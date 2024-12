Người trẻ khoe dáng gợi cảm, đeo túi 35 triệu đồng đi xem "Anh trai say hi"

Chiều 7/12, khá đông bạn trẻ Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) tập trung tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự đêm nhạc Anh trai say hi.

Bên cạnh việc thưởng thức sự kiện âm nhạc, nhiều người hâm mộ không quên "lên đồ" cá tính, trang điểm lấp lánh, sẵn sàng gặp mặt các "anh trai" trên sân khấu lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời tiết Hà Nội vào khoảng 19 độ nhưng gu thời trang của khán giả vô cùng đa dạng. Trong đó, phong cách gợi cảm, quyến rũ chiếm ưu thế.

Đối với hội "eo thon", áo croptop là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ, đặc biệt khi tham dự các sự kiện gặp gỡ thần tượng. Thời tiết Hà Nội đang 19 độ nhưng không thể cản trở Trà My (SN 2002) thể hiện cá tính với mẫu váy cúp ngực quyến rũ.

Cũng giống Trà My, Nguyễn Ngọc Mai Anh (SN 2000, Hà Nội) quyết tâm diện trang phục gợi cảm, bất chấp thời tiết Hà Nội trở lạnh. Bộ trang phục có giá 800.000 đồng. Cô đã mất khoảng hai tiếng để chuẩn bị cho phần trang điểm, làm tóc.

Mai Anh chọn mẫu áo corset (áo nịt ngực) với chất liệu ren xuyên thấu kết hợp cùng chân váy ngắn màu trắng vì cảm thấy thoải mái và phù hợp với concept (ý tưởng chủ đạo) hôm nay.

Giới trẻ Hà thành diện đồ gợi cảm bất chấp thời tiết 19 độ (Video: Tiến Bùi - Mai Chi - Cẩm Tiên).

Nguyễn Duyên (SN 2000, Hà Nội) xuất hiện tại Sân vận động Mỹ Đình với phong cách thời trang đậm chất hiphop. Cô nàng lựa chọn mẫu bodysuit (áo liền quần bó sát) màu đen, kết hợp cùng quần denim ống rộng, tạo nên vẻ ngoài vừa mạnh mẽ, vừa cuốn hút.

"Nguồn cảm hứng chính cho phong cách này đến từ rapper HIEUTHUHAI - thần tượng của mình. Mẫu quần đến từ một local brand (thương hiệu nội địa) có giá khoảng 490.000 đồng", cô chia sẻ.

Hà Thu (25 tuổi, Hà Nội) tiết lộ, trang phục xem concert (đêm nhạc) của cô lấy ý tưởng từ MV Mantra của Jennie (Blackpink). Cô mặc áo croptop (áo dáng ngắn) kết hợp cùng kiểu chân váy bí ngô có họa tiết nơ nổi bật.

Tổng thể trang phục của Hà Thu đều đến từ thương hiệu Việt và có mức giá khoảng một triệu đồng/món.

Quang Hùng (SN 2006, Hà Nội) quyết định hóa trang thành thần tượng Rhyder với màu tóc nhuộm xanh nổi bật. Phụ kiện trang trí mặt của nam sinh được lên ý tưởng trước một tháng và làm thủ công trong 3 tiếng.

Vũ Thanh Vân (SN 2010, bên trái) và Vũ Nguyễn Khánh An (SN 2010) tự phối trang phục đi xem Anh trai say hi. Khánh An chọn mẫu váy trắng đơn giản kết hợp cùng áo khoác lông và điểm nhấn là mẫu Gucci Horsebit 1955 Mini có giá khoảng 35 triệu đồng.

"Phần trang điểm, làm tóc đều được chúng mình tìm hiểu trước từ đêm nhạc ở TPHCM. Mẹ là người đưa ra nhận xét và điều chỉnh lại cho phù hợp nhất", nữ sinh 14 tuổi chia sẻ.

Nhiều fan (người hâm mộ) liên tục lăng xê các xu hướng thời trang đang thịnh hành. Đa số bạn nữ lựa chọn diện chân váy ngắn, áo khoác da phối với giày boots thấp, giày thể thao để dễ di chuyển.

Một số người hâm mộ quyết định diện trang phục truyền thống Việt Nam kết hợp cùng nón lá để tạo điểm nhấn.

Một số bạn trẻ diện trang phục mùa đông ấm áp vẫn nổi bật với phong cách, màu sắc tươi trẻ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam