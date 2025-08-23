"Tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế 100% để được chữa bệnh đến lúc hết đời..."
(Dân trí) - “Lần mổ gần nhất tốn mười mấy triệu đồng, không biết tôi còn cầm cự được đến lúc nào. Giờ tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế 100% để chữa bệnh đến lúc hết đời”, cụ bà ngồi xe lăn bật khóc.
Sáng sớm 23/8, bà Nguyễn Thị Lương Tôn (74 tuổi) đã được chồng đẩy xe lăn khó nhọc đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Bệnh viện TP Thủ Đức cũ, TPHCM), để chờ nhận những suất quà hỗ trợ trong lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và triển khai các hoạt động an sinh xã hội của đơn vị trên.
Chỉ vào vùng chân băng bó kín, bà Tôn nghẹn ngào kể, mình vừa phải phẫu thuật lần thứ 3 vì căn bệnh đái tháo đường gây biến chứng hoại tử, nhiễm trùng ở bàn chân. Ngoài ra, bà đã nhiều lần vào ra viện xử lý tình trạng hẹp van tim.
Mấy năm trước, chồng bà là ông Đoàn Văn Dũng cũng bị suy giảm sức khỏe nặng nề, khó khăn trong di chuyển sau một cơn tai biến. Kể từ đó, vợ chồng họ cầm cự sống dựa vào những đồng tiền làm mướn của đứa con trai. Nhưng càng ngày, bệnh tình của họ càng trầm trọng.
“Lần mổ gần nhất tốn đến mười mấy triệu đồng, không biết tôi còn cầm cự được đến lúc nào. Hôm nay được bệnh viện và tổ chức an sinh xem xét cho phiếu nhận hỗ trợ, vợ chồng tôi rất cảm ơn.
Giờ tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế chi trả 100% để được chữa bệnh đến lúc hết đời, không làm gánh nặng cho chồng con…”, bà Lương Tôn bật khóc.
Ngồi gần đó, bà Huỳnh Thị Thu (57 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cũng ngậm ngùi, khi cháu nội tên X. của bà mới 5 tuổi đã sống cùng chiếc xe lăn 2 năm qua.
Bà Thu nhớ lại, 2 năm trước khi đang khỏe mạnh, bé X. đột ngột lên cơn co giật, phải chuyển vào bệnh viện chuyên khoa Nhi điều trị, hôn mê suốt 26 ngày. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận bé mang một đột biến gen hiếm gặp, gây bệnh động kinh và biến chứng liệt nửa người.
“Lúc đó, cháu tôi tưởng đâu không qua khỏi, may nhờ bác sĩ tiêm 12 mũi thuốc đặc trị mà bé sống sót. Mẹ bé X. bỏ đi khi cháu 5 tháng tuổi, giờ cha bé làm nhân viên soát vé xe buýt nuôi con. Tôi những lúc rảnh cũng phải tranh thủ lượm ve chai kiếm thêm đồng nào, đỡ đồng đó.
Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, nên với tôi, chương trình hỗ trợ người nghèo của bệnh viện hôm nay rất ý nghĩa”, bà Thu nói trước khi cùng cháu bước lên khu vực nhận quà.
TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, đơn vị luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phong cách phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm.
Song song đó, Bệnh viện luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần trong sứ mệnh của mình. Chính vì vậy, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo bệnh nhân nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách được Bệnh viện duy trì trong nhiều năm qua.
Với sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền phường Tam Bình, Trung tâm An sinh xã hội Thủ Đức và sự chung tay của các nhà hảo tâm, các hoạt động an sinh của Bệnh viện ngày càng được mở rộng và thiết thực hơn, góp phần chia sẻ gánh nặng y tế và động viên tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn.
Căn cứ quyết định của UBND TPHCM về việc đổi tên “Bệnh viện thành phố Thủ Đức” thành “Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức” trực thuộc Sở Y tế TPHCM, từ ngày 23/8, Bệnh viện chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.
Việc thay đổi logo nằm trong lộ trình đồng bộ hóa hệ thống nhận diện sau khi đổi tên. Logo mới không chỉ đơn thuần là sự thay đổi hình ảnh mà còn thể hiện định hướng chiến lược: Hiện đại hóa dịch vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường gắn kết với cộng đồng.
“Logo mới là minh chứng cho quyết tâm đổi mới của chúng tôi, không chỉ về hình ảnh mà còn về chất lượng và trách nhiệm đối với người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của cộng đồng”, TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhấn mạnh.
Trong buổi giới thiệu bộ nhận diện mới, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người cao tuổi và hộ khó khăn tại phường Tam Bình. Chương trình sẽ tiếp tục thực hiện cho 600 người cao tuổi và hộ khó khăn tại phường Hiệp Bình và phường Thủ Đức sau đó, với tổng kinh phí 270 triệu đồng.
Ngoài ra, Bệnh viện còn có các hoạt động khác như “Bữa trưa hạnh phúc”, cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân…