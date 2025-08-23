Phiten - Công nghệ Nhật Bản mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe thể thao

Phiten định hình dấu ấn riêng, bằng việc trở thành thương hiệu đồng hành cùng nhiều vận động viên và nhà vô địch trên hành trình thi đấu.

3 đại sứ thương hiệu Phiten Vietnam (Ảnh: Phiten Vietnam).

Đồng hành cùng thể thao phong trào

Nhiều vận động viên chạy bộ, pickleball, bóng bàn hay golf … đã không còn xa lạ với những khu phục hồi năng lượng mang logo Phiten tại các giải đấu.

Phiten Vietnam trao thưởng cho vận động viên bóng bàn quốc gia đạt thành tích tại Sea Games 32 (Ảnh: Phiten Vietnam).

Trong thời gian gần đây, thương hiệu này đã đồng hành cùng 9 giải marathon, 3 giải pickleball, 3 giải bóng bàn, 4 giải golf (tiêu biểu như giải Golf IGC, Autumn Tournament Chau Duc Golf 2023, Seven Golf Tournament 2024, hỗ trợ và tiếp sức cho các vận động viên trong trận đấu), tài trợ cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 32…

Vận động viên Golf Nguyễn Ngọc Khánh - đại sứ Phiten Vietnam (Ảnh: Phiten Vietnam).

Con số này không chỉ nói lên quy mô, mà còn cho thấy chiến lược Phiten tiếp cận nhiều cấp độ thể thao, từ đỉnh cao đến phong trào, sân chơi cộng đồng.

Phiten không xuất hiện ồ ạt trên các phương tiện truyền thông, mà chọn cách hiện diện một cách thiết thực nhất ở vạch đích, nơi các vận động viên cần được phục hồi nhiều nhất.

Từ Giải marathon quốc tế TPHCM Techcombank với 18.000 vận động viên được hỗ trợ, đến các giải chạy vì cộng đồng như Pink Run “Chạy vì người tôi yêu” (nâng cao nhận thức ung thư vú), đồng hành cùng đội ngũ y tế ở giải chạy Răng Hàm Mặt, hay sắp tới đây là giải Run for The Heart 2025 (gây quỹ cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh), Phiten luôn sẵn sàng đồng hành.

Phiten tài trợ vật phẩm Techcombank HCM City International Marathon 2024 (Ảnh: Phiten Vietnam).

Phiten đã mang đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (giá trị CSR) cho cộng đồng, thông qua hoạt động thư giãn, phục hồi.

Triết lý 42 năm kết tinh từ Kyoto (Nhật Bản)

Phiten ra đời vào ngày 4/10/1983 tại Kyoto (Nhật Bản), bởi nhà sáng lập Yoshihiro Hirata. Xuất thân là một chuyên gia về liệu pháp tự nhiên, nhà khoa học Yoshihiro Hirata nhận thấy một nhu cầu cấp thiết là hỗ trợ cơ thể con người trong các hoạt động hàng ngày và thể thao.

Nhà sáng lập Phiten - ông Yoshihiro Hirata (Ảnh: Phiten Vietnam).

Từ đó, một ý tưởng mang tên công nghệ Aqua Metal (một quy trình giúp phân tách titan, vàng, bạc, platinum, palladium thành các hạt nano và hòa tan chúng vào vật chất) ra đời. Mục tiêu là cải thiện dòng điện sinh học tự nhiên của cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm mệt mỏi và tăng cường hiệu suất. Triết lý cốt lõi của Phiten là “cân bằng cơ thể để đạt đỉnh cao”, một sự giao thoa độc đáo giữa khoa học hiện đại và triết lý cân bằng của phương Đông.

Từ chỗ chỉ được tin dùng bởi các vận động viên golf, vận động vi bóng chày ở Nhật đến các tay vợt bóng bàn, cầu lông nổi tiếng thế giới… Phiten đã vươn ra toàn cầu, chinh phục thị trường Mỹ vào năm 1998, hợp tác với các đội tuyển Olympic Nhật Bản và hiện đã có mặt tại hơn 40 quốc gia.

Chiến lược “3 thế hệ” và cam kết cho tương lai thể thao Việt Nam

Ngày 20/8, Phiten đã ký kết hợp đồng đại sứ thương hiệu với ba gương mặt thuộc ba thế hệ với những hành trình khác nhau, đại diện cho từng chặng đường thể thao. Đây là bước đi chiến lược, cho thấy tầm nhìn sâu sắc của Phiten tại Việt Nam.

Đại diện thương hiệu đầu tiên Hồ Anh Triết, vận động viên kiêm huấn luyện viên pickleball, đại diện cho sự năng động, cống hiến và xây dựng cộng đồng. Với sự đồng hành của Phiten từ năm 2024, anh duy trì được phong độ và thể lực cân bằng.

Đại diện thứ hai là Đặng Lê Trung, hình ảnh gắn liền với sự bền bỉ. Anh là cựu tuyển thủ bóng bàn quốc gia, người đã có 10 năm gác lại sự nghiệp để theo đuổi tri thức và rồi trở lại mạnh mẽ với pickleball, là hiện thân cho ý chí kiên cường. Phiten chọn anh vì câu chuyện của anh cộng hưởng với sứ mệnh “sống bền bỉ” mà Phiten theo đuổi.

Đặng Lê Trung - Đại sứ thương hiệu của Phiten Việt Nam (Ảnh: Phiten Vietnam).

Đại diện thứ ba là vận động viên sinh năm 2014 Nguyễn Minh Triết, thế hệ trẻ cho tương lai. Đây là sự cam kết dài hạn của Phiten, đầu tư và bảo vệ sức khỏe cho một tài năng trẻ ngay từ những bước đầu, góp phần xây dựng một thế hệ vận động viên Việt Nam tương lai, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn được trang bị nền tảng thể chất tốt nhất.

Phiten Vietnam chọn đồng hành cùng 3 cá tính này, không vì danh hiệu, mà là vì câu chuyện: Thể thao không chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp, mà dành cho tất cả những ai khao khát sống khỏe, sống cân bằng và bùng nổ.

Thông tin hệ thống Phiten Vietnam

Website: https://phiten.vn/

Hotline: 03533 00088

Showroom tại TPHCM: TTTM Takashimya và NOWZONE.

Chuỗi hệ thống siêu thị: Glam Beautique (Aeon Mall), Matsukiyo Vietnam, Hachi Hachi, và đại lý/CH thể thao toàn quốc,...

Sàn thương mại điện tử: Lazada, Shopee, Tiktokshop, Tiki.