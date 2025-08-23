Con trai trưởng nhóm Bức Tường: Không dựa vào cha, tự lập nghiệp ở Mỹ

Quyết định khởi nghiệp âm nhạc ở thị trường quốc tế, không dựa vào "cái bóng" nổi tiếng của người cha, cho thấy một hành trình độc lập bản lĩnh và khát khao khẳng định chất riêng của Nguyên Trần (SN 2002).

Sự ra đời của ca khúc đầu tay What’s the point? (tạm dịch: Vậy thì điều này có ý nghĩa gì?) không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc solo của Nguyên Trần mà còn mở ra câu chuyện thú vị về hành trình của một tài năng trẻ sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc.

Dòng máu âm nhạc được thừa hưởng từ cha và Bức Tường

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Nguyên Trần vừa ra mắt ca khúc đầu tay "What's the point?".

Nguyên Trần sớm bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc từ khi còn bé. Guitarist Trần Tuấn Hùng, trưởng ban nhạc Bức Tường, chia sẻ sự ngạc nhiên khi chứng kiến con trai mình, từ những năm lớp 7, đã say mê hàng giờ liền xem các video trình diễn của những ban nhạc rock kỳ cựu thế giới như Pink Floyd, Queen, Mark Knopfler hay Nirvana.

"Tôi quan sát con, phần vì nó là con tôi, phần vì thấy điều này khá hiếm gặp ở những cậu bé cùng tuổi nó, vốn thường chỉ quan tâm đến nhạc trẻ hay K-pop. Đó là một sự ngạc nhiên lớn đối với tôi. Tôi đã nghĩ, liệu có phải là một sự ảnh hưởng vô thức từ mình không?", tay chơi guitar Trần Tuấn Hùng tâm sự.

Anh Trần Tuấn Hùng - trưởng ban nhạc rock Bức Tường (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Hùng nhận thấy sở thích âm nhạc của Nguyên đến rất tự nhiên, như một phần của môi trường sống. "Giống như việc tôi thích đội bóng Arsenal, Nguyên cũng một cách vô thức rồi cũng thích Arsenal. Âm nhạc cũng vậy, bố nghe nhạc rock thì con cũng tự nhiên thích nhạc rock thôi", anh Hùng kể.

Từ nhỏ, Nguyên Trần đã ngấm dòng máu đam mê âm nhạc. Nguyên cũng tập chơi đàn trước cả khi biết cầm bút. Sau đó không ít lần cậu bé được theo chân cha và nhóm Bức Tường đi biểu diễn trong Nam ngoài Bắc, thậm chí đã có những lần cùng nhóm chơi nhạc trước hàng nghìn khán giả.

Nguyên Trần thẳng thắn thừa nhận rằng dấu ấn của Bức Tường và người cha tài năng đã tác động sâu sắc đến anh. "Tôi đã nghe nhạc của cha và Bức Tường từ trong bụng mẹ", Nguyên hóm hỉnh chia sẻ.

Nguyên Trần (bên trái) được cha anh, guitarist Trần Tuấn Hùng (bên phải) dẫn dắt vào con đường âm nhạc từ khi còn nhỏ.

Những kỷ niệm gắn bó với Bức Tường không chỉ là cảm hứng mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Nguyên Trần.

Ít ai biết, Nguyên đã tham gia hỗ trợ nhóm nhạc rock huyền thoại sản xuất bản demo cho 2 album gần đây: Con đường không tên (2020) và Cân bằng (2023). Sau đó, anh có nhiều cơ hội được đứng trên sân khấu biểu diễn cùng Bức Tường.

Trần Tuấn Hùng và gia đình luôn ủng hộ 2 người con (Nguyên Trần là anh cả) theo đuổi đam mê một cách hết mình, nhưng đi kèm với trách nhiệm.

"Tôi và gia đình luôn ủng hộ các con được sống hết mình với đam mê, miễn là phải làm cho ra làm và có trách nhiệm với bản thân cũng như với xã hội", anh Hùng khẳng định.

Nguyên Trần (bên phải) từng theo cha (bên trái) và Bức Tường đi trình diễn ở nhiều nơi từ khi còn là học sinh cấp 3.

Chính triết lý này đã góp phần định hình con đường của Nguyên, khuyến khích anh không chỉ tự do sáng tạo mà còn phải có trách nhiệm với sản phẩm và lựa chọn của mình.

Nghệ sĩ Việt ra mắt trên đất Mỹ

Việc là con trai của một biểu tượng âm nhạc như Trần Tuấn Hùng vừa là động lực, vừa là áp lực đối với Nguyên Trần. "Tôi có áp lực. Đó là kiểu áp lực mà khi tôi đi đến đâu thì người ta cũng sẽ gắn tên tôi với guitarist Trần Tuấn Hùng hoặc là Bức Tường", Nguyên chia sẻ.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng coi đây là một lợi thế: "Khi mà những nghệ sĩ trẻ khác bắt đầu thì không có sự hỗ trợ từ nghệ sĩ lớn như các thành viên của Bức Tường. Tôi có được điều này thì tôi phải cảm thấy vui vẻ chứ" (cười).

Nguyên Trần trong lễ tốt nghiệp ngành Truyền thông và Sản xuất Âm nhạc tại Đại học Denison, Ohio, Mỹ.

Anh tự tin rằng âm nhạc của mình đủ chất riêng, đủ khác biệt để tách biệt khỏi phong cách của thế hệ cha chú.

Con đường khởi nghiệp âm nhạc ở Mỹ là một lựa chọn táo bạo, bởi thị trường này đầy cạnh tranh và đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn.

"Nếu tôi phát triển ở Việt Nam với những mối quan hệ sẵn có thì rất dễ để tôi tìm kiếm được những cơ hội. Nhưng tôi muốn chọn đi một con đường mà rõ ràng là tôi mất đi lợi thế lớn nhất của mình, nhưng lại là trải nghiệm đáng quý nhất của tuổi trẻ, cho dù là thành công hay thất bại", Nguyên Trần thẳng thắn.

Lý do đằng sau quyết định này là khát vọng được thử thách bản thân và khám phá những giới hạn mới. "Tôi nghĩ rằng Việt Nam là một ngôi nhà để trở về. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua việc phát triển ở Việt Nam. Nhưng khi tôi được đào tạo chuyên nghiệp tại Mỹ, đang sống ở ngay trung tâm của ngành âm nhạc và giải trí thế giới, thì tại sao lại không làm điều gì đó?", Nguyên bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp ngành Truyền thông và Sản xuất Âm nhạc tại Đại học Denison, Ohio, Mỹ, Nguyên Trần hiện đang sinh sống và làm việc tại Los Angeles, "thủ phủ" ngành giải trí của thế giới. Môi trường mới đã mở rộng tầm nhìn âm nhạc của anh, giúp anh tiếp xúc với nhiều thể loại và phong cách khác nhau.

"Khi học đại học, tiếp xúc với nhiều người hơn, tôi bắt đầu nghe nhiều hơn, nghe tất cả các thể loại nhạc. Dần dần tôi đã định hình cho mình một phong cách âm nhạc riêng, pha trộn giữa pop và rock", Nguyên chia sẻ.

Nguyên Trần tin rằng, nếu có thể thành công ở một thị trường khắc nghiệt như Mỹ, anh sẽ làm được những điều tương tự ở Việt Nam. Với việc ra mắt ca khúc đầu tay sau khi hợp tác với một hãng thu âm tại Mỹ, Nguyên Trần đã bước đầu tìm thấy sự tự do và con đường riêng.

Trước khi xuất hiện tại những buổi biểu diễn quy mô sinh viên ở trường đại học, hay trên đường phố Mỹ, Nguyên Trần từng chơi nhạc trong giới nhạc indie, nhạc rock ở Việt Nam.

Theo Nguyên Trần chia sẻ, sự nghiệp của anh ở Mỹ không khác gì việc "khởi nghiệp" một công ty, tự mình làm mọi thứ, tự mình tìm kiếm cơ hội trình diễn, gây dựng các mối quan hệ trong nghề.

Sự ra mắt của What's the point? đánh dấu bước chân đầu tiên của Nguyên Trần. Anh sẽ bắt đầu với những sân khấu nhỏ tại Los Angeles để trình diễn các ca khúc của chính mình.

Với giai điệu guitar giàu cảm xúc và ca từ tự sự bằng tiếng Anh, ca khúc khắc họa cảm giác cô đơn giữa đám đông, khi ta tưởng như có đủ mọi điều kiện để hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng.

"Los Angeles cho tôi ánh sáng, biển xanh và sự sôi động, nhưng cũng chính nơi đây tôi nhận ra sự cô đơn rõ hơn bao giờ hết, cùng với đó là nỗi nhớ nhà, nhớ Việt Nam", Nguyên tâm sự.

Việc Nguyên chọn viết lời bài hát bằng tiếng Anh cho What's the point? không chỉ là vì tham vọng vươn ra quốc tế, mà chủ yếu là vì "ngôn ngữ này giúp anh truyền đạt cảm xúc của ca khúc này tốt nhất. Anh khẳng định vẫn sẽ viết nhạc bằng tiếng Việt trong tương lai.

Nguyên Trần (tên thật là Trần An Nguyên, SN 2002), là con trai đầu lòng của anh Trần Tuấn Hùng, trưởng nhóm nhạc rock Bức Tường. Nguyên Trần tốt nghiệp tại Mỹ chuyên ngành sản xuất âm nhạc, vừa ra mắt thị trường nước này với ca khúc What's the point?.

