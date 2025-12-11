Tịch thu chiếc Vespa của cô gái buông hai tay khi lái xe ở TPHCM

Liên quan đến clip cô gái điều khiển xe máy có hành vi buông 2 tay, vái lạy người khác, chiều 11/12, đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã mời nhân vật chính trong clip lên làm việc.

Công an làm việc với V. (Ảnh: Công an cung cấp).

Cô gái tên T.T.V. (21 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một, TPHCM) thừa nhận là người vi phạm luật giao thông trong clip. V. cho biết sự việc xảy ra vào tối 7/12. Chiếc xe máy Vespa do ba của cô đứng tên.

Đội CSGT Bình Triệu đã lập biên bản vi phạm hành chính hành vi buông 2 tay khi lái xe. Với lỗi này, V. bị tịch thu phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Cô gái buông hai tay khi đang lái xe (Ảnh: Cắt từ video).

Như báo Dân trí đưa tin, ngày 11/12, người dùng mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh một cô gái điều khiển xe Vespa chở bạn ngồi sau, chạy trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Lái Thiêu, TPHCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Cô gái điều khiển xe đã buông 2 tay, vái lạy người quay video.