

Giờ tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế chi trả 100% để được chữa bệnh đến lúc hết đời, không làm gánh nặng cho chồng con…”, bà Lương Tôn bật khóc.

Ngồi gần đó, bà Huỳnh Thị Thu (57 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cũng ngậm ngùi, khi cháu nội tên X. của bà mới 5 tuổi đã sống cùng chiếc xe lăn 2 năm qua.

Bà Thu nhớ lại, 2 năm trước khi đang khỏe mạnh, bé X. đột ngột lên cơn co giật, phải chuyển vào bệnh viện chuyên khoa Nhi điều trị, hôn mê suốt 26 ngày. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận bé mang một đột biến gen hiếm gặp, gây bệnh động kinh và biến chứng liệt nửa người.

Bà Huỳnh Thị Thu đưa cháu nội đến bệnh viện nhận quà (Ảnh: Hoàng Lê).

“Lúc đó, cháu tôi tưởng đâu không qua khỏi, may nhờ bác sĩ tiêm 12 mũi thuốc đặc trị mà bé sống sót. Mẹ bé X. bỏ đi khi cháu 5 tháng tuổi, giờ cha bé làm nhân viên soát vé xe buýt nuôi con. Tôi những lúc rảnh cũng phải tranh thủ lượm ve chai kiếm thêm đồng nào, đỡ đồng đó.

Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, nên với tôi, chương trình hỗ trợ người nghèo của bệnh viện hôm nay rất ý nghĩa”, bà Thu nói trước khi cùng cháu bước lên khu vực nhận quà.

TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, đơn vị luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phong cách phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm.

TS.BS Vũ Trí Thanh trao quà hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo (Ảnh: Hoàng Lê).

Song song đó, Bệnh viện luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần trong sứ mệnh của mình. Chính vì vậy, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo bệnh nhân nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách được Bệnh viện duy trì trong nhiều năm qua.

Với sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền phường Tam Bình, Trung tâm An sinh xã hội Thủ Đức và sự chung tay của các nhà hảo tâm, các hoạt động an sinh của Bệnh viện ngày càng được mở rộng và thiết thực hơn, góp phần chia sẻ gánh nặng y tế và động viên tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn.