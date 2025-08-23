Hòa Minzy nghẹn ngào khi nhắc đến ông nội vừa qua đời

Chiều 22/8 tại Hà Nội, sau buổi ra mắt tại TPHCM vào buổi sáng cùng ngày, ca sĩ Hòa Minzy tiếp tục giới thiệu MV Nỗi đau giữa hòa bình. Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc độc lập, mà còn là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh Mưa đỏ.

Hòa Minzy (giữa) chia sẻ tại buổi ra mắt MV "Nỗi đau giữa hòa bình" tối 22/8 tại Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi ra mắt, Hòa Minzy chia sẻ, cô xem MV như một sự tri ân dành cho những mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời là món quà gửi tới người ông quá cố - Thiếu tá Nguyễn Văn Ki - một cựu chiến binh từng tham gia nhiều chiến dịch lớn của quân đội.

Theo Hòa Minzy, tình yêu nước nồng nàn trong cô một phần được nuôi dưỡng từ truyền thống gia đình, từ niềm tự hào là cháu của một người anh hùng. Cô cũng chia sẻ rằng, lẽ ra tại buổi họp báo, ông nội sẽ có mặt để chứng kiến niềm vui của cháu gái. Tuy nhiên, ông nội nữ ca sĩ đã qua đời ít ngày vì bệnh tuổi già.

“Hôm nay, lẽ ra ông nội sẽ ngồi đây đầy tự hào, chứng kiến niềm vui vì MV ý nghĩa. Thường ngày, ông vẫn hay cười hiền và động viên tôi rằng “bà con quê mình tự hào lắm, ai cũng khen con ạ”.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc đáng nhớ này, ông đã không còn có thể nói lời nào…”, Hòa Minzy nghẹn ngào nói. Sau chương trình, nữ ca sĩ đã lập tức trở về quê để chịu tang...

Nữ ca sĩ nghẹn ngào khi nhắc tới ông nội vừa qua đời (Ảnh: Ban tổ chức).

Nỗi đau giữa hòa bình do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện với bối cảnh ở Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Ê-kíp dùng một số phân cảnh trong phim Mưa đỏ lồng ghép vào video để nói về sự tàn khốc của chiến tranh. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, sau gần 1 tuần tìm hiểu, xem phim để nuôi mạch cảm xúc.

Không đi theo toàn bộ mạch truyện chính của Mưa đỏ, Hòa Minzy và ê-kíp chọn một lát cắt riêng để làm nhạc phim, câu chuyện hậu phương của đội trưởng Tạ (diễn viên Nam Phương thủ vai).

Trong MV, NSND Như Quỳnh vào vai người mẹ, còn Hòa Minzy hóa thân thành người vợ mang bầu, bùi ngùi tiễn chồng ra chiến trường. Năm tháng dần trôi, khi đứa con tròn 3 tuổi, cả gia đình ra đầu làng đón Tạ, nhưng thay vì niềm vui hội ngộ, đồng đội lại mang về tin anh đã hy sinh nơi chiến trường...

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Hòa Minzy xúc động cho biết Nỗi đau giữa hòa bình là “nút thắt cảm xúc” trong hành trình nghệ thuật của cô.

“Tôi may mắn và biết ơn khi được đạo diễn Đặng Thái Huyền cho phép sử dụng những thước phim Mưa đỏ. Nhờ vậy, nhiều khán giả không có điều kiện đến rạp vẫn có thể hình dung sự khốc liệt của 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị.

Ý tưởng sáng tạo của MV xuất phát từ phân cảnh nhân vật Tạ hy sinh trong phim. Tôi muốn tái hiện hình ảnh người vợ mang bầu sinh con cùng lúc chồng hy sinh. Đó là thông điệp: Độc lập đổi bằng xương máu, hòa bình đổi bằng nỗi đau”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Hòa Minzy cũng tiết lộ, nhân vật người vợ được cô lấy cảm hứng từ chính người mẹ ruột - người từng mang bầu nhưng vẫn làm việc ngoài đồng cho tới tháng cuối cùng - để tái hiện hình ảnh người phụ nữ kiên cường, lặng lẽ hy sinh nơi hậu phương.

Hòa Minzy trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn, đến từ tỉnh Bắc Ninh tại buổi họp báo (Ảnh: Ban tổ chức).

Cảm xúc ấy cũng được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả ca khúc - chứng kiến trọn vẹn. Anh kể lại, trong lúc thu âm, Hòa Minzy nhiều lần bật khóc. Có đoạn cao trào, cô gục xuống ôm mặt khiến cả phòng thu lặng đi.

“Không chỉ tôi mà cả ê-kíp đều rơi nước mắt. Sự rung động chân thành của Hòa Minzy khiến tác phẩm có thêm sức nặng”, Nguyễn Văn Chung nói.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hành trình để viết nên Nỗi đau giữa hòa bình không hề dễ dàng. Anh thú nhận, ban đầu khá do dự khi nhận lời viết nhạc phim Mưa đỏ.

“Tôi không sinh ra trong chiến tranh, sợ rằng mình không thể viết chân thật. Nhưng khi tận mắt xem những thước phim tư liệu và cảm nhận nỗi đau của những người mẹ, tôi như được thôi thúc phải cầm bút. Và khi giai điệu cùng ca từ vang lên, tôi tin rằng đó là điều cần được nói ra”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch.

“Ban đầu có vài người góp ý rằng tựa đề Nỗi đau giữa hòa bình hơi nặng nề trong thời bình, nhưng tôi và Hòa Minzy vẫn quyết tâm giữ lại. Bởi hòa bình không tự nhiên mà có, phải đánh đổi bằng rất nhiều hy sinh. Nếu vì niềm vui của hòa bình mà chối bỏ nỗi đau ấy, chúng ta sẽ thấy áy náy. Tôi viết bài này bằng cảm xúc dành cho mẹ mình và bao bà mẹ Việt Nam anh hùng, không dựa theo phim”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói thêm.

Sự kiện ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình còn có sự tham dự đặc biệt của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn, đến từ tỉnh Bắc Ninh. Sinh năm 1925, năm nay tròn 100 tuổi, bà là minh chứng sống về sự hy sinh cao cả của những người mẹ Việt Nam trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.