Phim “Mưa đỏ” lập kỷ lục, thu 46 tỷ đồng sau ngày đầu công chiếu

Mưa đỏ là tác phẩm điện ảnh tái hiện 81 ngày đêm ác liệt trấn giữ Thành cổ Quảng Trị của bộ đội giải phóng năm 1972, hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo số liệu từ Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập - bộ phim đã thu về 43 tỷ đồng tính đến 23h45 ngày 22/8, bao gồm ngày chiếu đầu tiên và suất chiếu sớm (sneak show) tối 21/8. Và tính đến 10h ngày 23/8, phim "Mưa đỏ" đã đạt doanh thu 46 tỷ đồng.

Con số này vượt trội so với Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, vốn đạt hơn 30 tỷ đồng khi ra mắt đầu tháng 4.

Cụ thể, riêng suất chiếu sớm tối 21/8, Mưa đỏ đã thu được 20 tỷ đồng, bao gồm cả vé đặt trước cho các ngày sau. Đến chiều 22/8, doanh thu tích lũy đạt hơn 28,6 tỷ đồng, với 136.563 vé được bán ra trên tổng số 4.322 suất chiếu toàn quốc.

Trước đó, từ chiều 20/8, dù chưa chính thức khởi chiếu, phim đã thu về 8,7 tỷ đồng từ lượng vé bán trước. Tỷ lệ lấp đầy tại một số cụm rạp trung tâm đạt hơn 80%, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ từ khán giả.

Phim hiện dẫn đầu phòng vé, bỏ xa các tác phẩm đang chiếu cùng thời điểm như: Demon Slayer: Thanh gươm diệt quỷ - bom tấn hoạt hình Nhật Bản - với khoảng 1.500 suất chiếu, hay Shin: Cậu bé bút chì chỉ gần 500 suất chiếu.

Trong khi đó, Mang mẹ đi bỏ - dự án hợp tác Việt - Hàn - bị đẩy xuống vị trí thứ 4 sau 22 ngày công chiếu, với tổng doanh thu hơn 167 tỷ đồng.

Mưa đỏ không chỉ thống trị doanh thu mà còn trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo Social Trend, từ đầu tháng 8 đến nay, phim chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về lượt thảo luận.

Cụ thể, trong giai đoạn 5-11/8, phim đứng thứ 2 bảng xếp hạng hạng mục Phim ảnh với 86.610 lượt thảo luận. Từ 12-18/8, con số tăng vọt lên 168.610 lượt, tăng 194% và dẫn đầu bảng.

Chỉ từ 15h ngày 21/8 đến 15h ngày 22/8, phim nhận hơn 31.110 lượt thảo luận và hơn 360.410 lượt tương tác.

Theo Moveek ( trang thông tin cung cấp các bài viết giới thiệu và đánh giá các bộ phim được trình chiếu), từ nay đến kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Mưa đỏ gần như không có đối thủ xứng tầm.

Với đà tăng trưởng hiện tại, phim hoàn toàn có thể cán mốc 100 tỷ đồng nhanh hơn Địa đạo. Có ý kiến từ giới quan sát cho rằng, phim sẽ đạt 150 tỷ đồng sau tuần công chiếu đầu tiên, thậm chí hướng tới kỷ lục 300 tỷ đồng - con số chưa từng có với phim đề tài chiến tranh, lịch sử tại Việt Nam.

NSƯT Đặng Thái Huyền - Thượng tá Điện ảnh Quân đội Nhân dân, đạo diễn phim Mưa đỏ - bày tỏ lòng biết ơn trước sự đón nhận của khán giả.

Chị nói: "Chúng tôi xem đây không chỉ là một bộ phim mà còn là nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Ê-kíp đã cố gắng 200% sức lực nên không còn gì tiếc nuối”.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền từng cho biết, lần đầu tiếp cận kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng năm 2012-2013, và ngay từ những trang đầu tiên, chị đã đọc một mạch không dừng, nước mắt không ngừng rơi.

Có những chi tiết - như cảnh các chiến sĩ vượt sông giữa làn pháo kích, chỉ kịp gọi “Mẹ ơi! Vợ ơi!” trước khi chìm vào dòng nước - khiến chị không thể cầm lòng, dù ngay trong quá trình ghi hình.

Quá trình quay phim tại Quảng Trị diễn ra giữa thời tiết khắc nghiệt, mưa gió triền miên, nhưng cả ê-kíp và các lực lượng phối hợp không ai nản chí.

“Dù khó khăn đến mấy, tất cả đều một lòng thực hiện bộ phim bằng tất cả sự trân trọng, bởi đây không chỉ là một kỷ niệm, mà là cảm xúc sẽ theo chúng tôi đi đến hết cuộc đời”, nữ đạo diễn bộc bạch.

Mưa đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn, Đại tá Chu Lai, từng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016.

Phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất phối hợp Galaxy Studio phát hành, tái hiện chiến trường Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972 - nơi hàng vạn chiến sĩ trẻ tuổi ngã xuống trong điều kiện khốc liệt.

Song song với trận chiến ác liệt bên bờ Thạch Hãn, phim còn mở rộng bối cảnh sang bàn đàm phán Paris, cho thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa chiến sự và cục diện ngoại giao.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Đặng Huy Cường - sinh viên ngành âm nhạc, con trai một cựu binh chống Pháp, anh trai là liệt sĩ.

Dù được chọn đi du học, Cường tình nguyện ra chiến trường, nơi anh gặp nhiều người lính đến từ các miền quê, tầng lớp khác nhau: Tiểu đội trưởng Tạ, chiến sĩ Sen, Bình Vẩu - cựu sinh viên mỹ thuật, Hải Gù - công nhân điện nước, và Tú - chàng lính trẻ mới 16 tuổi.

Họ cùng nhau viết nên bản anh hùng ca tuổi trẻ, nơi “mưa đỏ” là ẩn dụ cho máu đào của thế hệ đã hiến dâng cho độc lập dân tộc.

Phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Hứa Vĩ Văn, Đinh Thúy Hà, cùng các gương mặt trẻ Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Phương Nam, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Hoàng Long, Minh Thuấn… Đặc biệt, sự tham gia của ca sĩ Hòa Minzy trong vai khách mời cũng gây tò mò cho khán giả trẻ.

Ngay từ những suất chiếu đầu tiên, Mưa đỏ nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - “cha đẻ” Địa đạo - cho rằng, phim có nhiều khoảnh khắc xúc động, thậm chí khó dàn dựng hơn tác phẩm của anh bởi quy mô hoành tráng và mức độ khốc liệt. “Ê-kíp đã thành công trong việc tái hiện giai đoạn bi tráng của dân tộc”, anh nhận định.

Không chỉ các nhà làm phim, những cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia trận đánh Quảng Trị cũng nghẹn ngào khi xem phim.

Đại tá Nguyễn Văn Hợi - Trưởng Ban Liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo - xúc động chia sẻ: “Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện.

Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt. Thành cổ mỗi chiều rộng 500m, mà Tiểu đoàn chúng tôi nằm lại hơn 1000 người. Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật. Cảm ơn Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho Mưa đỏ, để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng ấy một lần nữa”.

Trong khi đó, khán giả trẻ cũng bày tỏ sự đồng cảm với tinh thần và thông điệp bộ phim. Trên nhiều diễn đàn, không ít bạn trẻ viết rằng Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim chiến tranh, mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh của thế hệ đi trước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Bên cạnh lời khen, phim cũng nhận góp ý về diễn xuất, sự liên kết giữa diễn biến chiến trường Quảng Trị và chính trường Paris - một cuộc đối đầu không khoan nhượng.

So sánh với Mùi cỏ cháy, tác phẩm tiền bối, một số ý kiến cho rằng Mưa đỏ cần thêm chiều sâu ở một số khía cạnh.

Những năm gần đây, dòng phim chiến tranh Việt Nam được khán giả quan tâm hơn.

Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn hồi tháng 2/2024 tạo "cơn sốt" săn vé, thu 21 tỷ đồng và hòa vốn sau 3 tháng, dù chỉ phát hành ở một số rạp Nhà nước - hiện tượng "chưa từng có" theo Cục Điện ảnh.

Địa đạo xoay quanh những người lính ở "đất thép thành đồng" Củ Chi, ra mắt dịp 30/4, thu 172 tỷ đồng sau hơn 1 tháng, với mốc 100 tỷ đồng sau hơn một tuần và 170 tỷ đồng ngày 5/5.

Mưa đỏ không chỉ là thành công thương mại mà còn mang giá trị nhân văn, ca ngợi sự hy sinh bất tử, đặt con người bình dị nhưng phi thường ở trung tâm lịch sử.

Với tinh thần trung thành nguyên tác, phim hứa hẹn sẽ "khuynh đảo" phòng vé dịp 2/9, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc.