Nam shipper kiếm được 4,1 tỷ đồng, trả hết nợ sau 5 năm làm việc

Một shipper ở Trung Quốc vừa trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi chia sẻ thu nhập trong 5 năm làm việc tại Thượng Hải. Shipper này tên là Trương Học Cường, 25 tuổi, quê ở Chương Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc).

Anh đã tích cóp được 1,12 triệu nhân dân tệ (tương đương với hơn 4,1 tỷ đồng) sau nửa thập kỷ cắm mặt vào công việc.

Shipper trả hết nợ, kiếm hơn 4,1 tỷ đồng sau 5 năm làm việc (Ảnh: CTWANT).

Theo đó, tổng thu nhập kiếm được trong 5 năm làm shipper của Cường là 1,4 triệu NDT (khoảng 5,2 tỷ đồng). Sau khi trừ mọi chi phí, anh vẫn tiết kiệm được số tiền đáng kể.

Tuy nhiên, phía sau thu nhập “khủng” ấy là lịch làm việc dày đặc. Mỗi ngày, anh bắt đầu công việc từ 10h40 và kết thúc lúc 1h ngày hôm sau. Anh chỉ dành vài giờ để ăn uống và nghỉ ngơi.

Cường cho biết trước đây, sau khi cửa hàng kinh doanh đồ ăn sáng của gia đình thất bại, bản thân anh phải gánh khoản nợ 50.000 NDT (186 triệu đồng). Để trang trải cuộc sống và có tiền trả nợ, anh quyết định đăng ký làm shipper giao đồ ăn.

Từ đó, anh duy trì lối sống tiết kiệm tối đa và tiêu dùng ở mức tối thiểu. Ngoài dịp Tết, hầu như không có ngày nào anh nghỉ làm.

Để duy trì thể lực, Cường tự đặt ra quy tắc phải ngủ ít nhất 8,5 tiếng mỗi ngày. Thời gian còn lại, anh dành toàn bộ tâm sức để giao hàng. Nhờ hiệu suất vượt trội, anh được đồng nghiệp gọi bằng những biệt danh như “thần đơn”, “vua đơn”.

Anh chia sẻ rằng việc công khai thu nhập chỉ là để ghi lại thành quả lao động của mình. Anh cảm thấy tự hào khi có thể dựa vào sức trẻ và sự chăm chỉ để trả nợ và tích góp. Hiện anh vẫn chưa tiết lộ cho gia đình biết rằng mình đã tiết kiệm được số tiền lớn như vậy.

Trong tương lai, Cường dự định sẽ thử khởi nghiệp lại một lần nữa bằng cách mở quán ăn sáng. “Tôi từng thất bại một lần nhưng chưa cam lòng. Tôi muốn thử lại thêm lần nữa”, Cường nói.

Ông Nhan, đội trưởng tại trạm giao nhận trên đường Ngô Trung (quận Mân Hàng, Thượng Hải), cho biết Cường thuộc nhóm tài xế tự do. Theo ông, Cường ít nói nhưng làm việc cực kỳ nghiêm túc.

“Tôi chưa từng thấy cậu ấy đi bộ một cách chậm rãi khi đang làm việc, lúc nào cũng chạy thật nhanh để hoàn thành công việc”, người này nói.